QUIZ z PRL! Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze!

Przed wami QUIZ z wieczorynek. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie bohaterów swojego dzieciństwa. Waszym zadaniem będzie rozpoznanie tytułu bajki po jednym kadrze. Czy uda wam się zdobyć komplet punktów? Przekonajmy się!

Czytaj też:

Quiz ortograficzny niczym wyzwanie. Uwaga na „eliminatory” Czytaj też:

Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Zawalcz o 10/10