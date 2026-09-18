Zatrzęsienie nowości od dziś w streamingu. Netflix i HBO Max zdetronizowane!

W piątek 18 września platformy streamingowe w Polsce zaszalały z premierami. W sumie wpadło 14 obiecujących treści i liderem pod tym kątem tym razem nie są Netflix i HBO Max. Podpowiadamy wam, co warto obejrzeć i gdzie znajdziecie te seriale i filmy.

14 nowych tytułów od dziś w streamingu. HBO Max i Netflix pobite!

„Najlepsi z najlepszych” (Netflix)



Dwie przyjaciółki z dzieciństwa, Maya i Anjali, dołączają do drużyny tańca bollywoodzkiego na Uniwersytecie Kalifornijskim i odkrywają, że walka o mistrzostwo USA jest o wiele bardziej zacięta i bezwzględna, niż sobie wyobrażały.



„Saman: Ukryta prawda” (HBO Max)



Po zaginięciu 18-letniej Saman Abbas śledczy odtwarzają przebieg sprawy, która poruszyła całe Włochy.



„Pillion” (HBO Max)



Nieśmiały mężczyzna poznaje tajemniczego motocyklistę, który wywraca jego życie do góry nogami i zmusza go do konfrontacji z własnymi pragnieniami.



„Amerykańska fikcja” (HBO Max)



Sfrustrowany powieściopisarz pisze skandaliczną książkę, aby ujawnić hipokryzję, tylko po to, by samemu zaplątać się w szaleństwo.



„Legiony” (Canal+)



Filmowa superprodukcja o legionowym pokoleniu lat 1914–1916, które wywalczyło Polsce niepodległość. To epickie widowisko historyczne zrealizowane przy użyciu najnowocześniejszych technik filmowych. Ukazuje młodych ludzi, bez wahania rzucających się w wir walki o odzyskanie państwowości, ale także tych, którzy dopiero zrozumieli, że tylko w wolnej Polsce zrealizują swoje marzenia. Uniwersalna opowieść o wchodzeniu w dorosłość w trudnych czasach i dojrzewaniu do wspólnoty. Wielka historia jest tu tylko tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie love story. Uwikłani w nią są: dezerter z carskiego wojska - Józek, agentka wywiadu Pierwszej Brygady, członkini Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego – Ola oraz jej narzeczony, ułan i członek Drużyn Strzeleckich - Tadek.



„Pokój” (Player)



Jack ma pięć lat, gdy dowiaduje się od mamy, że pokój, w którym mieszka z nią od urodzenia, nie jest całym światem. Wychował się tu, myśląc, że po drugiej stronie ścian jest pustka. Teraz matka decyduje się powiedzieć mu prawdę i z jego pomocą podjąć walkę o wolność. Od prawie 6 lat są więzieni przez człowieka, który każe nazywać się Dużym Nickiem. Izoluje ich od świata, grożąc, że próba ucieczki zostanie ukarana śmiercią. Mama obmyśla niezwykle ryzykowny plan, którego głównym bohaterem ma być właśnie Jack. Wkrótce okaże się, że nie samo odzyskanie wolności jest największym wyzwaniem, ale konieczność odnalezienia się w niej i nauka życia na nowo.



„Efekt motyla” (Player)



Czy ruch motylego skrzydełka w Nowym Jorku może spowodować huragan w Japonii? Losy Evana Treborna (Ashton Kutcher) są ilustracją tej niezwykłej teorii. Młody człowiek odkrywa, że, wykorzystując odziedziczone po ojcu szczególne zdolności, w niewytłumaczalny sposób może przenieść się do świata własnych wspomnień i, ingerując w nie, odwrócić bieg swojego niezbyt udanego życia. Drobne zmiany, jakich dokonuje Evan w przeszłości wpływają również na losy jego najbliższych. I to z katastrofalnym skutkiem. Nowe życie w coraz bardziej niebezpieczny sposób wymyka mu się spod kontroli i aby ratować siebie i tych, których kocha, Evan musi rozwikłać mroczną tajemnicę z dzieciństwa...



