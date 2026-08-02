18 seriali o kobietach. Mądre, odważne i świetnie oceniane

To seriale, które nie tylko wciągają świetnie napisanymi historiami, ale także poruszają ważne tematy – od równości i niezależności po walkę o własny głos i miejsce w świecie. Wśród naszych propozycji znalazły się zarówno głośne dramaty, błyskotliwe komediodramaty, jak i thrillery oraz produkcje oparte na prawdziwych wydarzeniach. Oto 18 seriali dostępnych na platformach streamingowych, które zachwycają nie tylko wysokim poziomem, ale również wyrazistymi kobiecymi bohaterkami i niebanalnym spojrzeniem na życie.

Najlepsze seriale o silnych kobietach na streamingach. 18 perełek i gdzie je obejrzycie

„Mrs. America” (Disney+)



Historia ruchu, którego celem było wprowadzenie Equal Rights Amendment – poprawki do amerykańskiej konstytucji gwarantującej kobietom równe prawa. Sprzeciwiała się jej konserwatystka Phyllis Schlafly (Cate Blanchett). Opowiedziana z perspektywy kobiet tamtej ery – zarówno Schlafly, jak i feministek drugiej fali: Glorii Steinem (Rose Byrne), Betty Friedan (Tracey Ullman), Shirley Chisholm (Uzo Aduba), Belli Abzug (Margo Martindale) i Jill Ruckelshaus (Elizabeth Banks) – produkcja pokazuje kulisy wojny kulturowej, która rozegrała się w latach siedemdziesiątych i przyczyniła się do powstania organizacji zwanej Moral Majority oraz raz na zawsze zmieniła krajobraz polityczny w Stanach Zjednoczonych.



„Trzy kobiety” (HBO Max)



Trzy Amerykanki z bardzo różnych środowisk podejmują radykalne kroki, aby odkryć swoje prawdziwe pragnienia. Pisarka, która opłakuje własną stratę, przekonuje każdą z nich, aby opowiedziała jej swoją historię.



„Wielkie kłamstewka” (HBO Max)



W spokojnym, nadmorskim miasteczku Monterey w stanie Kalifornia nic nie jest takie, jakim się wydaje. Kochające matki, osiągający sukcesy mężowie, urocze dzieci, piękne domy. Za ich pozornie perfekcyjnym życiem kryje się jednak sieć kłamstw. Pewnego dnia w miasteczku pojawia się samotna matka Jane (Shailene Woodley) i jej syn Ziggy. Wieloletnie przyjaciółki Madeline (Reese Witherspoon) i Celeste (Nicole Kidman) biorą ją pod swoje skrzydła, co nie pozostaje bez znaczenia dla relacji z Renatą (Laura Dern). Przykry incydent w szkole wyznacza nowe linie podziału. A gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni, która zaburza idealne życie mieszkańców, pojawia się podejrzenie, że mogło mieć to coś wspólnego z napięciami, które pojawiły się pomiędzy matkami dzieci z lokalnej szkoły.



„Firefly Lane” (Netflix)



Kate i Tully przyjaźniły się od dzieciństwa. Przez 30 lat razem przeżywały wzloty i upadki, sukcesy i porażki, wspólnie rozwiązywały problemy i przezwyciężały rozczarowania. A jednak rozdzieliła je zdrada. Czy uda im się uratować to, co zostało z ich przyjaźni?



„Kochane kłopoty” (Netflix, Prime Video, Disney+)



Witamy w Nowej Anglii, w małym miasteczku Stars Hollow w stanie Connecticut. Rok założenia 1779. Liczba ludności 9,973. A wśród nich 32-letnia Lorelai i jej 16-letnia córka Rory. Miłość. Humor. To wszystko znajdziecie w 21 epizodach pierwszego sezonu ukochanego przez widzów serialu. Lauren Graham wcieliła się w rolę błyskotliwej Lorelai, menedżera hotelu Independence Inn, matkę Rory (Alexis Bledel), a zarazem jej najlepszą przyjaciółkę. Jest powierniczką wszelkich zmartwień córki i za wszelką cenę chce uchronić ją od popełniania błędów, jakie sama zrobiła w młodości. Dzięki utalentowanemu i doskonale dobranemu zespołowi aktorów, udało się stworzyć ciepłą i rodzinną atmosferę miasteczka Stars Hollow. Kelly Bishop i Edward Herman wcielili się w role zmanierowanych rodziców Lorelai, którzy po latach znowu pojawiają się w jej życiu. Wraz z problemami, które rozdzieliły ich w przeszłości.



„Fleabag” (Prime Video)



Fleabag wraca późno do domu atakowana przez jaskrawe światła miasta, przez neony i reklamy. Takie miasto to mieszanka hedonizmu i …przerażenia. Jaka naprawdę jest Fleabag? Najchętniej przywdziewa maskę oschłej, złej, seksualnie wyzwolonej, a nawet: wyuzdanej dziewczyny, która „wszystko już widziała”, która zmienia partnerów jak rękawiczki, niczym i nikim się nie przejmując. Jaka jest naprawdę? Samotna, pogrążona w żalu, ciekawa i próbująca zrozumieć świat, w który się rzuca i którego się boi. Panicznie boi się wszystkich, którzy staną „za blisko” i odkryją jej delikatność. Boi się zranienia. Nasz serial to feria wyznań młodej kobiety; na przemian śmiesznych i rozdzierających serce. Jest bardzo zagubiona i wciąż nie wie, co robić ze swoim życiem...



