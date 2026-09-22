Wszyscy oglądają ten nowy serial HBO Max. Najlepszy kryminał tego roku?

W ciągu pierwszych trzech dni od premiery na platformach HBO i HBO Max serial „Latarnie” przyciągnął 9,3 miliona widzów na całym świecie, w tym 6,6 miliona w samych Stanach Zjednoczonych. Wynik oglądalności w USA przewyższył osiągnięcia kilku innych niedawnych produkcji HBO, takich jak „To: Witajcie w Derry” czy „Pingwin”, czyniąc ten tytuł najpopularniejszą premierą serialu DC Studios na platformie HBO Max. Trzeci odcinek osiągnął rekordowy dla serii wynik 10 milionów widzów na świecie w ciągu pierwszych trzech dni emisji. Popularność serialu rosła z tygodnia na tydzień, a liczba widzów odcinka pilotażowego przekroczyła 20 milionów na całym świecie. Produkcja w końcu znalazła się również w pierwszej piątce największych premier serialowych w historii HBO Max.

W serwisie Rotten Tomatoes, gromadzącym recenzje, 93 proc. spośród 130 krytyków oceniło sezon pozytywnie, przy średniej ocenie 7,7/10. W podsumowaniu opinii krytyków czytamy: „Lanterns” wskazuje drogę do kontrolowanej, fantastycznej ucieczki od rzeczywistości, w której Kyle Chandler i Aaron Pierre wprowadzają widzów w swój niezwykły świat dzięki odważnym kreacjom aktorskim, osadzonemu w realiach scenariuszowi i charyzmatycznej chemii między bohaterami.

Nowy kryminał hitem HBO Max. Polscy widzowie też są zachwyceni

Hal Jordan, doświadczony członek Korpusu Zielonych Latarni, oraz John Stewart, który dopiero rozpoczyna swoją służbę, otrzymują zadanie na Ziemi. Mają zbadać sprawę tajemniczego morderstwa, które na pierwszy rzut oka wydaje się jedynie lokalną zbrodnią. Szybko jednak odkrywają, że za wydarzeniami kryje się coś znacznie większego. Dla Stewarta jest to także pierwszy poważny sprawdzian w nowej roli. Śledztwo prowadzi obu bohaterów do niewielkiej miejscowości w Nebrasce, gdzie na jaw zaczynają wychodzić sekrety mogące całkowicie zmienić obraz prowadzonej sprawy.

„Genialny start”; „Po dwóch odcieniach widać że ma potencjał na bardzo dobry serial. Nie mogę się doczekać na kolejne odcinki, z drugiej strony cieszę się że dają nam odcinek co tydzień, bo jest czas na zabawę z rozkminianiem o co chodzi”; „Tak właśnie powinno się ekranizować komiksy!”; „Wciągający, intrygujący, super wypada aktorsko”; „Trochę vibe »Detektywa«” – piszą o serialu widzowie. Pozytywne wpisy często dotyczą też odtwórcy jednej z głównych ról czyli Kyle'a Chandlera, znanego z „Wilka z Wall Street” czy „Operacji Argo”.

Pierwszy sezon serialu „Latarnie” liczy 8 odcinków. Na tę chwilę na platformie HBO Max dostępnych jest do obejrzenia jego sześć epizodów. Siódmy zadebiutuje na platformie już 28 września.

Czytaj też:

Te 4 seriale na Netflix masowo oglądają teraz Polacy. Trzy thrillery w czołówce Czytaj też:

Nowy serial HBO Max przyciągnie Polaków! 50-letnia rozwódka zaczyna od nowa