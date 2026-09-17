Ocena 7,9/10 i coraz lepszy! Wiemy, co dalej z kultowym serialem

Apple TV ogłosiło realizację ósmego sezonu nagradzanego Emmy i BAFTA, mrocznie komediowego serialu szpiegowskiego „Kulawe konie”. To mroczny, humorystyczny dramat szpiegowski, który śledzi losy zespołu brytyjskich agentów wywiadu, pracujących w niecieszącej się dobrą opinią filii MI5 zwanej „Slough House”. Oldman wciela się w Jacksona Lamba – genialnego, ale zrzędliwego przywódcę grupy, która nieustannie wikła się w zagadki świata szpiegów.

Pięć sezonów produkcji otrzymało status Certified Fresh. Dwa sezony uzyskały rzadko przyznawaną, idealną ocenę 100 proc. od krytyków, a czwarty sezon został uznany przez Rotten Tomatoes za najlepszy serial 2024 roku. Serial zdobył trzy nagrody Emmy, w tym dwie za najlepszą reżyserię serialu dramatycznego oraz jedną za najlepszy scenariusz serialu dramatycznego. Produkcja otrzymała również pięć nagród BAFTA Television Awards, w tym za najlepszy scenariusz serialu dramatycznego, a także po dwie nagrody z rzędu za montaż w kategorii fabularnej oraz dźwięk w kategorii fabularnej.

Co wiemy o 8. sezonie „Kulawych koni”? Czy Gary Oldman powróci do roli?

Ósmy sezon powstał na podstawie „Clown Town”, dziewiątej powieści z serii książek „Slough House” autorstwa Micka Herrona. W serialu ponownie wystąpi laureat Oscara, Sir Gary Oldman, który za znakomitą kreację uwielbianego przez widzów, porywczego Jacksona Lamba otrzymał nominacje do Złotego Globu, Emmy i BAFTA.

W ósmym sezonie dojdzie do ostrej konfrontacji pomiędzy Jacksonem Lambem a Dianą Taverner. Gdy nieudana próba szantażu Parku stawia Taverner w ofensywie, Lamb będzie musiał odkryć jedną z najmroczniejszych tajemnic MI5 i raz na zawsze położyć jej kres.

Obecnie na Apple TV najnowszy sezon 6. serialu ma swoją premierę (trzeci odcinek zadebiutuje 20 września). Zapowiedziany jest także 7. sezon, który ma mieć premierę w 2027 roku.

Czytaj też:

Sieć zalały komentarze o „Lalce” Netfliksa. Widzowie są w ciężkim szoku Czytaj też:

5 mocnych nowości od dziś na Netflix! Ale to ten tytuł rozbije bank