Netflix zrobił serial z jednej z najlepszych powieści na świecie. To będą oglądać wszyscy

„Ukochana historia wszech czasów, która od ponad 200 lat porusza serca na całym świecie i wyznacza wzorzec komedii romantycznej, powraca na ekrany – przed nami »Duma i uprzedzenie« naszego pokolenia” – ogłasza Netflix, pokazując pierwsze kadry z nadchodzącej opowieści.

Produkcja według scenariusza Dolly Alderton („Wszystko, co wiem o miłości”) oraz w reżyserii Eurosa Lyna („Heartstopper”) ma być wierną, klasyczną adaptacją powieści spod pióra Jane Austen.

Na zdjęciach pojawili się między innymi się Emma Corrin w roli Elizabeth Bennet, Jack Lowden wcielający się w pana Darcy’ego oraz Olivia Colman i Rufus Sewell jako pani i pan Bennet. W obsadzie znaleźli się również Freya Mavor (Jane Bennet), Daryl McCormack (pan Bingley), Jamie Demetriou (pan Collins), Louis Partridge (pan Wickham), Rhea Norwood (Lydia Bennet), Hopey Parish (Mary Bennet) oraz Hollie Avery w postaci Kitty Bennet.

„Duma i uprzedzenie” od Netflix. Kiedy premiera?

Gdy w sąsiedztwie zjawiają się zamożni kawalerowie, pięć sióstr Bennet musi stawić czoła wyzwaniom miłości, rodzinnym zawiłościom i społecznym oczekiwaniom, by zabezpieczyć swoją przyszłość. Jane zakochuje się w uroczym panu Bingleyu, podczas gdy Elizabeth ściera się z jego dumnym przyjacielem, panem Darcym. Nieoczekiwane spotkania i rodzinne skandale zmuszają jednak Elizabeth do przemyślenia na nowo swoich uczuć oraz odkrycia prawdziwej natury miłości.

Sześcioodcinkowy miniserial „Duma i uprzedzenie” zadebiutuje w Netfliksie już 3 grudnia.

Ekranizacje powieści Jane Austin „Duma i uprzedzenie”. Jakie są najbardziej znane?

Jeśli chodzi o najważniejsze i najbardziej znane ekranizacje „Dumy i uprzedzenia” Jane Austen, powstało ich dziewięć, 2 filmy i 7 produkcji telewizyjnych. Najstarsze wersje telewizyjne są dziś jednak mało znane, dlatego za najistotniejsze można uznać przede wszystkim kilka adaptacji.

Pierwszą z nich był film z 1940 roku z Greer Garson i Laurence’em Olivierem. Później powstało kilka wersji BBC, z których najbardziej znana jest serialowa adaptacja z 1995 roku z Jennifer Ehle jako Elizabeth Bennet i Colinem Firthem jako panem Darcym. To właśnie ten sześcioodcinkowy serial jest często uznawany za jedną z najbardziej kultowych adaptacji powieści. Kolejną dużą ekranizacją był film z 2005 roku z Keirą Knightley i Matthew Macfadyenem.

Czytaj też:

Serial „Lalka” od dziś na Netflix! O której godzinie premiera? Czytaj też:

Nowe hity Netfliksa – 3 filmy i 5 seriali. Polacy w weekend urządzali seanse