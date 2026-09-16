Fani mogą zacząć się bać. Nowy sezon „Dyplomatki” zapowiada polityczną wojnę

Czwarty sezon „Dyplomatki” zapowiada kolejną porcję politycznych intryg, napięć i decyzji, których konsekwencje mogą wykraczać daleko poza gabinety władzy. Nowy zwiastun pokazuje, że administracja prezydent Grace Penn jest gotowa podejmować coraz większe ryzyko, a ambasador Kate Wyler zaczyna otwarcie kwestionować działania amerykańskich władz.

„Dyplomatka” sezon 4. „Granica się przesuwa”

W centrum wydarzeń ponownie znajduje się ambasador Wielkiej Brytanii Kate Wyler, w którą wciela się Keri Russell. Bohaterka odkrywa, jak daleko posunęła się administracja prezydent Grace Penn, granej przez Allison Janney, oraz wiceprezydenta Hala Wylera, którego ponownie gra Rufus Sewell.

Jednym z najbardziej niepokojących elementów nowego zwiastuna jest kwestia najpotężniejszej broni Rosji. Kate najwyraźniej zdaje sobie sprawę, że działania podejmowane przez administrację Penn mogą mieć poważne konsekwencje. Ambasador nie ukrywa przy tym swoich wątpliwości dotyczących sposobu sprawowania władzy przez panią prezydent.

„Wasza tolerancja na ryzyko utraty życia ludzkiego wydaje się wyższa niż była” – mówi Kate do chłodnej i niewzruszonej Grace Penn.

Na tym jednak konflikt się nie kończy. Szefowa personelu Białego Domu Billie Appiah, grana przez Nanę Mensah, również konfrontuje Kate z konsekwencjami jej działań. „Dokonałaś tajnej inwazji wojskowej na terytorium sojuszników” – ostrzega bohaterkę. „To przekracza wszelkie granice”. Odpowiedź Appiah jest krótka i równie niepokojąca: „Granica się przesuwa”.

Napięcie polityczne w serialu rośnie z minuty na minutę

Czwarty sezon „The Diplomat” ma dodatkowo skomplikować relacje między najważniejszymi bohaterami. Premiera została zaplanowana na 15 października, a napięcie między Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi ma osiągnąć kolejny poziom.

Do politycznej układanki dołącza Todd Penn, w którego wciela się Bradley Whitford. Pierwszy Dżentelmen nie zamierza pozostawać na uboczu i zaczyna ingerować w obowiązki Kate.

Twórczyni, showrunnerka i producentka wykonawcza serialu Debora Cahn zdradziła, że najważniejsza dla nowego sezonu będzie relacja czworga bohaterów: Kate, Hala, Grace i Todda. „To dwie pary przywiązane do siebie w jednym wagoniku na rozpadającym się rollercoasterze. Każde z nich pełni zawodową, publiczną rolę, która wywraca do góry nogami ich małżeństwo” – mówi Debora Cahn.

„Dyplomatka” wraca z nowymi konfliktami

Wylerowie rozpoczynają kolejny etap swojej historii, ale zwiastun sugeruje, że ich relacje oraz polityczne zobowiązania będą wystawione na jeszcze większą próbę. Jednocześnie rozwijająca się więź Grace i Hala komplikuje układ między bohaterami.

Cahn zapowiada, że widzowie powinni przygotować się na kolejne zwroty akcji. Twórczyni serialu ostrzega fanów, aby zdecydowanie „martwili się” tym, co wydarzy się w czwartym sezonie. Premiera czwartego sezonu „The Diplomat” odbędzie się 15 października na platformie Netflix.

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