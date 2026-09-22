3 filmy i 3 seriale. Prime Video ma nowe perełki

Jakie nowe tytuły wskoczyły do list najpopularniejszych seriali i filmów na platformie Prime Video w ostatnich dniach? Jeżeli zastanawiacie się, co warto wybrać na wieczorny seans, te produkcje to teraz „must watch” – jedne z najlepiej ocenianych i najchętniej ocenianych obecni w serwisie.

6 tytułów, które warto w tym tygodniu obejrzeć na Prime Video

„Reality”



Włosy ma spięte w niedbały kok, wzrok wlepiony w monitor. Żółte trampki nie mają sznurówek, a pod białą koszulą prześwituje podkoszulek. 25-letnia Reality Winner (w tej roli gwiazda "Euforii" – Sydney Sweeney) jest młodą tłumaczką, która ma swoją rutynę. Po pracy prowadzi zajęcia jogi, robi zakupy na kolejne dni, sączy mrożoną kawę i publikuje selfie na Insta. W stresowych sytuacjach chroni się humorem. Reality jest pełna sprzeczności. Zauważają to agenci FBI, którzy przeszukują jej dom. Dziewczyna jest podejrzana o wydrukowanie tajnych dokumentów. Ona jednak zdaje się przejmować bardziej swoim kotem i psem, których stresuje obecność obcych mężczyzn.



„Wielki Marty”



Marty chce być gwiazdą. Nagnie więc wszystkie reguły, wejdzie w sojusze z ludźmi, od których powinien trzymać się z daleka, gotów będzie uwieść każdą kobietę, byleby tylko zrealizować swoje marzenie o wielkości.



„Norymberga”



Jest rok 1945. Cały świat żyje rozpoczynającym się w niemieckiej Norymberdze procesem nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Prokurator Robert H. Jackson, który jest głównym oskarżycielem z ramienia Stanów Zjednoczonych ma świadomość jak trudnego podjął się zadania. Wie, że główny oskarżony Hermann Göring jest człowiekiem nie tylko bezlitosnym, ale także błyskotliwie inteligentnym, więc uzyskanie jego obciążających zeznań to zadanie ekstremalnie trudne. Młody psychiatra Douglas Kelley otrzymuje więc misję zbliżenia się do Göringa, nawiązania z nim relacji i uzyskania od niego informacji, które będą miały kluczowy wpływ na wynik procesu. Kelley nie zdaje sobie w pełni sprawy jak trudnego podejmuje się zdania. Jego pacjent to cyniczny manipulator, a jednocześnie człowiek do szpiku kości zły i gotowy na wszystko, by chronić własną skórę.



„Neagley”



Neagley, czerpiąc ze swoich doświadczeń nabytych podczas współpracy z Jackiem Reacherem i 110 jednostką specjalnych detektywów, wyrusza na niebezpieczną misję, której celem jest zdemaskowanie złowrogiego zagrożenia. Podczas akcji ryzykuje życiem, aby rozwikłać tajemnicę.



„Sterling Point”



Gdy 17-letnia Annie Jacobson dowiaduje się, że odziedziczyła odległą wyspę w Kanadzie po dziadku, z którym nigdy nie pozwolono jej się spotkać, postanawia zbadać tę sprawę, co wciąga ją w świat ukrytych tajemnic, nieoczekiwanej siostrzanej więzi oraz skomplikowanej historii rodzinnej, której nigdy nie miała odkryć.



„Lista śmierci: Mroczny wilk”



Przed wydarzeniami z „Listy śmierci” komandos Ben Edwards (Taylor Kitsch) zostaje uwikłany w działania szarej strefy CIA. Im bardziej się tam zagłębia, tym trudniej mu powstrzymać swoje mroczne impulsy. Każdy z nas ma w sobie dwa wilki, jasnego i mrocznego, które walczą o panowanie. Którego nakarmi Ben Edwards? Czytaj też:

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