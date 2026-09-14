Sensacja! Powstaje nowy polski serial Hulu z ukochanym aktorem!

Hulu to popularna amerykańska platforma streamingowa, która nie jest w Polsce dostępna jako niezależna subskrypcja. Produkcje oryginalne i biblioteka filmów i seriali serwisu są jednak włączone w naszym kraju do oferty Disney+.

W poniedziałek 14 września Disney+ ogłosił start realizowanej w Polsce produkcji oryginalnej Hulu „Wszystko pod kontrolą”. Będzie to kolejna po „Breslau” polska produkcja oryginalna Disney+, która wzbogaci globalną ofertę treści.

Za reżyserię serialu odpowiadają Maria Zbąska („Psubrat”, „To nie mój film”) i Jakub Piątek („Pianoforte”, „Aniela”), a scenarzystką serialu jest Lynn Kucharczyk („Ma to sens”, „Życie dla początkujących”). Producentem serialu jest Opus TV – jedna z wiodących polskich firm specjalizująca się w produkcji seriali fabularnych dla największych nadawców i platform streamingowych, która w swoim portfolio ma takie tytuły jak „Klangor”, „Ultraviolet”, „Idź przodem, bracie”.

Polski serial Hulu i Disney+ „Wszystko pod kontrolą”. O czym opowie?

Komediodramat „Wszystko pod kontrolą” opowiada o życiu Poli i grupie najbliższych jej osób. Każdy z nas czasem chciałby stać się odrobinę lepszą wersją siebie, ale Pola chciałaby zmienić się całkowicie. Nieoczekiwane wydarzenie powoduje, że wprowadza w życie plan naprawczy, by ujarzmić wszystkie swoje niedoskonałości. Czy w końcu odkryje, że jest wystarczająco dobra taka, jaka jest?

W roli głównej wystąpi Oliwia Drożdżyk („All Eyes On Me”, „Zajazd. Będzie się działo”), a na ekranie partnerować jej będą m.in. Monika Frajczyk („Dobry chłopiec”, „Zielona granica”), Nicolas Przygoda („Czerwone maki”, „Infamia”) oraz Michał Sikorski („1670”, „Kos”).

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