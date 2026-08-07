Mroczny świat bogatych nastolatków. Nowy serial Disney+ to ekranizacja głośnej powieści

„Strzępy” przenoszą widzów do Los Angeles początku lat 80., gdzie życie uprzywilejowanych nastolatków z elitarnej szkoły zostaje zakłócone przez pojawienie się tajemniczego ucznia i serię brutalnych zabójstw.

Nowy thriller na Disney+. Seryjny morderca poluje na nastolatków

Los Angeles, 1981 rok. Elitarna szkoła, bogaci nastolatkowie, imprezy, narkotyki i muzyka new romantic. Pozornie beztroski świat młodych bohaterów zaczyna jednak pękać, gdy w mieście pojawia się seryjny morderca. „Strzępy”, nowy ośmioodcinkowy serial Disney+, łączą thriller psychologiczny z opowieścią o dorastaniu i adaptacją długo wyczekiwanej powieści Breta Eastona Ellisa.

Serial miał premierę 5 sierpnia na Disney+. Jego akcja rozgrywa się w Los Angeles w 1981 roku. Bohaterami są uczniowie ostatniej klasy elitarnej szkoły średniej. Ich codzienność wypełniają luksus, imprezy, kokaina oraz muzyka new romantic.

W centrum historii znajduje się młody Bret Ellis, alter ego pisarza. Bohater jest aspirującym autorem i wyjątkowo spostrzegawczym nastolatkiem. Wraz z grupą przyjaciół korzysta z życia, które daje mu uprzywilejowana pozycja. Wszystko zaczyna się zmieniać, gdy w szkole pojawia się nowy uczeń.

„Strzępy” przenoszą widzów do Los Angeles lat 80.

Robert Mallory jest enigmatyczny, pewny siebie i szybko staje się obiektem fascynacji Breta. Jego pojawienie się zbiega się jednak z narastającym poczuciem zagrożenia.

Po całym Los Angeles rozchodzi się strach przed seryjnym mordercą, którego ofiarami padają nastolatkowie. Bezpieczny dotąd świat bohaterów zaczyna więc wyglądać zupełnie inaczej. Pod powierzchnią luksusu i młodzieńczej beztroski pojawiają się zazdrość, pożądanie, pytania o własną tożsamość oraz coraz większy lęk.

„Strzępy” wykorzystują charakterystyczne dla twórczości Ellisa motywy seksu, narkotyków i muzyki, ale tym razem łączą je z konwencją thrillera psychologicznego.

Syn Richarda Gere’a i córka Cindy Crawford w obsadzie

W serialu występują młode gwiazdy, które coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w Hollywood. W rolę Breta Ellisa wcielił się Igby Rigney, znany z serialowej adaptacji „Zagłady domu Usherów”.

Tajemniczego Roberta Mallory’ego zagrał Homer Gere, syn Richarda Gere’a. Aktor ma już na koncie udział w kilku odcinkach „Euforii”.

Hayes Warner wciela się w Debbie, stylową i pewną siebie dziewczynę Breta. Perfekcyjną przewodniczącą klasy, Susan, gra natomiast Kaia Gerber, córka modelki Cindy Crawford.

Wysportowanego Thoma Wrighta, określanego jako „złoty chłopiec” szkoły, zagrał Graham Campbell, znany m.in. z filmu „Późna sława”. W obsadzie znaleźli się również Evan Rachel Wood, Jordan Roth oraz Wes Bentley.

Serial o dorastaniu i świecie pełnym przywilejów

„Strzępy” przedstawiają mroczną historię dorastania, w której beztroska młodość bohaterów kontrastuje z cynicznym światem dorosłych. Seryjny morderca staje się źródłem realnego zagrożenia, ale jednocześnie historia wykorzystuje go do opowiedzenia o lękach i problemach charakterystycznych dla epoki.

Serial jest ekranizacją powieści Breta Eastona Ellisa i liczy osiem odcinków. Produkcja łączy charakterystyczny dla autora obraz uprzywilejowanej młodzieży z atmosferą psychologicznego thrillera, w którym zagrożenie stopniowo przenika do pozornie idealnego świata bohaterów.

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