Wielki test z kultowych dobranocek dzieciństwa. Ile tytułów uda wam się odgadnąć? Sprawdźcie się w naszym quizie.
Przed wami QUIZ z wieczorynek. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie bohaterów swojego dzieciństwa. Waszym zadaniem będzie rozpoznanie tytułu bajki po jednym kadrze. Czy uda wam się zdobyć komplet punktów? Przekonajmy się!
QUIZ z PRL! Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Ta wieczorynka to:
- Bolek i Lolek
- Pomysłowy Dobromir
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Źródło: WPROST.pl