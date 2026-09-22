Prawda o tej tragedii miała nigdy nie wyjść na jaw. Nadchodzi kontynuacja mrocznego hitu

Drugi sezon kryminalnego serialu z Sharon D. Clarke w roli głównej zadebiutuje w telewizji już 23 września. Tym razem detektywkę i jej policyjnego partnera czekają kolejne zagadki, podejrzane zgony i zaginięcia.

„Ellis” powraca z drugim sezonem

Tytułowa inspektor Ellis, grana przez Sharon D. Clarke znaną m.in. z „Doktora Who”, specjalizuje się w przejmowaniu śledztw, które utknęły w martwym punkcie. W pracy towarzyszy jej sierżant Harper, w którego wciela się Andrew Gower.

Para trafia do kolejnych angielskich miast, gdzie próbuje rozwikłać sprawy, z którymi miejscowi funkcjonariusze nie potrafili sobie poradzić. Na Ellis i Harpera czekają nie tylko kryminalne zagadki, ale również konflikty z lokalną policją. Przybycie śledczych z zewnątrz bywa odbierane przez miejscowych funkcjonariuszy jako zagrożenie i osobista porażka.

Co nas czeka? Śmierć mężczyzny i zaginięcie chłopca

W drugim sezonie Ellis i Harper pojawią się m.in. w niewielkim miasteczku Ashenham. Tam będą badać okoliczności śmierci mężczyzny oraz zagadkę zniknięcia młodego chłopca.

Kolejne śledztwo zaprowadzi duet do Elmsly. Tym razem uwagę śledczych zwróci śmierć studentki, która początkowo wygląda na przypadkową. Ellis i Harper mają jednak wątpliwości co do przebiegu wydarzeń i ponownie spróbują dotrzeć do prawdy.

Kiedy premiera drugiego sezonu „Ellis”?

Premiera drugiego sezonu „Ellis” odbędzie się w środę, 23 września o godz. 21:00 w BBC First. Nowa seria będzie składać się z dwóch odcinków. Drugi zostanie wyemitowany tydzień później, 30 września o godz. 21:00. Powtórki zaplanowano na wtorki o godz. 23:55. Serial będzie dostępny również w BBC Player.

Kryminalne seriale w BBC First

„Ellis” to jedna z kryminalnych propozycji dostępnych obecnie na antenie BBC First. Stacja emituje również nowe odcinki „Po powodzi” („After the Flood”) oraz „Harry Wild”.

W czwartki o godz. 21:00 widzowie mogą oglądać kolejne odcinki serialu „Line of Duty – wydział wewnętrzny”. Z kolei w październiku BBC First zaplanowało premiery „Dobijasz mnie” („You're Killing Me”) z Brooke Shields, drugiego sezonu „Zbrodni Saint-Pierre” („Saint-Pierre”) oraz czwartego sezonu „Detektywa z Chelsea” („The Chelsea Detective”).

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