Ten serial szpiegowski podbija świat. Jest numerem jeden w ponad 20 krajach

Taylor Sheridan po raz kolejny może mówić o sukcesie. „Lioness”, jego szpiegowski thriller dostępny na SkyShowtime, po premierze trzeciego sezonu znalazł się na szczycie globalnego zestawienia najpopularniejszych produkcji platformy. Serial, jak podaje branżowy serwis ScreenRant, jest obecnie numerem jeden w aż 23 krajach, a nowa odsłona historii przynosi bohaterom wyjątkowo niebezpieczną misję.

„Lioness” na szczycie streamingu

Trzeci sezon „Lioness” zadebiutował 2 sierpnia. Już dzień później produkcja zajmowała pierwsze miejsce na światowej liście dziesięciu najpopularniejszych programów telewizyjnych Paramount+, SkyShowtime.

Na drugim miejscu zestawienia znalazł się „South Park”. Wśród dziesięciu najpopularniejszych produkcji znalazły się również „Yellowstone”, „SEAL Team”, „Criminal Minds”, „The Legend of Korra”, „Dutton Ranch”, „Tulsa King”, „Star Trek: Strange New Worlds” oraz „The Agency”.

Popularność „Lioness” jest widoczna także na poszczególnych rynkach. Serial zajmuje obecnie pierwsze miejsce na SkyShowtime w 23 krajach, między innymi w Polsce, Argentynie, Boliwii, Brazylii, Kanadzie, Chile, Kolumbii, Kostaryce, Republice Dominikańskiej, Ekwadorze, Gwatemali, Hondurasie, Irlandii, Włoszech, Meksyku, Nikaragui, Panamie, Paragwaju, Peru, Salwadorze, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Urugwaju i Wenezueli.

Trzeci sezon „Lioness” przenosi akcję na Ukrainę

Nowa odsłona serialu stawia przed bohaterkami kolejne niezwykle ryzykowne zadanie. Trzeci sezon „Lioness” koncentruje się na misji na Ukrainie, której celem jest wykradzenie wysoko postawionego rosyjskiego szpiega.

Operacja szybko zaczyna mieć konsekwencje wykraczające poza samą misję. Jej skutki geopolityczne docierają aż do Waszyngtonu, rodzinnego miasta Joe McNamary. Bohaterka ponownie musi więc działać w sytuacji, w której powodzenie tajnej operacji może mieć znacznie szersze konsekwencje.

Serial szpiegowski z wysokimi ocenami widzów

Trzeci sezon spotkał się również z dobrym przyjęciem. Recenzja Cher Thompson opublikowana przez ScreenRant otrzymała wynik 82 proc. w serwisie Rotten Tomatoes.

„Polityczny thriller Taylor Sheridan zmienia biegi, wprowadzając intensywną tajemnicę... Lioness wkracza w trzeci sezon z ogromnym zwrotem akcji, który pozwala serialowi na ekscytującą zmianę biegu” – brzmi fragment recenzji.

Jeszcze wyżej produkcję ocenili widzowie. Trzeci sezon „Lioness” uzyskał wynik 96 proc. wśród publiczności, przy czym w momencie powstania materiału liczba ocen wynosiła mniej niż 50.

O czym jest „Lioness”?

„Lioness” to thriller szpiegowski stworzony przez Taylora Sheridana, który pełni przy produkcji również funkcję showrunnera, scenarzysty i producenta wykonawczego.

Serial opowiada o agentce CIA dowodzącej zespołem elitarnych agentek określanych jako „Lionesses”. Kobiety działają pod przykrywką w ramach wojny z terroryzmem, podejmując się niebezpiecznych misji.

Trzeci sezon rozwija ten schemat, jednocześnie podnosząc stawkę. Tym razem operacja na Ukrainie i próba przejęcia rosyjskiego szpiega prowadzą do wydarzeń, których konsekwencje mogą dotknąć również najwyższych szczebli w Waszyngtonie.

Taylor Sheridan zbudował serialowe imperium

Sukces „Lioness” wpisuje się w serię produkcji związanych z Taylorem Sheridanem. Twórca współtworzył „Yellowstone”, popularny westernowy serial emitowany w latach 2018–2024, a następnie jego prequele: „1883” z lat 2021–2022 oraz „1923”, emitowany w latach 2022–2025.

Sheridan rozszerzał później swoją ofertę o kolejne produkcje dostępne w SkyShowtime. Wśród nich znalazły się thriller kryminalny „Burmistrz Kingstown”, emitowany od 2021 roku, dramat kryminalny „Tulsa King” z 2022 roku oraz dramat naftowy „Landman” z 2024 roku.

Zoe Saldaña, Nicole Kidman i Morgan Freeman w obsadzie

Główną rolę w „Lioness” gra Zoe Saldaña, wcielająca się w Joe McNamarę. W obsadzie znaleźli się także Laysla De Oliveira, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Stephanie Nur, Hannah Love Lanier, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Thad Luckinbill, Michael Kelly oraz Genesis Rodriguez.

W trzecim sezonie pojawiają się również nowi członkowie obsady. Do produkcji dołączyli Ian Bohen, Lev Gorn oraz Elizaveta Neretin.

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