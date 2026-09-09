7 mocnych nowości na streamingach! HBO Max dzisiaj wygrywa tymi filmami

Siedem nowych tytułów zagościło w środę 9 września w bibliotekach platform streamingowych w Polsce. Mamy dla was pełną rozpiskę premier – sprawdźcie, co was zainteresuje.

Nowości na streamingach. 7 perełek dla widzów na Netflix, HBO Max i innych

„Małżeństwa i ich przekleństwa 3” (Netflix)



W nowym filmie Tylera Perry’ego zaprzyjaźnione pary spotykają się ponownie, gdy córka Marcusa i Angeli przygotowuje się do ślubu. Dawno się nie widzieli, ale szybko odkrywają, że choć wiele się zmieniło, to oni są wciąż są tacy sami. Patrząc na dorastające dzieci, które bardzo przypominają ich samych, zastanawiają się znowu nad swoimi małżeństwami… i ich celem.





„W ukryciu” (HBO Max)



Młody policjant pod przykrywką ma tropić mężczyzn, lecz wszystko się komplikuje, gdy zakochuje się w jednym z podejrzanych.



„Rozkosze ogrodu ziemskiego” (HBO Max)



Fermín, podstarzały malarz pogrążony w kryzysie osobistym i finansowym, próbuje odbudować relację ze swoim synem.



„Maysoon” (HBO Max)



Egipska archeolożka mieszkająca w Berlinie staje przed utratą domu, rodziny i wolności, gdy rozpada się jej związek i wygasa paszport.



„Ukryte życie” (Disney+, CanalVOD)



Oparte na autentycznych wydarzeniach “Ukryte życie” opowiada historię nieznanego bohatera, Franza Jägerstättera, który uznany został za męczennika chrześcijańskiego i błogosławionego Kościoła katolickiego po tym, jak odmówił walki w szeregach nazistowskiej armii w okresie II wojny światowej. Gdy austriackiemu rolnikowi grozi kara śmierci za zdradę, przy życiu utrzymuje go tylko jego niezachwiana wiara i miłość do żony Fani i ich dzieci.



„Więzień Brubaker” (CanalVOD)



Henry Brubaker podejmuje pracę jako nowy naczelnik więzienia stanowego w Wakefield. Wcześniej podszywa się pod zwykłego więźnia dzięki czemu jest świadkiem okrucieństwa i korupcji pośród strażników.



„Psychopata” (Prime Video)



Dr Helen Hudson (Sigourney Weaver) jest psychologiem sądowym. Zajmuje się profilami psychologicznymi przestępców. Jej specjalnością są seryjni mordercy. Kiedyś omal nie została zabita przez jednego z nich. Od tego czasu nie opuszcza swego mieszkania. Nagle na scenie pojawia się nowy gracz. Jest nieprzewidywalny, działa według niezrozumiałego schematu. Policja zwraca się o pomoc do dr Hudson, bo tylko ona może odkryć, czym kieruje się morderca. Czytaj też:

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