8 mocnych nowości na weekend z Netflix i HBO Max. Perełki tygodnia

Weekend to idealny moment, żeby nadrobić zaległości filmowo-serialowe, albo odkryć coś, o czym za chwilę będzie głośno. Netflix i HBO Max znów dorzuciły do swoich bibliotek kilka mocnych premier. Mamy dla was ściągę – to warto mieć na radarze.

Netflix i HBO Max z nowościami. Co z tego tygodnia warto obejrzeć w weekend?

„Lalka” (Netflix)



Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej.



„Sztuczne piękno” (Netflix)



W centrum tego wszystkiego znajduje się Fumi Numata (Mayu Matsuoka, „Złodzieje sklepowi”), utalentowana chirurg, która została zmuszona do opuszczenia szpitala po nagłej operacji, oraz Rin Tohyama (Riisa Naka, „Alice in Borderland”), znana chirurg plastyczna, która wierzy, że samo piękno może uzdrawiać. Kiedy Fumi dołącza do kliniki Rin, aby obnażyć mroczną stronę branży, obie ścierają się ze sobą z powodu skrajnie sprzecznych idei dotyczących tego, do czego służą medycyna i piękno.



„Potwór: Historia Lizzie Borden” (Netflix)



Nagrodzona Emmy antologia Ryana Murphy’ego i Iana Brennana powróci w 2026 r. z czwartą częścią, w której po raz pierwszy główną bohaterką będzie kobieta — Lizzie Borden.



„Sędzia” (Netflix)



Chicagowski adwokat Hank Palmer wraca do rodzinnego miasteczka w Indianie na pogrzeb matki. Niebawem skłócony z nim ojciec, szanowany lokalny sędzia, zostaje oskarżony o morderstwo.



„Amerykański zakładnik” (HBO Max)



Lata 70. Popularny reporter radiowy Fred Heckman zostaje wciągnięty w walkę o życie, gdy porywacz żąda wywiadu na żywo w jego audycji.



„Pillion” (HBO Max)



Nieśmiały mężczyzna poznaje tajemniczego motocyklistę, który wywraca jego życie do góry nogami i zmusza go do konfrontacji z własnymi pragnieniami.



„Amerykańska fikcja” (HBO Max)



Sfrustrowany powieściopisarz pisze skandaliczną książkę, aby ujawnić hipokryzję, tylko po to, by samemu zaplątać się w szaleństwo.



„Saman: Ukryta prawda” (HBO Max)



Po zaginięciu 18-letniej Saman Abbas śledczy odtwarzają przebieg sprawy, która poruszyła całe Włochy. Czytaj też:

Najlepsze filmy w historii kina. TOP 100 według Rotten Tomatoes Czytaj też:

Dobre thrillery na HBO Max. 9 ukrytych perełek serwisu