Serial „Lalka” od dziś na Netflix! O której godzinie premiera?

Serial Netfliksa przedstawi historię miłości niemożliwej, opowiedzianej za pomocą głosu dwóch całkiem innych, lecz równych w swojej sprawczości postaci: Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego. Opowieść, inspirowana najpopularniejszą powieścią Bolesława Prusa, ukazana będzie na tle wczesnokapitalistycznej, ogarniętej żądzą posiadania Warszawy.

W postać Izabeli Łęckiej w serialu Netfliksa wciela się Sandra Drzymalska („Sexify”, „IO”, „Simona Kossak”), a Stanisława Wokulskiego zagra Tomasz Schuchardt („Wielka Woda”, „Chrzest”). Za reżyserię odpowiada Paweł Maślona, twórca m.in. hitów „Atak Paniki” czy „Kos” z nagrodą Złotego Lwa za najlepszy film.

„Lalka” od Netfliksa. O której godzinie serial wpadnie na platformę?

W opisie serii, udostępnionej przez Netfliksa czytamy: „W centrum historii znajduje się Izabela Łęcka – młoda kobieta, która nie zgadza się na przypisaną jej rolę biernej arystokratki. Zafascynowana emancypantkami, marzy o wolności i samostanowieniu. Walczy o przetrwanie w porządku społecznym, który się rozpada – ale robi to na własnych warunkach. To Łęcka, która nie chce wychodzić za mąż, tylko żyć po swojemu”. Drzymalska opisała swoją Łęcką jako „niezależną” osobę, która „próbuje przekraczać narzucone jej schematy”. Z kolei Schuchardt stwierdził, że jego Wokulski to „romantyk, ale też mężczyzna uwięziony w patriarchalnych schematach”.

– Serial „Lalka” to przede wszystkim współczesny melodramat, w którym opowiadamy o miłości, obsesji i społecznym rozdarciu, ale nie zamykamy się w jednej konwencji – podkreślał Paweł Maślona, opisując swój projekt. – Pojawią się tu również elementy tragikomedii i kryminału, bo zależy nam na gatunkowej przygodzie pełnej emocjonalnych odcieni – dodawał.

Plenerowe sceny Warszawy realizowane były m.in. na Krakowskim Przedmieściu i Starym Mieście które zostaną odpowiednio przekształcone na potrzeby serialu. Wśród najciekawszych lokacji znajdą się również: tory wyścigów konnych na warszawskim Służewcu oraz wrocławskich Partynicach, pałac Radziwiłłów w Nieborowie, Opera Wrocławska, zamek w Łańcucie czy pałac w Jabłonnie.

„Lalka” Netfliksa liczy sześć odcinków i wszystkie zostaną dodane do biblioteki serwisu już w środę 16 września o godzinie 9:00.

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