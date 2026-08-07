Liam Neeson kontra zabójczy organizm. Już jutro w CANAL+

W „Skażeniu” Liama Neesona wspiera więc duet pracowników magazynu, którzy zdecydowanie nie byli szkoleni do ratowania świata. Przebojowa czarna komedia science fiction właśnie wpada na CANAL+.

Liam Neeson walczy z zabójczym organizmem. „Skażenie” w CANAL+

Ludzkość po raz kolejny musi zmierzyć się z zagrożeniem, którego sama nie powinna była budzić. Tym razem źródłem problemów jest niezwykle agresywny mikroorganizm pochodzący z kosmosu. Przez dziesięciolecia pozostawał uśpiony pod ziemią, aż awaria systemu chłodzenia sprawiła, że warunki przestały być dla niego przeszkodą. W „Skażeniu” do walki z niebezpiecznym organizmem ruszą jednak nie żołnierze ani naukowcy, lecz pracownicy magazynu z nocnej zmiany. Film będzie dostępny w CANAL+ od 8 sierpnia.

Kosmiczny mikroorganizm wymyka się spod kontroli

Historia „Skażenia” rozpoczyna się w latach 90., kiedy wojsko zabezpiecza nieznany wcześniej i wyjątkowo agresywny mikroorganizm pochodzący z kosmosu. Śmiercionośna substancja trafia do podziemnego laboratorium, gdzie ma pozostać bezpiecznie ukryta.

Mijają kolejne dekady. Laboratorium zostaje zamknięte, a budynek zaczyna pełnić zupełnie inną funkcję. Z czasem podziemia zostają zamienione w magazyn. Problem pojawia się, gdy awaria systemu chłodzenia powoduje wzrost temperatury.

Uśpiony patogen zaczyna reagować na nowe warunki. Błyskawicznie się adaptuje, rozmnaża i niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Potencjalna katastrofa wymaga natychmiastowej reakcji.





Najgorsza ekipa ratunkowa w historii?

Do walki z zagrożeniem stają dwaj pracownicy magazynu z nocnej zmiany. Kiedy orientują się, że mają do czynienia z czymś, czego ludzkość dotąd nie znała, postanawiają poszukać pomocy.

Ich wybór pada na emerytowanego eksperta od broni biologicznej. Robert Quinn, w którego wciela się Liam Neeson, zostaje zmuszony do powrotu do świata, od którego zdążył już odejść.

Wspólnie muszą znaleźć sposób na powstrzymanie organizmu, zanim jego ekspansja doprowadzi do katastrofy. Problem w tym, że ich doświadczenie i kompetencje znajdują się na skrajnie różnych poziomach. Jakby ratowanie świata nie było wystarczająco trudne.

Liam Neeson w czarnej komedii science fiction

„Skażenie” łączy elementy thrillera science fiction z czarnym humorem. W roli Roberta Quinna występuje Liam Neeson, który wciela się w emerytowanego doradcę wojskowego i specjalistę od broni biologicznej.

Partnerują mu Joe Keery, znany przede wszystkim z serialu „Stranger Things”, oraz Georgina Campbell, którą widzowie mogli oglądać m.in. w „Czarnym lustrze”. W obsadzie znalazła się również Lesley Manville.

Za scenariusz odpowiada David Koepp, autor historii będących podstawą takich filmowych hitów jak „Jurassic Park”, „Mission: Impossible” czy „Spider-Man”. Reżyserem jest natomiast Jonny Campbell, zdobywca nagrody BAFTA i twórca związany z produkcjami telewizyjnymi.

Film będzie dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ od soboty, 8 sierpnia. Produkcja ma połączyć napięcie charakterystyczne dla kina science fiction z absurdalnym humorem i historią grupy bohaterów, którzy muszą zmierzyć się z zagrożeniem zdecydowanie wykraczającym poza ich kompetencje.

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