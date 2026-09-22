QUIZ z PRL! Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze!
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QUIZ z PRL! Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze!

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„Krecik”
„Krecik” Źródło: Studio Bratri v triku
Wielki test z kultowych dobranocek dzieciństwa. Ile tytułów uda wam się odgadnąć? Sprawdźcie się w naszym quizie.

Przed wami QUIZ z wieczorynek. Sprawdźcie, jak dobrze pamiętacie bohaterów swojego dzieciństwa. Waszym zadaniem będzie rozpoznanie tytułu bajki po jednym kadrze. Czy uda wam się zdobyć komplet punktów? Przekonajmy się!

QUIZ z PRL! Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Ta wieczorynka to: Ta wieczorynka to:
  • Bolek i Lolek
  • Pomysłowy Dobromir

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Źródło: WPROST.pl