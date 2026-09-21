Brad Pitt, David Fincher i Quentin Tarantino – mamy zwiastun nowego filmu Netfliksa!

Film „Dalsze perypetie Cliffa Bootha” wyreżyserował David Fincher na podstawie scenariusza Quentina Tarantino, w którym Brad Pitt powraca w swojej nagrodzonej Oscarem roli. Tym razem główny bohater przenosi się do roku 1977 i zupełnie innego Hollywood.

„Dalsze perypetie Cliffa Bootha” na Netflix. Mamy zwiastun wyczekiwanego filmu!

Morderstwa, szantaże, kradzieże, wymuszenia – po prostu zwyczajne lato w Hollywood. Jest rok 1977, osiem lat po tym, jak drogi Cliffa Bootha (Brad Pitt) skrzyżowały się z rodziną Mansonów w Pewnego razu... w Hollywood Quentina Tarantino – alternatywnej historii z roku 1969.

W filmie „Dalsze perypetie Cliffa Bootha” wyreżyserowanym przez Davida Finchera na podstawie nowego scenariusza Tarantino, bajka dobiega końca. Los Angeles nie potrzebuje już kaskadera zabijającego hipisów tak jak dawniej. Ale w Hollywood zawsze będą problemy, które może rozwiązać tylko ktoś o wyjątkowych (i czasami nawet wykraczających poza prawo) umiejętnościach Cliffa. Cliff Booth to człowiek od rozwiązywania problemów – kiedy nie zarabia na życie jako barman czy kinooperator, pracuje dla największych hollywoodzkich sław i tych nieco mniej znanych.

Ciekawość bierze górę, gdy kontaktuje się z nim agentka Karen Crosby (Elizabeth Debicki) w imieniu telewizyjnej megagwiazdy Charliego Petersa (Scott Caan) – aktora znanego z tego, że sam wykonuje swoje sceny kaskaderskie. Sprawa intryguje Cliffa jeszcze bardziej, gdy poznaje otoczenie Charliego: przenikliwą żonę Toni (Carla Gugino) oraz gwiazdę ekranu i byłego mistrza futbolu Rodericka „Hot Roda” Harrisona (Yahya Abdul-Mateen II). Do tego dochodzą bracia Verdusco (Matt Groove i JB Tadena) – tajemniczy gangsterzy siejący chaos w całym mieście. To, co kiedyś było bajką, stało się kryminałem – mieszanką przemocy, ambicji i żądzy rodem z samego LA.

Przekonaj się, czy „Dalsze perypetie Cliffa Bootha” zakończą się happy endem już 23 grudnia w Netfliksie.

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