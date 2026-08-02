„Na wysokim poziomie, z polotem”. To najlepszy serial 2025 roku?

„Prześwietna rzecz. Inteligentna, na wysokim poziomie, z polotem. Każda minuta tego serialu to przyjemność”; „Co to za serial! Niesamowicie mocny początek. Intryguje i nie daje spokoju”; „Wspaniały! Doskonały realizacynie, choć narracyjnie nieśpieszny – trzyma w napięciu, niepokoi, zmusza do refleksji”; „To nie jest łatwa rozrywka, zadaje mnóstwo pytań o miejsce w którym znajduje się ludzkość” – piszą o nim zachwyceni widzowie. Serial „Jedyna” dla wielu przebija kultowe „Rozdzielenie”, produkcji tej samej platformy.

Perełka Apple TV – idealne 9 odcinków na weekend. Serialowa petarda

Serial zadebiutował w listopadzie 2025 roku i od razu wpadł do czołówki najlepszych ostatnich miesięcy. 9-odcinkowa „Jedyna” z dobrze znaną widzom Rheą Seehorn w głównej roli, to dramat stworzony przez Vince’a Gilligana, autora „Breaking Bad” i współtwórcy”Zadzwoń do Saula„ (za rolę w którym Seehorn zdobyła dwie nominacje do Emmy).

”Jedyna„ to oryginalny serial, który łączy różne gatunki. Opowiada historię najbardziej nieszczęśliwej osoby na świecie, która musi ocalić ludzkość przed szczęściem. Oprócz Seehorn w serialu występują Karolina Wydra (”Sneaky Pete”) i Carlos-Manuel Vesga („The Hijacking of Flight 601”). Gościnnie wystąpią Miriam Shor (”American Fiction”) i Samba Schutte („Our Flag Means Death”).

Wszystkie dziewięć odcinków serialu dostępnych jest na Apple TV.

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