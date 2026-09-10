10+ nowości dziś w streamingu! Netflix znów wygrywa serialowym thrillerem

W czwartek 9 września serialowi i filmowi maniacy powinni być zadowoleni. Na popularne platformy streamingowe wpadają mocne nowości. Netflix dostarcza kontynuację serialowego hitu, nowy sportowy romans i świeżutki thriller, którego akcja osadzona jest w Bergen. HBO Max ma dla swoich widzów jedną z najlepszych w historii komediowych serii filmowych, a SkyShowtime serwuje subskrybentom polską perełkę i horrorową klasykę. Mocne nowości dzisiaj ma też Disney+. Wraca jeden z najczęściej komentowanych w ostatnim roku reality show, a wraz z nim najnowszy serial z gwiazdą „Rodu smoka”. Wszystkie nowości na dziś znajdziecie w poniższej liście.

10+ nowości na platformach. Te seriale i filmy wpadły dziś na Netflix, HBO Max, Disney+ i inne

„Gdzie jest mój agent? – film” (Netflix)



Minęło pięć lat od zamknięcia agencji i Andréa jest wreszcie gotowa do wyreżyserowania swojego pierwszego filmu pełnometrażowego. Niestety odtwórca głównej roli odchodzi z projektu, a ona sama popada w niełaskę producenta, więc postanawia połączyć siły z Noémie — obecnie producentką programów reality — przekonana, że łatwo ją zmanipuluje. To jednak nie koniec jej problemów: całkowita zmiana obsady, katastrofy na planie zdjęciowym i batalia sądowa o opiekę nad córką zagrażają całemu przedsięwzięciu. Jeden po drugim, byli członkowie zespołu ASK dołączają do ekipy filmowej, a każdy z nich przychodzi z własną rolą, wybujałym ego i listą starych urazów — zupełnie nie podejrzewając, jak może skończyć się dla nich to spotkanie po latach.



„Dziewczyna z osady” (Netflix)



Produkcja opowiada o utalentowanej wioślarce o imieniu Teagan Tao, której życie zmienia się po skandalu rodzinnym wymuszającym na niej przeprowadzkę.



„Kłamstwo idealne” (Netflix)



Gdy Karen przeprowadza się z rodziną do Bergen, zostaje serdecznie przyjęta do klubu – zgranej grupy przyjaciół prowadzących wystawne i hedonistyczne życie. Wszystko zmienia się, gdy jedna z luksusowych willi staje w płomieniach, a ich przyjaciel Evert ginie w pożarze. Jego żona i dzieci cudem uchodzą z życiem. Karen szybko odkrywa, że bliskie relacje w grupie opierają się na kłamstwach. Każdy skrywa jakieś sekrety, a nic nie jest takie, jakim się wydaje. Chcąc poznać prawdę, rozpoczyna własne śledztwo, lecz nie wie jak wysoką cenę przyjdzie jej za to zapłacić.



„Kac Vegas” (HBO Max)



To miał być idealny wieczór kawalerski. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem.



„Kac Vegas w Bangkoku” (HBO Max)



Od niezapomnianego wieczoru kawalerskiego Douga minęły już w dwa lata. Czterej przyjaciele udają się do Tajlandii, gdzie ma się odbyć wesele Stu. Po wieczorze kawalerskim Stu, Phil i Alan budzą się w nieznanym pokoju hotelowym.



„Kac Vegas 3” (HBO Max)



Phil, Stu i Doug postanawiają pocieszyć Alana po śmierci ojca. Niestety, za sprawą Chowa, któremu udało się uciec z więzienia, panowie znów wpadają w tarapaty.



„Straszydła” (Prime Video)



Gdy nad szpitalem psychiatrycznym Kingseat zapada noc, wynurzają się straszydła: dyszące krwią zombi, gnijące panny młode, uzbrojeni w piły mechaniczne klowni. Placówka od wielu lat jest nieczynna, ale miejscowi mówią, że jest nawiedzona. Od 1932 do 1999 roku przetrzymywano tu w spartańskich warunkach ponad 800 pacjentów. Paradoksalnie po zamknięciu szpitala urządzono w nim park strachów. "Straszydła" Floriana Habicht miały dokumentować kulisy działalności miasteczka rozrywki, ale rozwinęły się w coś bardziej skomplikowanego. Piętrową strukturę, w której koszmary co prawda zajmują centralne miejsce, ale niekoniecznie są zwykłą filmową frajdą. Komiksowe upiory budzą raczej uśmiech, sny pracowników co noc taplających się w sztucznej krwi są mniej jednoznacznie zabawne, natomiast relacje byłych pacjentów mrożą krew w żyłach.



„Zupa nic” (SkyShowtime)



Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią (Ewa Wiśniewska), która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice, Tadek (Adam Woronowicz) i Elżbieta (Kinga Preis). On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi (Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą zakładowej Solidarności z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony pomarańczowy maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha.



„Piątek trzynastego IV: Ostatni rozdział” (SkyShowtime)



Jason zostaje przewieziony do kostnicy szpitala w Wessex, gdzie w niewyjaśniony sposób ożywa. Pozbawia życia lekarza i pielęgniarkę. Powraca do leśnej kryjówki, by dokonywać kolejnych morderstw.



„Sekrety mormońskich żon”, sezon 5. (Disney+)



Skandaliczny świat grupy wpływowych mormońskich mam imploduje, gdy zostają złapane pośrodku swingerskiego skandalu seksualnego, który trafia na pierwsze strony międzynarodowej prasy. Ich siostrzana wspólnota jest wstrząśnięta do głębi. Wiara, przyjaźń i reputacja są zagrożone. Czy #MomTok będzie w stanie przetrwać i nadal walczyć o swoje zasady, czy też ta grupa wypadnie z łask?



„Supergirl” (Disney+)



Film opowiada historię Kary Zor-El, kuzynki Supermana, która przez lata przemierzała kosmos, żyjąc z dala od domu. Niezależna, doświadczona przez życie i często działająca pod wpływem impulsu, Kara podąża własną drogą ku bohaterstwu – szczerą, autentyczną i zgodną z własnymi zasadami. Gdy na jej drodze staje bezwzględny przeciwnik, a zagrożone są bliskie jej osoby, Supergirl niechętnie łączy siły z nieoczekiwanym towarzyszem. Razem wyruszają w międzygalaktyczną podróż, podczas której Kara będzie musiała zmierzyć się z pytaniem, gdzie przebiega granica między zemstą a sprawiedliwością. Stawką okaże się życie jej najlepszego przyjaciela – psa Krypto. Szybko okaże się, że czynienie dobra bywa trudne... i nie zawsze musi być przyjemne. Czytaj też:

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