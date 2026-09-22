Serialowa adaptacja bestsellera nadchodzi! To ona ją zagra

SkyShowtime ogłosiło właśnie datę premiery nowego serialu dramatycznego „The Five Star Weekend”, z gwiazdorską kobiecą obsadą. Produkcja jest adaptacją bestsellerowej powieści Elin Hilderbrand (autorka m.in. „The Perfect Couple”).

Nowy serial na podstawie bestsellera. Zwiastun zapowiada niezłą jazdę

Ośmioodcinkowy serial koncentruje się na Hollis Shaw (Jennifer Garner), znanej kulinarnej influencerce i autorce bestsellerowych książek o gotowaniu, która słynie z wyśmienitych przepisów, nienagannego gustu i serdeczności. Hollis doświadcza jednak ogromnej straty, z którą nie potrafi się uporać. Śmierć bliskiej osoby ujawnia pęknięcia w jej z pozoru idealnym życiu – napięcia w małżeństwie, skomplikowaną relację z córką oraz coraz silniejszą potrzebę szukania uznania wśród fanów.

Próbując uporać się z żałobą i na nowo odnaleźć siebie, Hollis postanawia zorganizować w swoim domu na Nantucket weekendowe spotkanie. Zaprasza trzy przyjaciółki, które poznała na różnych etapach życia – w dzieciństwie, w wieku dwudziestu i trzydziestu lat – oraz jedną niespodziewaną uczestniczkę. W luksusowej, nadmorskiej scenerii bohaterki będą musiały spojrzeć na siebie i swoje życie z nowej perspektywy, gdy pod znakiem zapytania staną ich dotychczasowe przekonania, a na jaw wyjdą skrywane sekrety.

Obok Jennifer Garner w obsadzie The Five Star Weekend zobaczymy D’Arcy Carden, Gemmę Chan, Reginę Hall, Chloë Sevigny, Harlow Jane oraz Timothy’ego Olyphanta.

Pierwsze dwa odcinki serialu „The Five Star Weekend” dostępne będą wyłącznie w SkyShowtime od 16 października, a kolejne, nowe odcinki będą się pojawiać co tydzień. Serial został przedłużony na drugi sezon.

Czytaj też:

Wszyscy oglądają ten nowy serial HBO Max. Najlepszy kryminał tego roku? Czytaj też:

Te 4 seriale na Netflix masowo oglądają teraz Polacy. Trzy thrillery w czołówce