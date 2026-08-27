Ponad 40 nowości na Netflix we wrześniu. Trudno wybrać największą perełkę

Wrzesień na ekranach zapowiada się wyjątkowo różnorodnie. Będą długo wyczekiwane powroty, nowe historie i formaty, które zaskoczą nawet najbardziej wymagających widzów.

Przed nami „Lalka” – historia uczucia między Izabelą Łęcką a Stanisławem Wokulskim opowiedziana na nowo. We wrześniu czeka nas również powrót „Dżentelmenów”. W drugim sezonie Eddie i Susie ruszą z ekspansją przestępczego imperium do Włoch, gdzie spotkają m.in. Cico Maldini (Michele Morrone). Nie zabraknie też mocnego dramatu inspirowanego prawdziwą historią, z Russellem Crowe’em, Jacobem Tremblayem i Shailene Woodley w rolach głównych. Film „Unabomber”, oparty na faktach,opowiada o przemianie genialnego studenta Harvardu w tytułowego Unabombera. Crowe wciela się tu w profesora Henry’ego Murraya, który prowadził kontrowersyjne eksperymenty psychologiczne. Na fanów filmowych kulis czeka filmowa kontynuacja „Gdzie jest mój agent?” – film, w której Andréa próbuje zrealizować swój reżyserski debiut, a problemy na planie szybko wymykają się spod kontroli. Miłośnicy rywalizacji będą mogli zajrzeć za bramy fabryki czekolady w „Wonka: Złoty los”, gdzie dwunastu uczestników zawalczy o wysoką stawkę. Z kolei animowany „Stranger Things: Opowieści z ’85”, 2. sezon, zabierze nas ponownie do Hawkins, gdzie dobrze znana paczka zmierzy się z nowymi zagrożeniami.

Ponad 40 premier we wrześniu na Netflix. Wybór jednej perełki graniczy z cudem

„Jared Freid: The Family Plan”



Komik skupia się na relacjach rodzinnych i zabawnych problemach bliskich mu osób.

Premiera: 1/09/2026



„Sportowe opowieści: Raygun – Kiepski break”



Nikt, a już na pewno nie sama Rachael Gunn, nie spodziewał się, że zostanie olimpijką. Jednak gdy występ Raygun na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku z dnia na dzień stał się hitem internetu, błyskawicznie nastąpił też wysyp memów, dezinformacji i teorii spiskowych wokół jej udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Premiera: 1/09/2026



„Most na rzece Kwai”



Akcja epickiego dzieła Davida Leana rozgrywa się w Birmie w czasie II Wojny Światowej. W filmie przedstawiona jest brawurowa akcja alianckich komandosów, którzy wyruszają z misją wysadzenia mostu zbudowanego na polecenie Japończyków przez brytyjskich jeńców wojennych.

Premiera: 1/09/2026



„Punkty zwrotne: Pokolenie 11 września”



Dwadzieścia pięć lat po zamachach z 11 września ten dokument bada, jak jeden dzień ukształtował kolejne pokolenie. Od dzieci, które straciły rodziców w zamachach, przez dziennikarzy, którzy zdobywali pierwsze doświadczenia, relacjonując początek wojny z terroryzmem, po młodych Afgańczyków i marines, którzy musieli zmierzyć się ze skutkami chaotycznego wycofania wojsk USA z Afganistanu — ich poruszające historie pokazują, że dziedzictwo 11 września mierzy się nie tylko historią, lecz także życiem ludzi, które wciąż kształtuje.

Premiera: 2/09/2026



„Udręki serca”



W czasie rewolucji meksykańskiej Emilia Sauri realizuje marzenie o zostaniu lekarką i odrzuca skostniałe normy, dążąc do miłości, niezależności i poczucia celu.

Premiera: 2/09/2026



„Fito Páez: Świat w piosence”



Film dokumentalny, który pozwala widzom obserwować i słuchać Fito Páeza z bardzo bliska. Kamera jest niemalże niewidzialnym świadkiem jego każdego kroku, towarzysząc mu przez ponad rok na nagraniach, próbach, trasach i koncertach w największych miastach Ameryki Łacińskiej, Europy i USA. Dokument przybliża też historię życia jednego z najwybitniejszych hiszpańskojęzycznych artystów: jego związki i rozstania, dzieci i przyjaźnie, wybryki, tragedie, porażki i sukcesy.