„Wilk z Wall Street” (Player)



Jordan Belfort był złotym dzieckiem świata amerykańskich finansów. Szybki i oszałamiający sukces przyniósł mu fortunę, władzę i poczucie bezkarności. Pokusy czaiły się wszędzie, a Belfort lubił im ulegać i robił to w wielkim stylu. Najpiękniejsze kobiety. Najdroższe jachty. Najbardziej wyszukane narkotyki. Szalona impreza bez cienia poczucia odpowiedzialności. A w ślad za tym nieuniknione błędy i pragnienie jeszcze większego bogactwa. Korupcja, naginanie prawa i malwersacje podatkowe – w tym także Belfort okazał się mistrzem.



„Jestem Bogiem” (Player)



Wyobraź sobie narkotyk, który czyni Twój mózg niezwykle wydajnym i sprawia, że chłoniesz ogromną wiedzę. Narkotyk, który czyni cię nadzwyczaj skupionym, szybkim, sprawnym, a nawet atrakcyjnym. Narkotyk, dzięki któremu pokonujesz wszystkie ograniczenia. Niewyobrażalne staje się możliwe nawet dla Eddiego, który od życia nie spodziewa się niczego. Zażycie specyfiku pozwala mu osiągnąć sukces o jakim zawsze marzył. Ceną, jaką przychodzi mu zapłacić, są: bóle głowy, omdlenia, utraty świadomości, niekontrolowane wybuchy przemocy...



„Monster” (Player)



Oparty na faktach dramat kryminalny w reżyserii Patty Jenkins, przedstawiający historię Aileen Wuornos – amerykańskiej prostytutki, która stała się seryjną morderczynią.



„Wróg numer jeden” (Player)



Polowanie na najsłynniejszego terrorystę w historii ukazane z punktu widzenia młodej agentki CIA (nominowana do Oscara Jessica Chastain, której rola porównywana jest przez krytyków do życiowej kreacji Jodie Foster w "Milczeniu owiec"). Pomimo braku wiary kolegów, biurokracji oraz wielu przeciwności losu, agentce udaje się w końcu przekonać Pentagon, by wkroczyć do akcji i zaatakować domniemaną kryjówkę Osamy bin Ladena.



„Palm Springs” (Player)



Beztroski Nyles (Andy Samberg) i zadeklarowana singielka Sarah (Cristin Milioti) poznają się na weselu w Palm Springs. Sztywna impreza niespodziewanie odsłania swój wybuchowy potencjał, kiedy okazuje się, że oboje zostali uwięzieni w pętli czasowej i w kółko przeżywają ten sam dzień. W sytuacji na pierwszy rzut oka beznadziejnej, Nyles i Sarah odkryją, jakie możliwości daje całkowita wolność. Wspólnie zrealizują najbardziej szalone pomysły, by przy okazji przeżyć najbardziej odjechany romans wszech czasów.



„Świat w ogniu” (Player)



Po tragicznym ataku terrorystycznym w Londynie, zakrojona na szeroką skalę walka z terroryzmem wydaje się przynosić efekty. Agent Mike Banning wierzy, że najgorsze już za nim. Nie wie, że w najbliższym oto­czeniu prezydenta USA są ludzie, którzy chcieliby zmienić porządek panujący na świecie. Wkrótce prezydent znów staje się celem ataku dokonanego przy użyciu najnowocześniejszych technik wojskowych. Giną dziesiątki agentów, a życie głowy państwa wisi na włosku. O zaplanowanie zamachu oskarżony zostaje sam Banning.



„Phea” (Prime Video)



Phea, muzyczka i uliczna performerka, której życie nie rozpieszcza, odkrywa, że jest w stanie zrobić wszystko, aby ocalić swoją ukochaną w tej współczesnej wersji mitu o Orfeuszu i Eurydyce. Czytaj też:

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