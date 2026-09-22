Tarocistka, kucharz zza granicy i „cekinowa królowa”. Wraca „Sanatorium miłości”!

Po sześciu latach ekipa programu ponownie pojawiła się w Ustroniu, by realizować zdjęcia do 9. edycji randkowego show. Dwunastu kuracjuszy spotkało się w Beskidzie Śląskim. Będą szukać nie tylko nowych znajomości, ale także przyjaźni, emocji i drugiej połówki.

„Sanatorium miłości” ponownie w Ustroniu

Zdjęcia do 9. edycji „Sanatorium miłości” odbywają się w Ustroniu, w dolinie Wisły, u stóp Czantorii i Równicy. To właśnie tutaj powstawały pierwsza i druga edycja programu. Po sześciu latach produkcja ponownie zawitała do tego miejsca.

W malowniczych plenerach Beskidu Śląskiego spotkało się dwanaścioro uczestników. Ich poszukiwania przyjaźni i miłości będą śledzić kamery, a nad przebiegiem programu czuwać będzie prowadząca Marta Manowska, od początku związana z tym popularnym programem telewizyjnym.

Kto pojawi się w 9. edycji „Sanatorium miłości”?

Wśród uczestniczek nowej edycji znalazły się m.in. przedstawicielka handlowa z Rzeszowa, „Cekinowa królowa” z Warszawy, przedszkolanka z Łęcznej oraz tarocistka z Zawiercia.

W programie pojawią się także mężczyźni reprezentujący różne zainteresowania i zawody. Wśród nich są trener personalny z Lublina, podróżnik z Bielska-Białej, pasjonat wędkarstwa z Niepołomic oraz kucharz z Anglii.

Nowe wyzwania dla kuracjuszy

Uczestnicy 9. edycji będą musieli zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. W programie nie zabraknie zadań wymagających odwagi, śmiałości, pewności siebie oraz hartu ducha.

Nowy sezon postawi także pytanie o to, czy po 60. roku życia te cechy mogą być silniejsze niż w młodszych latach. Kuracjusze będą mieli okazję sprawdzić się w nowych sytuacjach, a przy okazji przekonać się, czy pobyt w Ustroniu przyniesie im coś więcej niż tylko nowe doświadczenia.

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