Premiera: 3/09/2026



„Pakt z diabłem”



Oparty na faktach dramat, którego bohaterem jest Whitey Bulger – okryty złą sławą gangster, który został informatorem FBI i przez wiele lat unikał aresztowania.

Premiera: 3/09/2026



„Dżentelmeni”, 2. sezon



Mija rok, odkąd Eddie i Susie wspólnie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby’ego. Kiedy jednak próbują je rozwijać, ich szef podejmuje coraz bardziej zastanawiające decyzje. Teraz Eddie i Susie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Wszak nieokiełznane ambicje rzadko przynoszą dobre skutki…

Premiera: 3/09/2026



„Alix Earle poznaje świat”



Gwiazda pokolenia Zetek, Alix Earle, stawia sobie kolejne zawodowe wyzwania. Czy uda się jej zapanować nad swoim błyskawicznie rosnącym biznesowym imperium i nadal pozostać tą mówiącą wprost i roztrzepaną dwudziestoparolatką, w której zakochała się Ameryka? Teraz swój chaos przenosi ona z feedów na ekrany telewizorów i naprawdę będzie się działo.

Premiera: 4/09/2026



„Szósty zmysł”



Psycholog dziecięcy próbuje pomóc ośmioletniemu chłopcu widzącemu zmarłych poradzić sobie z tym niezwykłym darem.

Premiera: 5/09/2026



„Małe rzeczy”



Zastępca szeryfa hrabstwa Kern, Joe Deacon, zwany Deke (Washington), zostaje wysłany do Los Angeles z prostym z pozoru zadaniem zebrania dowodów rzeczowych. Na miejscu jednak wikła się w poszukiwania seryjnego zabójcy, który terroryzuje miasto. Prowadzący obławę miejscowy sierżant Jim Baxter (Malek) pod wrażeniem policyjnego nosa Deke’a nieoficjalnie angażuje go do pomocy. Baxter nie ma jednak pojęcia, że śledztwo przywołuje echa z przeszłości Deke’a i ujawnia niepokojące sekrety, które mogą zagrozić nie tylko dochodzeniu.

Premiera: 7/09/2026



„Stavros Halkias: Uncle Stav”



Stavros Halkias, świeżo upieczony wujek, powraca do Netflixa z drugim stand-upem, Uncle Stav. Z tym samym nieokiełznanym urokiem Stavros ma tym razem nieco więcej życiowej mądrości do przekazania, udowadniając, że można być jednocześnie niezłym łobuzem i wzorem do naśladowania. Stavros Halkias: Uncle Stav zadebiutuje 8 września 2026 roku – tylko w Netflixie.

Premiera: 8/09/2026



„DANG!”



„DANG!” to opowieść o bracie i siostrze, których zabawne i chaotyczne życie w Nowym Jorku zostaje zakłócone ziszczeniem się najgorszego koszmaru — wizytą ambitnej starszej siostry, która pragnie spędzić z nimi trochę czasu.

Premiera: 8/09/2026



„Fauda”, 5. sezon



Doron walczy ze swoimi demonami i nowymi wrogami, gdy dawny przyjaciel, który realizuje w Marsylii plan nieoficjalnej zemsty, wciąga go w groźną operację pod przykrywką.

Premiera: 8/09/2026



„Sportowe opowieści: Mr. T – Żal mi głupców”



Zanim pojawiły się złote łańcuchy, irokez i hollywoodzka sława z serialu „Drużyna A” i filmu „Rocky 3”, był Laurence Tureaud. Oto niezwykła historia Mr. T., jednego z najbardziej oryginalnych i cenionych przedstawicieli świata rozrywki.

Premiera: 8/09/2026



„Sposób na teściową”



Najbardziej seksowna synowa – Jennifer Lopez i najbardziej okrutna teściowa – Jane Fonda w doskonałej komedii romantycznej! Ten duet prowadzi niezwykle zabawną wojnę domową, w której panie rozstrzygną, która z nich obejmie dominującą pozycję.

