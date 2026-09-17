5 mocnych nowości od dziś na Netflix! Ale to ten tytuł rozbije bank

Nagrodzona Emmy antologia Ryana Murphy’ego i Iana Brennana wróciła z czwartą częścią, w której po raz pierwszy główną bohaterką będzie kobieta – słynna Lizzie Borden. Wśród nowości warto zwrócić również uwagę na mocny kryminał prawniczy z Robertem Downeyem Jr., Robertem Duvallem czy Billym Bobem Thorntonem. To jednak nie wszystkie premiery tego dnia – pełna rozpiska poniżej.

Mocne nowości od dziś na Netflix. Jeden tytuł od razu wpadnie do TOP 10

„Sztuczne piękno”



W centrum tego wszystkiego znajduje się Fumi Numata (Mayu Matsuoka, „Złodzieje sklepowi”), utalentowana chirurg, która została zmuszona do opuszczenia szpitala po nagłej operacji, oraz Rin Tohyama (Riisa Naka, „Alice in Borderland”), znana chirurg plastyczna, która wierzy, że samo piękno może uzdrawiać. Kiedy Fumi dołącza do kliniki Rin, aby obnażyć mroczną stronę branży, obie ścierają się ze sobą z powodu skrajnie sprzecznych idei dotyczących tego, do czego służą medycyna i piękno.



„Potwór: Historia Lizzie Borden”



Nagrodzona Emmy antologia Ryana Murphy’ego i Iana Brennana powróci w 2026 r. z czwartą częścią, w której po raz pierwszy główną bohaterką będzie kobieta — Lizzie Borden.



„Stranger Things: Opowieści z '85”, 2. sezon



Gotowi na powrót do Hawkins? Gwarantuje to ekscytujący nowy serial animowany showrunnera Erica Roblesa, którego producentami wykonawczymi są bracia Dufferowie. Zimą 1985 roku śnieżna kołderka okrywa miasteczko, a wspomnienia o koszmarach Drugiej Strony powoli zaczynają blednąć. Nasi bohaterowie — Jedenastka, Mike, Will, Dustin, Lucas i Max — cieszą się spokojnymi dniami wypełnionym partyjkami D&D, bitwami na śnieżki i słodkim lenistwem. Pod powierzchnią lodu budzi się jednak coś strasznego. Czy nowe zagrożenie pochodzi z Drugiej Strony? A może z laboratorium w Hawkins? W tej nowej historii osadzonej w świecie „Stranger Things” ekipa uwielbianych bohaterów ściga się z czasem, aby rozwikłać pogmatwaną tajemnicę i ocalić miasteczko.



„Fixerzy”



Były gangster niechętnie łączy siły z aroganckim spadkobiercą politycznym. Razem mają usuwać niebezpieczne tajemnice po obu stronach prawa.



„Sędzia”



Chicagowski adwokat Hank Palmer wraca do rodzinnego miasteczka w Indianie na pogrzeb matki. Niebawem skłócony z nim ojciec, szanowany lokalny sędzia, zostaje oskarżony o morderstwo. Czytaj też:

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