Nadchodzi nowy potężny hit dla fanów dramatów prawniczych. Co o nim wiemy?

Produkcje takie jak kultowy serial „W garniturach”, czy film „Prawnik z Lincolna” przyciągały widzów opowieściami o bezwzględnych prawnikach, skomplikowanych sprawach i walce o wpływy. Po pewnym czasie gatunek stracił jednak na popularności. Teraz wszystko wskazuje na to, że dramaty prawnicze ponownie przeżywają swój renesans.

„Con Law” połączy dramat prawniczy z historią zemsty

Jednym z najważniejszych tytułów, które przyczyniły się do powrotu mody na tego typu historie, jest dostępny na Netflix „Prawnik z Lincolna”. Produkcja oparta na książkach Michaela Connelly’ego zdobyła dużą popularność, a jej sukces sprawił, że kolejne stacje i platformy zaczęły sięgać po podobne historie. Jedną z nich jest ABC, które rozwija nowy dramat prawniczy „Con Law”.

„Con Law” ma opowiadać o błyskotliwej i wpływowej prawniczce korporacyjnej, której życie w jednej chwili legnie w gruzach. Kobieta zostaje niesłusznie skazana za morderstwo swojego męża. W wyniku wyroku traci wolność, karierę oraz córkę.

Po sześciu latach następuje przełom. Bohaterka zostaje uniewinniona i odzyskuje możliwość rozpoczęcia życia od nowa. Nie zamierza jednak wracać do dawnej pracy w świecie prawa korporacyjnego.

Zamiast tego dołącza do kancelarii zajmującej się obroną osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Swoje doświadczenie i bezwzględne umiejętności zdobyte w świecie korporacji zaczyna wykorzystywać w obronie bezbronnych. Jednocześnie prowadzi własne śledztwo dotyczące śmierci męża. Chce dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się przed sześcioma laty.

Twórca „Con Law” ma doświadczenie w telewizji

Za scenariusz i produkcję wykonawczą „Con Law” odpowiada Joey Falco, znany z pracy przy serialach „Sleepy Hollow” i „Treadstone”. Falco jest również autorem. Jego debiutancka powieść „Blood on the Vine” miała ukazać się w 2025 roku.

Twórca pełnił także funkcję producenta wykonawczego i showrunnera serialu stacji CW „Czarodziejki”. Ma również inne projekty rozwijane dla Netflixa i Amazona. Drugim producentem wykonawczym „Con Law” jest Jordan Cerf.

Projekt znajduje się obecnie na wczesnym etapie rozwoju. Obsada nie została jeszcze ogłoszona. Jeśli ABC zdecyduje się dać serialowi zielone światło, nazwiska aktorów mają pojawić się w późniejszym terminie.

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