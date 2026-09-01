To oglądają teraz Polacy na Netflix. Szał robi 5 filmów i 4 seriale

Sprawdziliśmy, co w ostatnich dniach przyciągnęło na Netfliksa największą ilość widzów z Polski. Wygląda na to, że najchętniej oglądamy nowości, produkcje oryginalne platformy, zarówno serialowe, jak i filmowe. Wśród nich przeważają thrillery, kino akcji i produkcje na faktach. Sprawdźcie tytuły, które obecnie cieszą się największą popularnością.

5 filmów i 4 seriale na Netflix. Topka teraz na Netflix

„Pojmanie El Chapo” (film)



Dwóch meksykańskich policjantów próbuje przetrwać ostatnie godziny zmiany po tym, jak weszli w drogę bezlitosnemu szefowi kartelu.



„Tajemnicza kobieta” (film)



Louise Andersen wiedzie spokojne życie na norweskiej wyspie Hidra wraz ze swoim partnerem Joachimem, z którym prowadzi niewielką kawiarnię. Pewnego letniego dnia ich spokój zostaje zburzony, gdy nieznajomy twierdzi, że Louise to tak naprawdę Helene Söderberg – kobieta, która zaginęła w Danii trzy lata wcześniej. Wkrótce Louise odkrywa, że nie tylko ma męża, ale jest także matką kilkuletniego chłopca. Chcąc poznać prawdę o swojej przeszłości, opuszcza Joachima i dotychczasowe życie, aby odnaleźć swoją rodzinę i dowiedzieć się, co naprawdę wydarzyło się w noc jej zaginięcia. Im bliżej poznaje Helene, tym bardziej szokujące sekrety wychodzą na jaw. Odkryta prawda całkowicie odmienia jej życie i wywraca jej świat do góry nogami.



„Szeptacz” (film)



Filmowa adaptacja powieści Alexa Northa z listy bestsellerów „New York Timesa”. Kiedy jego ośmioletni syn zostaje porwany, owdowiały autor kryminałów zwraca się o pomoc do swojego dawno niewidzianego ojca, emerytowanego detektywa, który odkrywa powiązanie ze sprawą skazanego kilka dekad temu seryjnego mordercy znanego jako „Szeptacz”.



„Ostatni dom” (film)



Czteroosobowa rodzina zostaje nagle uwięziona we własnym domu i musi razem walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.



„Moja wspaniała kariera” (serial)



Ambitna, bystra i bezkompromisowa Sybylla chce za wszelką cenę podążać swoją drogą w czasach, kiedy oczekuje się od niej głównie znalezienia męża i zajęcia się domem.



„Śmierć żony pastora” (serial)



Co się stało z Micą Miller? Ten serial dokumentalny mówi o jej pełnym perspektyw życiu, toksycznym małżeństwie i tajemniczych okolicznościach śmierci.



„Krwawa ofiara” (serial)



Po brutalnym morderstwie dwóch policjantów nieustępliwy detektyw niechętnie łączy siły ze swoim ojcem, byłym policjantem, aby złapać sprawcę. Czytaj też:

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