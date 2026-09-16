Historia tragedii, którą żyła cała Ameryka. Netflix wraca do nierozwiązanej sprawy

Netflix pokaże limitowany serial „Morderstwo JonBenét Ramsey”, w którym w role rodziców zamordowanej sześciolatki wcielą się Melissa McCarthy i Clive Owen. Produkcja ma przedstawić wydarzenia z wielu perspektyw, wracając do tragedii, która od niemal trzech dekad pozostaje nierozwiązana.

„Morderstwo JonBenét Ramsey”. Historia tragedii z 1996 roku

W noc Bożego Narodzenia 1996 roku rodzina Ramseyów doświadczyła tragedii, która wstrząsnęła opinią publiczną w całych Stanach Zjednoczonych. JonBenét Ramsey, mająca sześć lat dziewczynka, została zamordowana w piwnicy rodzinnego domu w Boulder w stanie Kolorado.

Sprawa szybko stała się przedmiotem ogromnego zainteresowania mediów. Śledztwu i kolejnym teoriom dotyczącym zabójstwa towarzyszyły liczne spekulacje. Mimo upływu niemal 30 lat sprawa pozostaje nierozwiązana, a sprawca nie został odnaleziony.

Według informacji przedstawionych przy okazji zapowiedzi serialu do śledczych trafiło dotąd ponad 21 016 wskazówek, listów i e-maili związanych ze sprawą.

Melissa McCarthy i Clive Owen jako rodzice JonBenét

W „Morderstwie JonBenét Ramsey” Melissa McCarthy wcieli się w Patsy Ramsey, a Clive Owen zagra Johna Ramseya. Oboje mają na koncie nominacje do Oscara, a McCarthy jest również dwukrotną laureatką nagrody Emmy. Owen otrzymał nominację do Emmy.

W obsadzie znaleźli się także Emily Mitchell jako JonBenét Ramsey, Garrett Hedlund jako detektyw Steve Thomas oraz Alison Pill jako detektyw Lindy Arndt.

Limitowany serial ma przedstawić historię z wielu punktów widzenia, koncentrując się nie tylko na samym zabójstwie, lecz także na jego osobistych i publicznych konsekwencjach. Twórcy zapowiadają próbę uporządkowania spekulacji narosłych wokół sprawy oraz przedstawienia historii żałoby rodziny Ramseyów.

„Morderstwo JonBenét Ramsey” będzie dostępne na Netfliksie na całym świecie od 10 grudnia.

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