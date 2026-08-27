Ten serial bije rekordy. To 10 podobnych do niego perełek

To jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich lat, ze zdobywcą Oscara Garym Oldmanem w głównej roli. Widzowie dają mu 8/10, a już niebawem pojawi się kolejny, szósty już sezon. Został uznany za „bez wątpienia najlepszy serial szpiegowski w telewizji”, „epicki thriller szpiegowski”, „absolutnie genialny” i po prostu „niesamowicie dobry”. Pierwsze pięć sezonów serialu otrzymało Certyfikat Świeżości na Rotten Tomatoes, w tym dwa sezony otrzymały doskonałą ocenę krytyków 100%. Piąty sezon zdobył dziewięć nagród Primetime Emmy, w tym wyróżnienie w kategorii Najlepszy serial dramatyczny, a także nominacje dla Gary’ego Oldmana i Jacka Lowdena w kategoriach odpowiednio „Najlepszy aktor pierwszoplanowy” i „Najlepszy aktor drugoplanowy”.

Mamy dla was coś, co pozwoli wam wytrwać w wyczekiwaniu na nowe epizody serialu „Kulawe konie”. To lista dziesięciu podobnych klimatem do tego hitu produkcji, które znajdziecie w bibliotekach popularnych w Polsce serwisów streamingowych. Sprawdźcie, czy oglądaliście już te perełki, a jeżeli nie, koniecznie nadróbcie te seanse.

10 seriali podobnych do „Kulawych koni”. W oczekiwaniu na nowy sezon, odpal te hity

„Trzy dni Kondora” (Prime Video)



Joe Turner (Max Irons) jest analitykiem CIA, który nagle odkrywa, że wszyscy pracownicy całego jego biura zostają zabici. On jest jedynym ocalałym, a sytuacja szybko zmusza go do ucieczki. Poddany ogromnej presji Joe zostaje zmuszony do zastanowienia się kim tak naprawdę jest i do czego jest zdolny. Musi też odkryć, kto stoi za tym daleko idącym spiskiem i powstrzymać go przed wypełnieniem śmiertelnego celu, który zagraża życiu milionów.



„Zawód: Amerykanin” (Disney+)



Seria, opowiadająca historię dwójki szpiegów KGB. Udający szczęśliwe małżeństwo, żyjący na przedmieściach Waszyngtonu w czasach prezydentury Ronalda Reagana Philip (Matthew Rhys) i Elizabeth Jennings (Keri Russell) zajmują się przechwytywaniem informacji dla Związku Radzieckiego. W skład ich rodziny wchodzi również dwójka dzieci, które nie mają pojęcia czym trudnią się ich rodzice i jaka jest ich prawdziwa tożsamość. Z dnia na dzień związek Philipa i Elizabeth zdaje się coraz bardziej namiętny i szczery, jednak ciągła eskalacja zimnej wojny sprawia, iż w ich życie coraz mocniej ingeruje siatka szpiegów, pod której kontrolą się znajdują. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy ich sąsiadem zostaje Stan (Noah Emmerich), agent FBI pracujący dla kontrwywiadu.



„Patriota” (Prime Video)



Aby nie dopuścić Iranu do pozyskania broni jądrowej, John Tavner, oficer wywiadu, musi pożegnać się ze swoim dotychczas spokojnym życiem i podjąć się niebezpiecznego zadania, bez oficjalnego wsparcia, pod przybraniem pracownika w firmie produkującej rury na północy USA. .



„Dept. Q” (Netflix)



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Mąż i ojciec” (Prime Video)



Mroczny serial sensacyjny opowiadający o mężczyźnie z klasy średniej, który pracuje dla specjalnej komórki Narodowej Agencji Wywiadowczej. Nie tylko musi bronić kraju przed terrorystami, ale też chronić własną rodzinę przed wpływem jego tajnej, stresującej i słabo płatnej pracy.



„Tożsamość szpiega” (Disney+)



Michael Westen jest szpiegiem, który nagle dowiedział się, że trafił na czarną listę agentów. Można powiedzieć, że jest tam spalony. Został przewieziony do swojego rodzinnego miasta w Miami. Bez pieniędzy, mieszkania i możliwości wyjazdu z miasta Michael próbuje dowiedzieć się kto go ?spalił? i odzyskać swoje dawne życie. W tym czasie zarabia pomagając ludziom, a którzy nie mogą liczyć na pomoc ze strony policji. Jedynymi ludźmi, którzy pomagają Michaelowi są: Fiona, był agent IRA, która na dodatek jest jego byłą dziewczyną oraz Sam ? spłukany były kontakt wywiadu woskowego, który równocześnie donośni na niego agentom FBI. Żeby tego było mało musi zmierzyć się ze swoją rodziną, której unikał przez pół życia podróżując po całym świecie. Tak właściwie to głównie swojej mamy, która jest w niebo wzięta powrotem syna do miasta.



„Obsesja Eve” (HBO Max)



Sandra Oh (serial „Chirurdzy”) jako Eve, znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Z drugiej strony Jodie Comer („Doktor Foster”) jako Villanelle, psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje. Kobiety zaczynają grę w kotka i myszkę, stawiając na głowie tradycyjny thriller szpiegowski.



„Pan i Pani Smith” (Prime Video)



Państwo Smith to dwoje nieznajomych, John i Jane, którzy za sprawą tajemniczej agencji zmienili tożsamość i zostali partnerami – w szpiegostwie i w małżeństwie. W każdym odcinku otrzymują nową misję i przeżywają kolejne przełomy w swojej relacji.



„Black Doves” (Netflix)



Gdy agentka działająca pod przykrywką żony polityka dowiaduje się, że zamordowano jej kochanka, stary przyjaciel zabójca pomaga jej odkryć prawdę i dokonać zemsty. Zobacz pełny opis



„Bodyguard” (Netflix)



Serial osadzony w korytarzach władzy. Jego bohaterem jest David Budd (Richard Madden), odważny i nieprzewidywalny weteran wojenny pracujący jako funkcjonariusz Ochrony Osób Publicznych londyńskiej policji. Kiedy Budd dostaje zadanie ochraniania ambitnej i wpływowej minister Julii Montague (Keeley Hawes), która była gorącą orędowniczką wojny, musi wybierać między służbą a własnymi przekonaniami. Czy osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo polityk może stać się jej największym zagrożeniem? Czytaj też:

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