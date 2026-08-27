2 seriale i 3 filmy uwielbiane teraz na Netflix. Mocne propozycje

Od dwudziestu dni w czołówce zestawienia najpopularniejszych filmów na Netfliksie utrzymuje się horror z Wagnerem Mourą w głównej roli, którego szerokie grono widzów dobrze zna z tego, że wcielił się w Pablo Escobara w „Narcos” – jednym z seriali uważanych za najlepsze w historii wyprodukowanych przez platformę. A jeżeli już jesteśmy przy mafii, od kilku dni w serwisie popularny jest thriller/kryminał o dwóch meksykańskich policjantach, którzy próbują przetrwać po tym, jak weszli w drogę El Chapo. Poza tym mocną pozycję w zestawieniach zajmuje produkcja true crime, opowiadająca o tajemniczej śmierci żony znanego pastora. Mamy dla was też dwa seriale, o których warto pamiętać. Pierwszy z nich przypadnie do gustu wszystkim fanom produkcji nordic noir – to thriller o sztokholmskiej zbrodni. Drugi to zgoła inny klimat – melodramat, osadzony w czasach, w których od kobiet oczekuje się głównie znalezienia męża.

Pięć nowych tytułów z Netfliksa, o których teraz warto pamiętać, znajdziecie w poniższym zestawieniu.

Topka Netfliksa w Polsce. 5 tytułów masowo oglądamy

„Nie życzcie mi powodzenia”



W tym komediodramacie o dojrzewaniu Sophie Birenbaum jest gotowa na główną rolę w szkolnym musicalu, do chwili gdy okazuje się, że to w jej domu rozgrywa się dramat godny wielkiej sceny.



„Ostatni dom”



Czteroosobowa rodzina zostaje nagle uwięziona we własnym domu i musi razem walczyć o przetrwanie wobec kurczących się zasobów i tajemniczego zagrożenia, które nie pozwala im opuścić murów budynku.



„Pojmanie El Chapo”



Zbrodnie, rodzina, przetrwanie... Podczas patrolu agent Carmona (Alfonso Herrera) wchodzi w drogę groźnemu członkowi kartelu i jego walka o przetrwanie wchodzi na zupełnie nowy poziom.



„Śmierć żony pastora”



Trzyczęściowy serial dokumentalny przedstawiający życie i śmierć Miki Miller, żony Johna-Paula Millera, pastora z jej rodzinnego kościoła w Myrtle Beach w Karolinie Południowej. Dzięki niepublikowanym wcześniej materiałom i relacjom z pierwszej ręki od przyjaciół oraz członków rodziny, którzy po raz pierwszy publicznie zabierają głos, serial bada zarzuty dotyczące kontroli i manipulacji, a także wydarzenia prowadzące do nagłej i tajemniczej śmierci Miki oraz trwającą do dziś walkę o poznanie prawdy.



„Krwawa ofiara”



W Sztokholmie trwa lato — czas, kiedy noc nigdy tak naprawdę nie zapada. Policja odbiera zgłoszenie o wtargnięciu do domu. Na miejsce, do letniej rezydencji położonej w archipelagu, zostaje wysłany patrol. Nie ma tam jednak nikogo. Następnego dnia odnalezione zostają ciała funkcjonariuszy, którzy padli ofiarą brutalnej zbrodni. To początek serii przerażających morderstw wymierzonych, jak się wydaje, w policjantów. Prowadzący śledztwo detektyw musi zwrócić się o pomoc do swojego ojca, emerytowanego śledczego, aby wspólnie rozwiązać tę zagadkę.



„Moja wspaniała kariera”



Sybylla to zaskakująco nowoczesna młoda kobieta z jednym płomiennym marzeniem – chce zostać pisarką, podczas gdy jej rodzina usiłuje wydać ją za mąż. Pełna energii i zamiłowania do zabawy, łamie konwenanse Australii początków XX wieku, szukając historii, która pozwoli jej osiągnąć niezależność. Dla niej wybór między przygodą a małżeństwem wydaje się prosty — do czasu, gdy się zakochuje. Czy Sybylla wybierze ślub, czy zaryzykuje wszystko, aby móc dalej tworzyć? Czytaj też:

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