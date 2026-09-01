Dlaczego wszyscy mają obsesję na punkcie tego serialu? Piszą, że to nowe „Jezioro marzeń”

W ostatnim czasie mamy do czynienia z wielkim boomem na seriale młodzieżowe. Tytuły jak „Off Campus”, „Tego lata stałam się piękna”, „Moje życie z Walterami”, „Maxton Hall – Dwa światy”, „Outerbanks” czy „Byliśmy łgarzami” – przyciągają milionowe widownie. W sierpniu do tej listy dołączył „Sterling Point” od Prime Video. Od momentu premiery, nie spada on z czołówki zestawienia najpopularniejszych seriali na platformie.

„Już dawno nie oglądałem tak przyjemnego serialu młodzieżowego, a mam zaraz 37. Uwaga bo jest wciągający”; „Nigdy aż tak się nie wciągnęłam w serial. Jak nie będzie drugiego sezonu to się popłaczę kocham klimat tego serialu”; „Bardzo dobry serial, obejrzałam cały w jeden dzień, bo strasznie wciąga”; "»Beverly Hills 90210« dla obecnej młodzieży. Dużo emocji, rozterek, tajemnic" – piszą o nim widzowie.

Zachwyceni są też krytycy. Pojawiają się porównania do „Jeziora marzeń” i zachwyty nad kunsztem twórczyni serialu Megan Park.

Nowy hit Prime Video. Od początku sierpnia w czołówce

O czym opowiada nowy serialowy hit Prime Video „Sterling Point”? Gdy 17-letnia Annie Jacobson dowiaduje się, że odziedziczyła odległą wyspę w Kanadzie po dziadku, z którym nigdy nie pozwolono jej się spotkać, postanawia zbadać tę sprawę, co wciąga ją w świat ukrytych tajemnic, nieoczekiwanej siostrzanej więzi oraz skomplikowanej historii rodzinnej, której nigdy nie miała odkryć.

W głównych rolach zagrali: Ella Rubin (Annie), Amerlie Hoeferle (Ramona), Keen Ruffalo (Connor), BoBragason (Oona) czy Jacob Whiteduck-Lavoie (Ellis).

Pierwszy sezon serialu „Sterling Point” liczy osiem odcinków i jest już w całości dostępny na Prime Video. Fani mogę odetchnąć z ulgą, druga odsłona została już zapowiedziana na 2027 rok.

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