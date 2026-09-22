Wysoko oceniane filmy znikają z Netfliksa. Warto je nadrobić, nim będzie za późno

Netflix regularnie odświeża swoją bibliotekę, co oznacza, że wraz z nowymi premierami z platformy znikają także filmy, które zdecydowanie warto mieć na swojej liście. Tym razem pożegnamy kilka szczególnie interesujących tytułów – część z nich będzie dostępna tylko do końca września, inne znikną z oferty na początku października. Wybraliśmy produkcje, które wyróżniają się wysokimi ocenami widzów i krytyków, dlatego ich usunięcie może być dobrą okazją, by nadrobić filmowe zaległości. Jeśli któryś z tych filmów od dawna czeka na waszej liście „do obejrzenia”, lepiej nie odkładać seansu na później.

Netflix pozbywa się tych filmów. Ostatni moment, żeby je zobaczyć

„Jeździec bez głowy” – do 26 września



Nowojorski policjant przybywa do małej osady, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw dokonywanych rzekomo przez jeźdźca bez głowy.



„Prawo krwi” – do 29 września



Starsze małżeństwo musi wyrwać wnuka ze szponów niebezpiecznej rodziny. W głównych rolach – Kevin Costner oraz Diane Lane. Montana, pierwsza połowa lat 60. Po śmierci syna Blackledge'owie z trwogą patrzą na nowy związek synowej i los ich wnuka. Gdy kobieta wraz z mężem i chłopcem przepadają jak kamień w wodę, zdesperowani starsi państwo opuszczają farmę, by stoczyć walkę o uwolnienie dziecka z rąk psychopatycznej rodziny.



„The Social Network” – do 30 września



Historia opowiada o powstaniu portalu Facebook. Pewnego październikowego wieczoru w 2003 roku, po zerwaniu z dziewczyną, Mark (Jesse Eisenberg) włamuje się do uniwersyteckiej sieci komputerowej i tworzy stronę internetową będącą bazą studentek Harvardu. Następnie umieszcza obok siebie zdjęcia dziewcząt i zadaje użytkownikom pytanie o to, która z nich jest atrakcyjniejsza. Strona otrzymuje nazwę Facemash i staje się niezwykle popularna, wywołując jednocześnie mnóstwo kontrowersji. Mark zostaje oskarżony o celowe złamanie zabezpieczeń, pogwałcenie praw autorskich i naruszenie prywatności. Jednak to właśnie wtedy rodzi się zarys Facebooka. Wkrótce potem Mark zakłada stronę thefacebook.com, która gości na monitorach komputerów na Harvardzie, uniwersytetów Ivy League oraz Doliny Krzemowej, a potem dosłownie w każdym zakątku świata.



„Lot” – do 2 października



Whip Whitaker (Denzel Washington) jest doświadczonym pilotem. Podczas jednego z rejsów okazuje się, że pilotowany przez niego samolot pasażerski jest niesprawny. Mimo to Whitakerowi udaje się szczęśliwie sprowadzić maszynę na ziemię. Jak w przypadku każdego lądowania awaryjnego, także tym razem rozpoczyna się rutynowe śledztwo. W jego wyniku na światło dzienne wychodzą różne tajemnice. Co tak naprawdę zdarzyło się na pokładzie samolotu? Czy Whitaker jest bohaterem, czy raczej winnym zagrożenia? Pełna niezwykłego napięcia historia pilota, który dokonuje bohaterskiego czynu, a jednocześnie ukrywa ciemne tajemnice i walczy z własnymi demonami.



„Lęk pierwotny” – do 2 października



Cyniczny i arogancki adwokat Martin Vail (Richard Gere) bardziej szuka rozgłosu niż sprawiedliwości. Kiedy więc policja, po brutalnym pościgu, aresztuje 19-letniego Aarona Stamplera (Edward Norton), podejrzanego o zamordowanie biskupa Chicago, Vail podejmuje się jego obrony bez honorarium. Wina chłopca wydaje się ewidentna lecz, wbrew wszelkim okolicznościom, adwokat podejmuje bezpardonową walkę z prokuraturą. Gdy zawodzą adwokackie chwyty, Vail ujawnia, że nieśmiały, pełen kompleksów Aaron był wykorzystywany seksualnie przez zamordowanego, co doprowadziło do głębokich zaburzeń w jego osobowości. Czy sąd uzna tę argumentację?



