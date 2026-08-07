Jesień pełna hitów w TVN. Jubileusze, „Azja Express” i zaskakująca nowość

W ramówce znalazły się m.in. polska wersja „Taskmastera”, nowy program Doroty Szelągowskiej, jubileuszowe sezony „Top Model” i „MasterChefa”, a także powrót „Azja Express”.

TVN zdradza szczegóły jesiennej ramówki. Dwie nowości i wielkie powroty

Jesienią TVN połączy sprawdzone formaty z nowymi propozycjami. Największą premierą będzie polska wersja międzynarodowego hitu „Taskmaster”, a drugą nowością okaże się program Doroty Szelągowskiej. Stacja szykuje również jubileuszowe edycje „Top Model” i „MasterChefa”, powrót „Azja Express” oraz kolejne sezony swoich popularnych seriali i programów.

TVN nie podał jeszcze wszystkich pasm emisji jesiennej ramówki. Oficjalna prezentacja oferty została zaplanowana na drugą połowę sierpnia. Zgodnie z nową tradycją odbędzie się w Sopocie podczas Top Of The Top Festival.

„Taskmaster” po polsku. Adam Woronowicz gospodarzem

Największą nowością jesiennej oferty TVN będzie polska wersja formatu „Taskmaster”, który zdobył popularność w wielu krajach. Program opiera się na wykonywaniu nietypowych zadań wymagających kreatywności, refleksu i umiejętności improwizacji.

„Nazywam się Adam Woronowicz, a to jest program Taskmaster. To szalony teleturniej dla tych, którzy kochają patrzeć, jak innym nie wychodzi”. Tak zaczyna się polska odsłona programu. Dalej uczestników czeka seria absurdalnych wyzwań, których nie da się rozwiązać według jednego schematu.

W pierwszym sezonie przed oceną Taskmastera, którym zostanie Adam Woronowicz, staną Wiolka Walaszczyk, Rafał Rutkowski, Kazik Mazur, Żabson oraz Zofia Zborowska-Wrona. Asystentem prowadzącego będzie Cezary Sikora.

„Taskmaster” będzie emitowany w poniedziałki o godz. 21:30.

Dorota Szelągowska z nowym programem

Drugą nowością jesiennej ramówki będzie „Nowa Szelągowska”. Dorota Szelągowska ponownie zajmie się metamorfozami wnętrz, ale tym razem program ma również mocniej koncentrować się na historiach osób mieszkających w remontowanych domach i mieszkaniach.

Projektantka będzie nie tylko zmieniać przestrzeń, ale także opowiadać historie jej mieszkańców.

„Top Model” świętuje 15. edycję

Jesienią TVN pokaże również jubileuszowy, 15. sezon „Top Model”. Program poprowadzi Klaudia El Dursi. Joanna Krupa pozostanie przewodniczącą jury, ale w składzie pojawi się nowa twarz – Ewelina Gralak.

W jury nadal zasiadać będą Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński oraz Marcin Tyszka. Zmieni się również osoba odpowiedzialna za cyfrowy aspekt programu. Funkcję social buddy obejmie Miłosz Kulesza.

„MasterChef” z nowym jurorem i zagranicznymi wyjazdami

Zmiany czekają także „MasterChefa”, który jesienią pokaże już 15. sezon. W jury obok Magdy Gessler, Michela Morana i Przemka Klimy pojawi się Pascal Brodnicki.

Tym razem kulinarna rywalizacja nie ograniczy się do Polski. Uczestnicy będą również wyjeżdżać do Neapolu, Londynu i Argentyny.

„Azja Express” wraca do korzeni

Po afrykańskiej odsłonie „Azja Express” powróci do pierwotnego kierunku. Uczestnicy ponownie będą podróżować po krajach azjatyckich, pokonując ponad pięć tysięcy kilometrów.

Wśród uczestników znaleźli się m.in. Mateusz Banasiuk, Małgosia Socha, Edyta Herbuś, Kasia Zillmann oraz Adam „Naruciak” Zimmermann. Program ponownie poprowadzi Izabella Krzan.

„The Floor” ze zmienionymi zasadami

Do jesiennej ramówki TVN wróci także „The Floor”. Nowy sezon będzie oparty na zmodyfikowanych zasadach. Zanim jednak ruszy regularna emisja, widzowie zobaczą dwa specjalne odcinki „The Floor VIP Challenge” z udziałem gwiazd telewizji i twórców internetowych.

Kolejny tydzień odcinków specjalnych zaplanowano na październik.

Na głównej antenie pojawi się również drugi sezon programu „Bez kompleksów”. Pierwsza seria była emitowana w TVN7. W programie prowadzonym przez Małgorzatę Rozenek-Majdan bohaterki przechodzą metamorfozy wyglądu pod okiem lekarzy medycyny estetycznej. Za część związaną z chirurgią plastyczną ponownie odpowiadać będzie dr Marek Szczyt.

Martyna Wojciechowska rusza w kolejną podróż

Jesienią na antenę powróci również „Kobieta na krańcu świata”. W 17. sezonie Martyna Wojciechowska odwiedzi m.in. Republikę Konga. Spotka się także z uciekinierkami z Korei Północnej.

Serialowe powroty i nowe filmy

Jesienią TVN pokaże nowe odcinki swoich seriali. Na antenie pozostaną „Na Wspólnej”, „Szpital św. Anny”, „Młodzi gliniarze” oraz „Detektywi”. Po wiosennej przerwie wróci również „Ukryta prawda”.

Filmowa oferta stacji obejmie premiery takich produkcji jak „Twisters”, „Beetlejuice Beetlejuice”, „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”, „Vinci 2”, „Teściowie 3”, „Listy do M. Pożegnania i powroty”, „Kleks i wynalazek Filipa Golarza”, „Rozwodnicy”, „Spadek” oraz „Kolory zła: Czerwień”.

Wśród zapowiadanych filmów znalazły się również „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży”.

Sprawdzone programy pozostają w ramówce

TVN nie rezygnuje także z formatów, które od lat są częścią jego jesiennej oferty. Widzowie zobaczą kolejne sezony „Kuchennych rewolucji”, „Kuby Wojewódzkiego”, „Dzień Dobry TVN”, „Unboxing – Wielkie Otwarcie” oraz „Co za tydzień”. Bez zmian pozostają również „Fakty” i „Uwaga!”.

Na razie stacja ujawniła więc najważniejsze elementy jesiennej układanki, ale na szczegółowy rozkład emisji trzeba jeszcze poczekać. Oficjalna prezentacja ramówki odbędzie się w drugiej połowie sierpnia w Sopocie podczas Top Of The Top Festival.

Czytaj też:

Polsat odkrył karty na jesień. Wielkie powroty i zaskakujące nowości w ramówce Czytaj też:

Nazywali ją „polską Marilyn Monroe”. Ona nigdy nie chciała być skandalistką