Te 4 seriale na Netflix masowo oglądają teraz Polacy. Trzy thrillery w czołówce

Netflix znów przyciąga uwagę polskich widzów. Wśród najchętniej oglądanych obecnie seriali aż trzy to thrillery, które trzymają w napięciu od pierwszego odcinka. Wśród najpopularniejszych nie mogło też zabraknąć polskiego tytułu, o którym mówi teraz cały świat. Sprawdzamy, jakie cztery produkcje cieszą się teraz największą popularnością wśród widzów w Polsce.

TOP 4 seriale teraz w Polsce na Netflix. Nie tylko „Lalka” robi szał

„Kłamstwo idealne”



Gdy Karen przeprowadza się z rodziną do Bergen, zostaje serdecznie przyjęta do klubu – zgranej grupy przyjaciół prowadzących wystawne i hedonistyczne życie. Wszystko zmienia się, gdy jedna z luksusowych willi staje w płomieniach, a ich przyjaciel Evert ginie w pożarze. Jego żona i dzieci cudem uchodzą z życiem. Karen szybko odkrywa, że bliskie relacje w grupie opierają się na kłamstwach. Każdy skrywa jakieś sekrety, a nic nie jest takie, jakim się wydaje. Chcąc poznać prawdę, rozpoczyna własne śledztwo, lecz nie wie jak wysoką cenę przyjdzie jej za to zapłacić.



„Znam cię”



Po porodzie Funda chce wrócić do malarstwa i wznowić karierę, którą zawiesiła. W końcu znajduje też nianię, której od dawna szukała. Tajemnicza i niepokojąca Nazlı na zawsze odmieni życie Fundy i jej męża İlkerа.



„Potwór: Historia Lizzie Borden”



Nagrodzona Emmy antologia Ryana Murphy’ego i Iana Brennana, w której po raz pierwszy główną bohaterką jest kobieta — Lizzie Borden. Gnębiona przez ojca i okrutną macochę Lizzie Borden szokuje świat niewyobrażalnym morderstwem.



„Lalka”



Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją, pragnieniem wolności i uwodzącą potęgą bogactwa. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej. Czytaj też:

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