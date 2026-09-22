Grali razem w „Detektywie”, wracają w nowym serialu. Premiera jutro!

„Bracia” to nowy serial, w którym w głównych rolach wystąpią Matthew McConaughey i Woody Harrelson. Ten duet od lat łączy wyjątkowa przyjaźń, ale pewien szokujący rodzinny sekret może sprawić, że ich więź okaże się jeszcze bliższa, niż sądzili. Produkcja z ich udziałem, w której nie zabraknie chaosu, zabawnych sytuacji i komediowych zwrotów akcji, zadebiutuje na popularnej platformie już jutro, w środę 23 września.

Widzowie kochają ich razem. Nowy serial z duetem z „Detektywa” trafia do sieci

Serial „Bracia„ opowiada historię McConaugheya i Harrelsona, którzy wcielają się w samych siebie. Ich wieloletnia przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy odkrywają sekret sprzed kilkudziesięciu lat: mogą być braćmi. Po tym, jak ślub córki Woody’ego kończy się fiaskiem, Woody zabiera rodzinę i udaje się do Austin na dłuższy pobyt na ranczu należącym do Matthew. Spokojny wyjazd szybko wymyka się spod kontroli, gdy matka Matthew, Ma Mac (Holland Taylor), przypadkowo ujawnia dawno skrywany sekret – przyjaciele mogą być spokrewnieni. Podczas gdy Woody wywraca życie na ranczu do góry nogami w poszukiwaniu prawdy, Matthew zmaga się z zupełnie innym kryzysem tożsamości: rozważa kandydowanie na gubernatora Teksasu. To pełna emocji, chaosu i humoru opowieść o przyjaźni, rodzinie, sławie oraz cienkiej granicy między mitem a rzeczywistością.

W obsadzie, obok Harrelsona i McConaugheya, znaleźli się również: Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe oraz Holland Taylor.

Showrunnerem i producentem wykonawczym serialu jest wielokrotnie nominowany do nagrody Emmy i laureat nagrody Peabody Lee Eisenberg. Serial „Bracia” zadebiutuje dwoma odcinkami na Apple TV w środę, 23 września. Kolejne będą emitowane co tydzień, aż do 4 listopada.

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