TVN już ogłasza święta? Kultowy hit w telewizji szybciej, niż myślisz

TVN już zaplanował emisję jednej ze swoich świątecznych produkcji. „Listy do M. Pożegnania i powroty” pojawią się na antenie stacji w październiku. To kolejny sygnał, że sezon bożonarodzeniowych filmów w telewizji zaczyna się wyjątkowo wcześnie.

„Listy do M”. w TVN już w październiku

„Listy do M. Pożegnania i powroty” to szósta część popularnej serii. Zgodnie z ramówką TVN film zostanie wyemitowany 16 października o godz. 20:35. W produkcji ponownie występują aktorzy znani z wcześniejszych odsłon cyklu. Na ekranie pojawiają się Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Roma Gąsiorowska, Maciej Stuhr oraz Wojciech Malajkat.

Film „Listy do M. Pożegnania i powroty” to kolejna odsłona popularnej świątecznej serii komedii obyczajowych, której akcja tradycyjnie rozgrywa się w przededniu Bożego Narodzenia. Ścieżki dobrze znanych oraz zupełnie nowych bohaterów ponownie splatają się w codziennych, życiowych perypetiach pełnych zawirowań. Obok ciepłych i wzruszających momentów miłosnych oraz wątków przebaczenia, opowieść ukazuje również trudniejsze powroty do przeszłości i konieczność godzenia się z nieuchronnymi rozstaniami. Całość w pełnej ciepła i humoru oprawie przypomina o tym, że w święta najważniejsza jest bliskość drugiego człowieka i druga szansa.

Film nie jest jednak nowością dla widzów korzystających ze streamingu. „Listy do M. Pożegnania i powroty” trafiły do serwisu Player.pl 3 stycznia 2025 roku. 14 lutego produkcja pojawiła się natomiast w HBO Max.

Polsat również zaczął sezon świątecznych filmów

TVN nie jest pierwszą stacją, która w tym roku sięgnęła po produkcje kojarzone z Bożym Narodzeniem. We wrześniu Polsat przypomniał widzom „Kevina samego w domu”, który od lat jest jednym z symboli świątecznej ramówki stacji.

Jak podaje branżowy portal Wirtualnemedia.pl film wyemitowany 8 września zgromadził średnio 691 tys. widzów, co przełożyło się na 6,47 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej. Tydzień później Polsat pokazał drugą część serii, „Kevina samego w Nowym Jorku”. Produkcja przyciągnęła średnio 672 tys. widzów.

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