„Zabić wspomnienia” – do 13 października



Adam Sandler, Don Cheadle, Jada Pinkett Smith i Liv Tyler występują w poruszającej opowieści o Charliem Finemanie (Sandler), który po nagłej stracie żony i dzieci załamuje się i traci kontakt z rzeczywistością. Zdruzgotany tragedią mężczyzna dostaje jednak od życia drugą szansę. Wszystko za sprawą spotkania z Alanem Johnsonem (Cheadle), swoim współlokatorem z okresu studiów. Odnowiona przyjaźń rzuca nowe światło na skomplikowane i pogmatwane życie obu mężczyzn. Dla Alana to szansa na uratowanie rodziny, dla Charliego zalążek nowego początku.



„Apollo 13” – do 15 października



Film oparty na faktach. Kwiecień 1970 roku. Rozpoczyna się misja statku kosmicznego „Apollo 13”, na którego pokładzie znajdują się Jim Lovell (Tom Hanks), Fred Haise (Bill Paxton) i Jack Swigert (Kevin Bacon). Początkowo wszystko wskazuje na to, że wyprawa będzie miała charakter rutynowy, lecz niebawem dochodzi do serii dramatycznych zdarzeń. Kłopoty zapowiada alarmujący komunikat: „Houston, mamy problem”. Kiedy statek znajduje się w pobliżu Księżyca, eksploduje jeden ze zbiorników z tlenem. Powoduje to poważne uszkodzenie głównego silnika. Awarii ulega także system zasilania. Załoga musi opuścić kabinę sterowniczą i schronić się w lądowniku księżycowym. Znajdujący się tam zapas tlenu obliczono jednak na dwie, nie trzy osoby. Rodziny astronautów, w tym żona Lovella, Marilyn (Kathleen Quinlan), starają się nie poddawać zwątpieniu. Tymczasem kosmonauci wspólnie z analitykami z ośrodka kontroli lotów zaczynają pospiesznie szukać sposobów na ocalenie misji. Cały świat z zapartym tchem śledzi ich losy. Akcja kończy się sukcesem dzięki wielkiemu opanowaniu i bohaterstwu załogi oraz wysiłkowi służb naziemnych, którymi dowodzi Gene Kranz (Ed Harris).



„Amerykański gangster” – do 17 października



Zdobywcy Nagród Akademii Denzel Washington i Russell Crowe pojawiają się na planie najnowszego filmu Ridleya Scotta (Gladiator) w mocnej, epickiej wręcz opowieści gangsterskiej. Frank Lucas (Washington - Plan doskonały, Raport Pelikana) człowiek, który wie czym jest poczucie honoru, ale i znający zasady ulicy, postanawia uporządkować chaotyczne podziemie narkotykowe Harlemu. Na jego drodze stanie jednak Richie Roberts (Crowe - Gladiator, Piękny umysł), nieprzekupny gliniarz, który poprzysiągł zniszczyć warte setki milionów dolarów narkotykowe imperium. Dwie silne osobowości po dwóch stronach barykady. Oto, jak wyglądało ich legendarne starcie.



„Wiking” – do 21 października



Młody książę Amleth (Alexander Skarsgard) jest u progu stania się mężczyzną, gdy jego ojciec, król Aurvandil War Raven (Ethan Hawke), zostaje brutalnie zamordowany przez wuja Fjolnira (Claes Kasper Bang), który porywa matkę chłopca - księżną Gudrún (Nicole Kidman). Uciekając łodzią ze swojego królestwa, dziecko poprzysięga zemstę. Dwie dekady później Amleth jest wikingiem najeżdżającym słowiańskie wioski, gdzie pewna czarownica (Björk), przypomina mu o jego przysiędze: pomścić ojca, ocalić matkę, zabić wuja. Podróżując na statku z niewolnikami do Islandii, Amleth dostaje się na farmę swojego wuja z pomocą Olgi (Anya Taylor-Joy), zniewolonej słowiańskiej kobiety - i wyrusza, by dotrzymać przysięgi. Czytaj też:

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