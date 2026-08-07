Nowy serial Prime Video zachwyca widzów. Z rewelacyjnym wynikiem na Rotten Tomatoes

Historia młodej bohaterki, która niespodziewanie dziedziczy tajemniczą kanadyjską wyspę, zbiera pochwały za obsadę, scenariusz i odejście od typowych schematów kina dla młodych dorosłych.

Nowy serial Prime Video zachwyca widzów. „Sterling Point” z bardzo dobrymi ocenami na Rotten Tomatoes

Prime Video ma kolejny serial, który szybko zdobywa uznanie widzów i krytyków. „Sterling Point” zadebiutował 5 sierpnia i już może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami na Rotten Tomatoes. Ośmioodcinkowy dramat otrzymał 86 proc. pozytywnych ocen od widzów oraz 92 proc. od krytyków. Na razie nie wiadomo jednak, czy dobre recenzje przełożą się na drugi sezon.

W 2026 roku Prime Video zaprezentowało już kilka nowych produkcji, część z nich trafiła na listę 10 najpopularniejszych programów streamingowych w USA.

Na jej szczycie, trzy tygodnie po premierze, znajdują się „Kumpele na zabój” z Octavią Spencer i Hannah Waddingham. „Sterling Point” również radzi sobie bardzo dobrze. Produkcja zajmuje drugie miejsce zestawienia, a jednocześnie zbiera pozytywne recenzje na Rotten Tomatoes.

Widzowie określają serial jako czarujący, zabawny i pełen niuansów. Pochwały dotyczą przede wszystkim obsady oraz scenariusza. Wśród opinii pojawiają się również głosy, że „Sterling Point” jest jednym z ciekawszych współczesnych seriali skierowanych do młodych dorosłych.

Krytycy zwracają uwagę przede wszystkim na to, że twórcy nie zawsze korzystają z typowych schematów znanych z opowieści o nastolatkach. Bohaterowie mają być sympatyczni, a całość oferuje widzom lekką ucieczkę od rzeczywistości.

Rianna de Bono-Smith z Screen Rant zauważyła, że serial ma chaotyczny początek, jednak z czasem nabiera tempa. Jej zdaniem pokazuje to, dlaczego Prime Video jest jednym z najlepszych serwisów streamingowych dla nastolatków.

Dziedzictwo, tajemnicza wyspa i rodzinne sekrety

Główną bohaterką „Sterling Point” jest Annie Jacobson, w którą wciela się Ella Rubin. Życie młodej kobiety niespodziewanie się zmienia, gdy jej dziadek zapisuje jej w testamencie tajemniczą kanadyjską wyspę.

Kiedy Annie dociera na miejsce, odkrywa, że spadek skrywa znacznie więcej tajemnic, niż mogła się spodziewać. Na wyspie zaczyna poznawać rodzinne sekrety, nawiązuje nowe przyjaźnie, a także odnajduje miłość.

Dla Elli Rubin jest to kolejny ważny projekt w karierze. Aktorka wcześniej wystąpiła m.in. w filmach „Fear Street: Prom Queen” oraz nagrodzonym Oscarem „Anora”. Ma również na koncie role w serialach „The Chair”, „Gossip Girl” i „The Girl From Plainville”.

Gwiazdorska obsada „Sterling Point”

W serialu obok Rubin występują Amélie Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie, Daniel Quinn-Toye, Bo Bragason, Keen Ruffalo, Mabel Strachan, Missi Pyle, Jay Duplass oraz Jeffrey Dean Morgan.

Morgan ma obecnie jeszcze jedną serialową rolę. Aktor występuje również w trzecim sezonie „The Walking Dead: Dead City”, który jest emitowany w każdą niedzielę na kanale AMC.

Twórczynią „Sterling Point” jest Megan Park, która wcześniej wyreżyserowała nagradzane filmy „The Fallout” oraz „My Old Ass”. Park jest również aktorką znaną z takich produkcji jak „Pamiętnik zmarłych”, „Kopciuszek: Historia o dawnej piosence”, „Co by było, gdyby”, „Centralna inteligencja”, „Sekretne życie amerykańskiej nastolatki” oraz „Sąsiedzi”.

Przy „Sterling Point” Park pełni funkcję współprowadzącej wraz z Joshem Schwartzem i Stephanie Savage. Jest również producentką wykonawczą, obok Schwartza, Savage, Toma Ackerleya oraz Daniego Gorina.

Serial liczy osiem odcinków, które zostały udostępnione na Prime Video w całości. Park wyreżyserowała połowę z nich, w tym premierowy i finałowy odcinek. Napisała również scenariusze do trzech epizodów.

Czy będzie drugi sezon „Sterling Point”?

Na decyzję w sprawie kontynuacji jest jeszcze za wcześnie. „Sterling Point” dopiero zadebiutował na Prime Video, dlatego platforma nie ogłosiła jeszcze zamówienia drugiego sezonu.

Dobre wyniki na Rotten Tomatoes są jednak mocnym początkiem dla produkcji. Na razie pozostaje czekać na decyzję Prime Video. Ella Rubin wyraziła zainteresowanie powrotem do serialu, jeśli platforma zdecyduje się kontynuować historię Annie Jacobson.

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