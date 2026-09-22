Był bity i zamykany na strychu. Dramatyczna historia Alana poruszy widzów

Alkohol, przemoc, zaniedbanie i kolejne traumatyczne doświadczenia. Chłopiec urodził się z FAS, a kiedy trafił pod opiekę cioci, jego sytuacja również miała być dramatyczna. Później znalazł dom u Joanny, którą zaczął nazywać mamą. Rodzinna tragedia sprawiła jednak, że ich plany legły w gruzach.

Alan urodził się z FAS. Jego dzieciństwo było pełne przemocy

Alan z Myszkowa urodził się z Alkoholowym Zespołem Płodowym. Jego biologiczna mama nadużywała alkoholu i nie była w stanie zapewnić synowi odpowiedniej opieki. „Tam wszedł alkohol, próbowaliśmy interweniować. Alan był u swojej mamy tylko przez 3 tygodnie” – opowiada pani Joanna.

Kobiecie odebrano prawa rodzicielskie, a chłopiec trafił do cioci. Rodzina miała nadzieję, że zmiana opiekuna zapewni mu bezpieczeństwo. Według relacji pani Joanny stało się jednak inaczej. Alan miał być zamykany na strychu, pozbawiany jedzenia, wyzywany i bity. „Pół twarzy miał bordowe. On mało oka nie stracił” – wspomina pani Joanna.

Joanna została dla niego mamą-babcią

Wtedy Joanna i jej mąż, będący biologicznym dziadkiem Alana, postanowili zawalczyć o chłopca. Chcieli, aby Alan zamieszkał z nimi i nie musiał już przeżywać kolejnego rozstania.

Ich starania zakończyły się powodzeniem. Dla chłopca Joanna szybko przestała być wyłącznie opiekunką. Stała się kimś znacznie ważniejszym. Alan zaczął nazywać ją swoją mamą-babcią. „Babcia jest moją mamą, której nigdy nie miałem i kocham ją najbardziej na świecie” – mówi chłopiec.

Joanna wraz z mężem kupiła dom, który miał stać się ich wspólnym miejscem. Rozpoczęli remont i planowali, że wkrótce zamieszkają tam razem z Alanem. Nie zdążyli jednak zrealizować tych planów.

Tragiczny wypadek przerwał remont domu

W trakcie prac remontowych doszło do tragicznego wypadku. Mąż pani Joanny spadł ze schodów i uderzył karkiem o rusztowanie. W wyniku zdarzenia doznał poważnego urazu kręgosłupa. Jego stan nie pozwalał na przeprowadzenie operacji.

Później pojawiła się infekcja i zapalenie płuc. Mężczyzna zmarł. „Ja byłam z mężem do samego końca, do wyłączenia maszyn” – mówi pani Joanna.

Dla Alana była to kolejna ogromna strata. Chłopiec i jego opiekunka zamieszkali u rodziny. Problemem stała się jednak ograniczona przestrzeń. Ze względu na FAS i związane z nim m.in. problemy z koncentracją Alan szczególnie potrzebuje spokojnego i bezpiecznego miejsca oraz własnego pokoju. Tymczasem ich wymarzony dom wciąż pozostawał niedokończony.

Ekipa „Naszego nowego domu” rusza z pomocą. Kiedy emisja odcinka z Myszkowa?

W Myszkowie pojawia się ekipa programu „Nasz nowy dom”. Jej zadaniem jest wyremontowanie domu, który miał być dla Alana i pani Joanny początkiem nowego życia.

Prace odbywają się w czasie ogromnych upałów, a ekipa jak zwykle ma ograniczony czas na przeprowadzenie remontu. Architekt Maciek oraz Darek Stolarz robią jednak wszystko, aby przygotować przestrzeń nie tylko funkcjonalną i estetyczną, ale również dopasowaną do potrzeb Alana. Na chłopca czekają także wyjątkowe, prawdziwie męskie atrakcje i niespodzianki.

Historia Alana zostanie pokazana w czwartym odcinku 376. sezonu programu „Nasz nowy dom”. Ekipa pojawi się w Myszkowie w województwie śląskim. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 24 września, o godz. 20:30 na antenie Polsatu.

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