Premiera: 8/09/2026



„Troja”



Od zarania dziejów ludzkość toczyła wojny. Czasem dla władzy, czasem dla chwały, czasem dla honoru... a czasem dla miłości. Brad Pitt w epickiej opowieści o namiętności, bohaterstwie, zdradzie i wojnie, przekazywanej z pokolenia na pokolenie od początków cywilizacji - opowieści o bitwie pod Troją. Tysiąc lat przed naszą erą trojański książę Parys porywa legendarną grecką piękność Helenę, królową Sparty, rozpoczynając wojnę prowadzoną przez bohaterów Achillesa i Hektora, która doprowadza do ruiny starożytny świat.

Premiera: 8/09/2026



„Małżeństwa i ich przekleństwa 3”

W nowym filmie Tylera Perry’ego zaprzyjaźnione pary spotykają się ponownie, gdy córka Marcusa i Angeli przygotowuje się do ślubu. Dawno się nie widzieli, ale szybko odkrywają, że choć wiele się zmieniło, to oni są wciąż są tacy sami. Patrząc na dorastające dzieci, które bardzo przypominają ich samych, zastanawiają się znowu nad swoimi małżeństwami… i ich celem.





Premiera: 9/09/2026



„Gdzie jest mój agent? – film”



Minęło pięć lat od zamknięcia agencji i Andréa jest wreszcie gotowa do wyreżyserowania swojego pierwszego filmu pełnometrażowego. Niestety odtwórca głównej roli odchodzi z projektu, a ona sama popada w niełaskę producenta, więc postanawia połączyć siły z Noémie — obecnie producentką programów reality — przekonana, że łatwo ją zmanipuluje. To jednak nie koniec jej problemów: całkowita zmiana obsady, katastrofy na planie zdjęciowym i batalia sądowa o opiekę nad córką zagrażają całemu przedsięwzięciu. Jeden po drugim, byli członkowie zespołu ASK dołączają do ekipy filmowej, a każdy z nich przychodzi z własną rolą, wybujałym ego i listą starych urazów — zupełnie nie podejrzewając, jak może skończyć się dla nich to spotkanie po latach.

Premiera: 10/09/2026



„Dziewczyna z osady”



Produkcja opowiada o utalentowanej wioślarce o imieniu Teagan Tao, której życie zmienia się po skandalu rodzinnym wymuszającym na niej przeprowadzkę.

Premiera: 10/09/2026



„Kłamstwo idealne”



Gdy Karen przeprowadza się z rodziną do Bergen, zostaje serdecznie przyjęta do klubu – zgranej grupy przyjaciół prowadzących wystawne i hedonistyczne życie. Wszystko zmienia się, gdy jedna z luksusowych willi staje w płomieniach, a ich przyjaciel Evert ginie w pożarze. Jego żona i dzieci cudem uchodzą z życiem. Karen szybko odkrywa, że bliskie relacje w grupie opierają się na kłamstwach. Każdy skrywa jakieś sekrety, a nic nie jest takie, jakim się wydaje. Chcąc poznać prawdę, rozpoczyna własne śledztwo, lecz nie wie jak wysoką cenę przyjdzie jej za to zapłacić.

Premiera: 10/09/2026



„Serce Anabel”



Pogrążona w śpiączce po ataku Anabel musi razem z Rafaelem, pielęgniarzem, który słyszy zmarłych, zawalczyć o swoje życie, zanim dopadną ją jej wrogowie.

Premiera: 11/09/2026



„Jo Koy: Blue in the Face”



Szósty stand-up Jo Koya dla serwisu Netflix nagrany przed wypełnioną po brzegi salą w Stockton Arena w Kalifornii. W swoim jak dotąd najbardziej ambitnym programie Koy robi to, co potrafi najlepiej – analizuje relacje rodzinne, tożsamość filipińsko-amerykańską oraz piękno codziennego chaosu – aż prawie pada z wycieńczenia. Szczery do bólu, bezkompromisowy i przezabawny program „Blue in the Face” to kolejny dowód na to, że Jo Koyowi nigdy nie brakuje tematów do omówienia.

