„Jeden z najlepszych filmów roku”. Topowa obsada, wysokie oceny – ten film jest już online

Po „Szkole melanżu” i „Nie martw się kochanie” wielu zastanawiało się, czy Olivia Wilde jeszcze wróci do reżyserskiej pierwszej ligi. Udało jej się to. I to z filmem, o którym mówi się nie tylko jako o jej najlepszym, ale też najbardziej odważnym w karierze. Tym razem Wilde oddaje się ostremu, inteligentnemu i boleśnie prawdziwemu dialogowi. Zamiast wielkiej tajemnicy mamy cztery osoby przy stole i napięcie, które rośnie z każdym kieliszkiem wina. Ale efekt okazuje się jeszcze bardziej wybuchowy.

Najbardziej intrygujący film roku? „Zaproszenie” jest już online

Joe i Angela są małżeństwem z kilkunastoletnim stażem. Z pozoru ich związek wydaje się wręcz wzorcowy: zgodne, spokojne życie w porządnej dzielnicy, udane dziecko, niezły status materialny. Jednak pod powierzchnią kryją się wzajemne pretensje, drobne konflikty, a przede wszystkim nuda i rutyna. Gdy pewnego wieczoru Joe i Angela zapraszają na kolację parę tajemniczych sąsiadów, swobodna i przyjacielska rozmowa zaczyna zmieniać się w pełną dwuznaczności grę. To, co dotąd skrywane, wychodzi na jaw, a niewypowiedziane pragnienia ducha i ciała zaczynają nabierać niebezpiecznie realnych kształtów.

Wilde udało się też zebrać bardzo duże nazwiska. Oprócz niej samej, w obsadzie pojawili się: Seth Rogen („Studio” – serial, „Sąsiedzi”, „Niedobrani”, „To już jest koniec”, „Fabelmanowie”, „Wywiad ze słońcem narodu”, „Pół na pół”, „Supersamiec”, „Donnie Darko”); Penelope Cruz („Vicky Cristina Barcelona” – OSCAR®, „Vanilla Sky”, „Volver”, „Ból i blask”, „Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach”, „Wszystko o mojej matce”) i Edward Norton („Podziemny krąg”, „Lęk pierwotny”, „Birdman”, „Więzień nienawiści”, „Kompletnie nieznany”, „Iluzjonista”, „25. Godzina”, „Hazardziści”).

„Sam nie wiem co tu jest lepsze, czy scenariusz, czy reżyseria, czy gra Olivii Wilde. Ma swoje momenty przestojów, ale tylko wtedy, gdy bohaterowie zostają rozdzieleni. Ile tu jednak symboli, metafor i szczerych, ludzkich emocji. Wilde wróciła i zrobiła jeden z najlepszych filmów roku”; „Inteligentne kino o związkach. Bardzo dobrze napisane i znakomicie zagrane. Zdecydowanie warte obejrzenia”; „Komedia naprawdę z wyczuciem. Nie pamiętam kiedy tak głośno śmiałem się w kinie. Świetne dialogi, gra aktorska i Rogen. Warto obejrzeć zdecydowanie” – czytamy wśród komentarzy od polskich widzów.

Film „Zaproszenie” oglądać można online na: TVP VOD, Prime Video, Player, CanalVOD, VOD Nowe Horyzonty czy Polsat Box Go.

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