Netflix ma genialne nowości w tym tygodniu. Ale to ten thriller wygra starcie

W tygodniu 21-27 września jedna z najpopularniejszych w Polsce platform streamingowych przygotowała dla swoich widzów sporo ciekawych propozycji. Nie zabrakło obiecujących nowych kryminalnych historii. Jedna z nich to film psychologiczny/thriller z Shailene Woodley, Russellem Crowem i Jacobem Trembleyem w głównych rolach, który z pewnością przyciągnie największą ilość widzów. Będzie też coś dla miłośników horrorów, komedii czy programów rozrywkowych. Poniżej pełna rozpiska premier.

Nowości na Netflix w tym tygodniu. Co warto włączyć?

„Habeas corpus” (brazylijski serial)



Pragnąc odkupić błędy przeszłości, Inez, nieustraszona adwokatka specjalizująca się w sprawach karnych, obecnie wykładowczyni na uniwersytecie, postanawia uwolnić młodego mężczyznę niesłusznie skazanego na więzienie. Nie wie jednak, że wśród studentów wyznaczonych do pomocy znajduje się nieustępliwa Marina, główna ofiara dawnego błędu Inez, przez który jej własna matka niesłusznie trafiła za kratki.

Premiera: 23/09/2026



„Wonka: Złoty Los” (program, Australia/USA)



Dwunastu szczęśliwych zdobywców Złotych Losów, każdy wraz z wybraną przez siebie osobą, przekroczy bramy fabryki czekolady Wonki i wkroczy do świata czystej wyobraźni, przepysznych zabaw i nieoczekiwanych wyzwań. Po wejściu do środka uczestnicy będą musieli zmierzyć się z serią gier, testów i pokus przygotowanych przez Wonkę, które sprawdzą ich sprawność fizyczną, umysłową i standardy moralne. W tym eksperymencie społecznym o wysoką stawkę uczestnicy będą przemierzać cudowny i nieprzewidywalny krajobraz fabryki, dostosowując się do sytuacji, opracowując strategie i stawiając czoła nieznanemu, jednocześnie udowadniając, że mają instynkt, odporność i charakter pozwalające im przetrwać — i zwyciężać — w chaosie. Ostatecznie tylko jednemu z uczestników uda się wygrać nagrodę Wonki, która odmieni jego życie.

Premiera: 23/09/2026



„Urojenia” (serial kryminał/thriller)



Produkcja opowiada o ojcu zmagającym się z demencją, który staje się głównym podejrzanym w sprawie morderstwa.

Premiera: 24/09/2026



„Inny świat” (amerykański serial komediowy)



„Inny świat” powraca na kampus Hillman College z nowym pokoleniem studentów i dobrze znanymi bohaterami. W centrum wydarzeń znajduje się Deborah Wayne (Maleah Joi Moon) — najmłodsza córka Whitley i Dwayne’a, wychowana pod troskliwym okiem rodziców marzycielka o wielkim sercu i zamiłowaniu do bycia w centrum uwagi, która dopiero odnajduje własną drogę na uczelni.

Premiera: 24/09/2026



„Moi smutni zmarli” (miniserial, horror)



Serial o kobiecie w śpiączce po ataku, która musi walczyć o życie przy pomocy pielęgniarza słyszącego zmarłych.

Premiera: 24/09/2026



„Unabomber” (film psychologiczny, dramat/kryminał)



Inspirowany prawdziwą historią dramat o przemianie Teda Kaczynskiego (Jacob Tremblay) z genialnego 16-letniego studenta Harvardu w śmiertelnie niebezpiecznego Unabombera. Bolesna przeszłość Kaczynskiego — poddawanego kontrowersyjnym eksperymentom psychologicznym przez profesora Henry’ego Murraya (Russell Crowe) — daje o sobie znać po latach, gdy sprawa prowadzona przez agentkę FBI Joanne Miller (Shailene Woodley) ujawnia przerażające konsekwencje ambicji i izolacji.

Premiera: 25/09/2026



„Ostatnia zagadka” (hiszpański miniserial kryminalny)



Wiosną 1959 roku trzynaście osób zostaje odciętych od świata przez burzę na niewielkiej wyspie w pobliżu Majorki. Nikt nie spodziewa się, co wydarzy się w małym hotelu, w którym się zatrzymali. Elisa Mander, skryta turystka pochodzenia angielskiego, zostaje znaleziona martwa. To, co początkowo wygląda na samobójstwo, szybko zaczyna zdradzać oznaki czegoś znacznie bardziej niepokojącego — morderstwa. Basil, emerytowany aktor, który niegdyś wcielił się na ekranie w samego Sherlocka Holmesa, mimo woli staje przed zadaniem rozwikłania tajemnicy tej śmierci. W miejscu, z którego nikt nie może się wydostać i do którego nikt nie może dotrzeć, wszyscy — zarówno goście, jak i pracownicy hotelu — stają się podejrzanymi w sprawie zbrodni, która z każdą chwilą okazuje się coraz bardziej złożona i zagmatwana.

Premiera: 25/09/2026



„LEGO One Piece” (miniserial dla dzieci)



Czas wyruszyć w rejs! W tej dwuczęściowej animowanej produkcji LEGO® Usopp — najbardziej „wiarygodnie niewiarygodny” gawędziarz w załodze Słomkowego Kapelusza — opowiada Chopperowi o przygodach załogi na East Blue i Grand Line, zanim dołączył do niej na wyspie Drum. Usopp słynie z niezwykle barwnych i przesadzonych opowieści, a ta pełna akcji produkcja nie jest wyjątkiem!

Premiera: 25/09/2026 Czytaj też:

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