Premiera: 15/09/2026



„Hot Ones: Extra Heat”, 2. odcinek



„Hot Ones: Extra Heat” to program, w którym ceniony przez krytyków format wywiadów znany z talk show „Hot Ones” zostaje przeniesiony ze studio na największe wydarzenia kulturalne świata. Każdy 30-minutowy odcinek prowadzony przez Seana Evansa zawiera kultowe wyzwanie polegające na zjedzeniu 10 skrzydełek, z których każde jest coraz ostrzejsze. Nie zmienia się również to, jak szczegółowo gospodarz przygotowuje się do wywiadów. Tym razem jednak rozmowy odbywają się w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami Netflixa, od imprez sportowych po premiery filmów i seriali. Każdy odcinek zawiera też segment specjalny związany z miejscem akcji i w każdym pojawiają się zaskakujący goście. „Hot Ones: Extra Heat” dodaje pikanterii imprezom, o których i tak wszyscy by mówili, więc tego ostrego zestawu tym bardziej nie można przegapić.

Premiera: 15/09/2026



„Lalka”



Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej.

Premiera: 16/09/2026



„Sztuczne piękno”



W centrum tego wszystkiego znajduje się Fumi Numata (Mayu Matsuoka, „Złodzieje sklepowi”), utalentowana chirurg, która została zmuszona do opuszczenia szpitala po nagłej operacji, oraz Rin Tohyama (Riisa Naka, „Alice in Borderland”), znana chirurg plastyczna, która wierzy, że samo piękno może uzdrawiać. Kiedy Fumi dołącza do kliniki Rin, aby obnażyć mroczną stronę branży, obie ścierają się ze sobą z powodu skrajnie sprzecznych idei dotyczących tego, do czego służą medycyna i piękno.

Premiera: 17/09/2026



„Potwór: Historia Lizzie Borden”



Nagrodzona Emmy antologia Ryana Murphy’ego i Iana Brennana powróci w 2026 r. z czwartą częścią, w której po raz pierwszy główną bohaterką będzie kobieta — Lizzie Borden.

Premiera: 17/09/2026



„Stranger Things: Opowieści z '85”, 2. sezon



Gotowi na powrót do Hawkins? Gwarantuje to ekscytujący nowy serial animowany showrunnera Erica Roblesa, którego producentami wykonawczymi są bracia Dufferowie. Zimą 1985 roku śnieżna kołderka okrywa miasteczko, a wspomnienia o koszmarach Drugiej Strony powoli zaczynają blednąć. Nasi bohaterowie — Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max — cieszą się spokojnymi dniami wypełnionym partyjkami D&D, bitwami na śnieżki i słodkim lenistwem. Pod powierzchnią lodu budzi się jednak coś strasznego. Czy nowe zagrożenie pochodzi z Drugiej Strony? A może z laboratorium w Hawkins? W tej nowej historii osadzonej w świecie „Stranger Things” ekipa uwielbianych bohaterów ściga się z czasem, aby rozwikłać pogmatwaną tajemnicę i ocalić miasteczko.

Premiera: 17/09/2026



„Fixerzy”



Były gangster niechętnie łączy siły z aroganckim spadkobiercą politycznym. Razem mają usuwać niebezpieczne tajemnice po obu stronach prawa.

Premiera: 17/09/2026



„Sędzia”



Chicagowski adwokat Hank Palmer wraca do rodzinnego miasteczka w Indianie na pogrzeb matki. Niebawem skłócony z nim ojciec, szanowany lokalny sędzia, zostaje oskarżony o morderstwo.

Premiera: 17/09/2026



„Najlepsi z najlepszych”



Dwie przyjaciółki z dzieciństwa, Maya i Anjali, dołączają do drużyny tańca bollywoodzkiego na Uniwersytecie Kalifornijskim i odkrywają, że walka o mistrzostwo USA jest o wiele bardziej zacięta i bezwzględna, niż sobie wyobrażały.

Premiera: 18/09/2026



„Habeas corpus”



Pragnąc odkupić błędy przeszłości, Inez, nieustraszona adwokatka specjalizująca się w sprawach karnych, obecnie wykładowczyni na uniwersytecie, postanawia uwolnić młodego mężczyznę niesłusznie skazanego na więzienie. Nie wie jednak, że wśród studentów wyznaczonych do pomocy znajduje się nieustępliwa Marina, główna ofiara dawnego błędu Inez, przez który jej własna matka niesłusznie trafiła za kratki.

