TVN już ogłasza święta? Kultowy hit w telewizji szybciej, niż myślisz
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TVN już ogłasza święta? Kultowy hit w telewizji szybciej, niż myślisz

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„Listy do M. Pożegnania i powroty”
„Listy do M. Pożegnania i powroty” Źródło: Max
Do świąt zostało jeszcze trochę czasu, ale telewizyjne ramówki najwyraźniej mają własny kalendarz. Świąteczne hity zobaczymy wcześniej.

TVN już zaplanował emisję jednej ze swoich świątecznych produkcji. „Listy do M. Pożegnania i powroty” pojawią się na antenie stacji w październiku. To kolejny sygnał, że sezon bożonarodzeniowych filmów w telewizji zaczyna się wyjątkowo wcześnie.

„Listy do M”. w TVN już w październiku

„Listy do M. Pożegnania i powroty” to szósta część popularnej serii. Zgodnie z ramówką TVN film zostanie wyemitowany 16 października o godz. 20:35. W produkcji ponownie występują aktorzy znani z wcześniejszych odsłon cyklu. Na ekranie pojawiają się Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Roma Gąsiorowska, Maciej Stuhr oraz Wojciech Malajkat.

Film „Listy do M. Pożegnania i powroty” to kolejna odsłona popularnej świątecznej serii komedii obyczajowych, której akcja tradycyjnie rozgrywa się w przededniu Bożego Narodzenia. Ścieżki dobrze znanych oraz zupełnie nowych bohaterów ponownie splatają się w codziennych, życiowych perypetiach pełnych zawirowań. Obok ciepłych i wzruszających momentów miłosnych oraz wątków przebaczenia, opowieść ukazuje również trudniejsze powroty do przeszłości i konieczność godzenia się z nieuchronnymi rozstaniami. Całość w pełnej ciepła i humoru oprawie przypomina o tym, że w święta najważniejsza jest bliskość drugiego człowieka i druga szansa.

Film nie jest jednak nowością dla widzów korzystających ze streamingu. „Listy do M. Pożegnania i powroty” trafiły do serwisu Player.pl 3 stycznia 2025 roku. 14 lutego produkcja pojawiła się natomiast w HBO Max.

Polsat również zaczął sezon świątecznych filmów

TVN nie jest pierwszą stacją, która w tym roku sięgnęła po produkcje kojarzone z Bożym Narodzeniem. We wrześniu Polsat przypomniał widzom „Kevina samego w domu”, który od lat jest jednym z symboli świątecznej ramówki stacji.

Jak podaje branżowy portal Wirtualnemedia.pl film wyemitowany 8 września zgromadził średnio 691 tys. widzów, co przełożyło się na 6,47 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej. Tydzień później Polsat pokazał drugą część serii, „Kevina samego w Nowym Jorku”. Produkcja przyciągnęła średnio 672 tys. widzów.

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Źródło: WPROST.pl