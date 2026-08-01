Mroczny thriller twórcy kultowego serialu i powrót legend. Oto najmocniejsze hitowe premiery na sierpień

W nadchodzących tygodniach na platformę trafią długo wyczekiwane seriale, wielkie powroty kultowych produkcji oraz filmowe nowości.

Disney+ przygotował na sierpień mocne powroty i nowości

Wśród najgłośniejszych premier znalazły się m.in. dramat „Strzępy” od twórców Ryana Murphy'ego i Breta Eastona Ellisa, „Camp Rock 3”, nowa odsłona „Futuramy” oraz kolejna historia ze świata „Gwiezdnych wojen”.

Na platformę trafi także wiele innych premier. Już 1 sierpnia pojawi się cała filmowa trylogia „Władca Pierścieni”: „Drużyna Pierścienia”, „Dwie Wieże” oraz „Powrót Króla”, a także dokument National Geographic „O czasie i wodzie”.

W kolejnych tygodniach zadebiutują również dokument „Mój dziadek Charles Manson”, czwarty sezon „Zdrady”, program „W domu Stassi Schroeder”, dokument „Travis Barker: Zagłuszyć strach”, produkcja National Geographic „W królestwie lwa”, dokument „9/11: Zjednoczeni” oraz animowana nowość „Żółte lustro”.

Premiery Disney+ w sierpniu

„Strzępy”



Jedną z najważniejszych premier miesiąca będzie serial „Strzępy”, oparty na bestsellerowej powieści Breta Eastona Ellisa. Produkcja FX zadebiutuje 6 sierpnia, a na start udostępnione zostaną dwa odcinki.

Akcja rozgrywa się w Los Angeles lat 80., gdzie grupa zamożnych licealistów odkrywa swoją tożsamość, pierwsze miłości oraz mroczniejsze strony dorastania. Sielankę burzy pojawienie się tajemniczego nowego ucznia Roberta Mallory'ego, którego przybycie zbiega się z serią brutalnych zbrodni dokonywanych przez seryjnego mordercę znanego jako Trawler.

Za serial odpowiadają Ryan Murphy, twórca takich hitów jak „American Horror Story” i „Potwory”, oraz Bret Easton Ellis, autor kultowego „American Psycho”.



„Camp Rock 3”



14 sierpnia na Disney+ zadebiutuje film oryginalny „Camp Rock 3”.

Fabuła rozpoczyna się w chwili, gdy zespół Connect 3 niespodziewanie traci support przed planowaną trasą koncertową. Muzycy wracają do Camp Rock, gdzie odkrywają nowy talent. W obozie rozpoczyna się rywalizacja o możliwość występu przed ulubionym zespołem, a emocje prowadzą do konfliktów, nowych przyjaźni i romantycznych relacji.

Seria „Camp Rock” od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych marek Disneya.



„Futurama”



Miłośnicy animacji nie będą mogli narzekać na brak atrakcji. Już 3 sierpnia zadebiutuje 14. sezon „Futuramy”, a w dniu premiery dostępne będą dwa odcinki.

Twórcy zapowiadają kolejną porcję absurdalnego humoru i futurystycznych przygód. W nowych epizodach pojawią się między innymi kosmiczni piraci, mięso hodowane w laboratorium oraz niespodziewany powrót dawnej miłości doktora Zoidberga.

„Futurama”, stworzona przez Matta Groeninga, autora „Simpsonów”, od ponad ćwierć wieku należy do najpopularniejszych seriali animowanych science fiction.



„Gwiezdne wojny: Wizje – Dziewiąty Jedi”



5 sierpnia Disney+ udostępni wszystkie odcinki limitowanej serii „Gwiezdne wojny: Wizje – Dziewiąty Jedi”.

Nowa historia rozwija wydarzenia znane z animowanych filmów krótkometrażowych „Dziewiąty Jedi” i „Dziewiąty Jedi: Dziecko nadziei”. Główna bohaterka Lah Kara kontynuuje szkolenie Jedi pod opieką margrabiego Juro i wyrusza na niebezpieczną misję ratowania ojca oraz powstrzymania tajemniczego przywódcy Sithów.



„Dorośli”



28 sierpnia premierę będzie miał drugi sezon komedii FX „Dorośli”. Wszystkie odcinki zostaną udostępnione jednocześnie.

Serial śledzi losy piątki dwudziestokilkulatków mieszkających razem w Nowym Jorku. Bohaterowie próbują odnaleźć się w dorosłym życiu, mierząc się z problemami zawodowymi, uczuciowymi i rodzinnymi. Czytaj też:

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