Premiera: 23/09/2026



„Wonka: Złoty Los”



Dwunastu szczęśliwych zdobywców Złotych Losów, każdy wraz z wybraną przez siebie osobą, przekroczy bramy fabryki czekolady Wonki i wkroczy do świata czystej wyobraźni, przepysznych zabaw i nieoczekiwanych wyzwań. Po wejściu do środka uczestnicy będą musieli zmierzyć się z serią gier, testów i pokus przygotowanych przez Wonkę, które sprawdzą ich sprawność fizyczną, umysłową i standardy moralne. W tym eksperymencie społecznym o wysoką stawkę uczestnicy będą przemierzać cudowny i nieprzewidywalny krajobraz fabryki, dostosowując się do sytuacji, opracowując strategie i stawiając czoła nieznanemu, jednocześnie udowadniając, że mają instynkt, odporność i charakter pozwalające im przetrwać — i zwyciężać — w chaosie. Ostatecznie tylko jednemu z uczestników uda się wygrać nagrodę Wonki, która odmieni jego życie.

Premiera: 23/09/2026



„Urojenia”



Produkcja opowiada o ojcu zmagającym się z demencją, który staje się głównym podejrzanym w sprawie morderstwa.

Premiera: 24/09/2026



„Inny świat”



„Inny świat” powraca na kampus Hillman College z nowym pokoleniem studentów i dobrze znanymi bohaterami. W centrum wydarzeń znajduje się Deborah Wayne (Maleah Joi Moon) — najmłodsza córka Whitley i Dwayne’a, wychowana pod troskliwym okiem rodziców marzycielka o wielkim sercu i zamiłowaniu do bycia w centrum uwagi, która dopiero odnajduje własną drogę na uczelni.

Premiera: 24/09/2026



„Moi smutni zmarli”



Serial o kobiecie w śpiączce po ataku, która musi walczyć o życie przy pomocy pielęgniarza słyszącego zmarłych.

Premiera: 24/09/2026



„Unabomber”



Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego (Jacob Tremblay) z genialnego 16-letniego studenta Harvardu w śmiertelnie niebezpiecznego Unabombera. Bolesna przeszłość Kaczynskiego — poddawanego kontrowersyjnym eksperymentom psychologicznym przez profesora Henry’ego Murraya (Russell Crowe) — daje o sobie znać po latach, gdy sprawa prowadzona przez agentkę FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) ujawnia przerażające konsekwencje ambicji i izolacji.

Premiera: 25/09/2026



„Ostatnia zagadka”



Wiosną 1959 roku trzynaście osób zostaje odciętych od świata przez burzę na niewielkiej wyspie w pobliżu Majorki. Nikt nie spodziewa się, co wydarzy się w małym hotelu, w którym się zatrzymali. Elisa Mander, skryta turystka pochodzenia angielskiego, zostaje znaleziona martwa. To, co początkowo wygląda na samobójstwo, szybko zaczyna zdradzać oznaki czegoś znacznie bardziej niepokojącego — morderstwa. Basil, emerytowany aktor, który niegdyś wcielił się na ekranie w samego Sherlocka Holmesa, mimo woli staje przed zadaniem rozwikłania tajemnicy tej śmierci. W miejscu, z którego nikt nie może się wydostać i do którego nikt nie może dotrzeć, wszyscy — zarówno goście, jak i pracownicy hotelu — stają się podejrzanymi w sprawie zbrodni, która z każdą chwilą okazuje się coraz bardziej złożona i zagmatwana.

Premiera: 25/09/2026



„LEGO One Piece”



Czas wyruszyć w rejs! W tej dwuczęściowej animowanej produkcji LEGO® Usopp — najbardziej „wiarygodnie niewiarygodny” gawędziarz w załodze Słomkowego Kapelusza — opowiada Chopperowi o przygodach załogi na East Blue i Grand Line, zanim dołączył do niej na wyspie Drum. Usopp słynie z niezwykle barwnych i przesadzonych opowieści, a ta pełna akcji produkcja nie jest wyjątkiem!

Premiera: 25/09/2026 Czytaj też:

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