„Gotowe na wszystko” (Disney+)



Gdzieś w USA na przedmieściach żyją obok siebie kobiety, których jedyną pracą jest zajmowanie się domem. Na pierwszy rzut oka wydają się szczęśliwe, ale gdy przyjrzy się im bliżej ich życie nie jest tak doskonałe, jak się wydaje... Pewnego dnia jedna z piątki przyjaciółek - Mary Alice Young popełnia samobójstwo, pozostałe żony postanawiają dowiedzieć się dlaczego... Bohaterkami serialu są: Susan Mayer (Teri Hatcher) - rozwiedziona kobieta z nastoletnią córką; Bree Van De Kamp (Marcia Cross) - idealna żona, matka i sąsiadka; Gabrielle Solis (Eva Longoria) - żona bogatego przedsiębiorcy; Lynette Scavo (Felicity Huffman) - matka czwórki rozwydrzonych i nieznośnych bachorów oraz żona męża, który jest w ciągłych rozjazdach; Mary Alice Young (Brenda Strong) - z pozoru szczęśliwa żona i mężatka, która popełnia samobójstwo i od pierwszych scen staje się narratorką w poszczególnych odcinkach.



„Dziewczyny” (HBO Max)



Serial opowiada o szalonym życiu mieszkających w Nowym Jorku dwudziestokilkuletnich dziewczynach. Dwa lata po skończeniu college'u, 24-letnia Hannah traci grunt pod nogami, kiedy jej rodzice oświadczają, że nie będą jej dłużej utrzymywać. Duże zmiany czekają także jej koleżanki, które nieoczekiwanie stają przed ważnymi, życiowymi wyborami.



„Małe ogniska” (Disney+)



Życie pozornie doskonałej rodziny zostaje wywrócone do góry nogami wraz z przyjazdem tajemniczej artystki Mii Warren i jej córki Pearl do Shaker Heights w stanie Ohio, malowniczego miasteczka opartego na utopijnych zasadach harmonii i porządku. Kierowana winą, zawsze czyniąca dobro Elena Richardson wynajmuje im pokój. To początek wspólnych losów obu rodzin.



„Mogę cię zniszczyć” (HBO Max)



Arabella Essiuedu (Michaela Coel) jest beztroską, zabieganą i stroniącą od zobowiązań młodą kobietą, która ma na swoim koncie kilka tekstów cieszących się dużą popularnością w sieci. Dzięki nim została uznana za „głos swojego pokolenia”, ma własnego agenta, dostała zaliczkę na napisanie książki i żyje pod ciągłą presją. Po tym jak pewnego wieczoru staje się ofiarą napaści seksualnej w klubie nocnym, jej życie zmienia się bezpowrotnie. Arabella zmuszona jest przewartościować całe swoje życie - swoją karierę zawodową, relacje z przyjaciółmi, a nawet z rodziną. Kobieta próbuje uporać się z trudnymi doświadczeniami i zaczyna powoli poznawać samą siebie.



„Grace i Frankie” (Netflix)



W serialu „Grace i Frankie” Jane Fonda (Grace) i Lily Tomlin (Frankie) wcielają się w role dwóch kobiet, których życie niespodziewanie staje na głowie. Ich mężowie nagle obwieszczają bowiem, że są gejami i mają się ku sobie. Mimo że nigdy za sobą nie przepadały, panie muszą stanąć ramię w ramię, zmierzyć się z niepewną przyszłością i wypracować nową definicję „rodziny”.



„The Morning Show” (Apple TV)



Serial bez skrupułów ukazuje współczesne miejsce pracy okiem ludzi, którzy każdego ranka pomagają Ameryce się obudzić. Zobacz telewizję śniadaniową od kuchni.



„Obsesja Eve” (Megogo)



Eve (Sandra Oh) to znudzona pracą biurową agentka MI5, która nie zrealizowała swoich marzeń o byciu szpiegiem. Natomiast Villanelle (Jodie Comer) to psychopatyczna, pozbawiona lęku zabójczyni uzależniona od luksusowego życia, na które może sobie pozwolić dzięki swojej brutalnej profesji. Pewnego dnia Eve otrzymuje zadanie wyśledzenia Villanelle, zanim ta ponownie zaatakuje.



„Katarzyna Wielka” (SkyShowtime)



Historia serialu „Katarzyna Wielka” osadzona została w burzliwej politycznie i obyczajowo Rosji XVIII wieku, kiedy to przez niemal pół wieku niepodzielną władzę nad Imperium Rosyjskim sprawowała caryca Katarzyna (Helen Mirren). Produkcja podąża za Katarzyną w trakcie jej panowania, śledząc namiętny romans, który nawiązała z Grigorijem Potiomkinem (Jason Clarke). Para, nie będąc w stanie publicznie okazywać sobie uczuć, nawiązuje wyjątkową i oddaną relację, sukcesywnie pokonując przeciwników i współtworząc nowe oblicze Rosji, wprowadzając szereg liberalizujących reform. Czteroodcinkowy dramat zagłębia się w burzliwe życie dworu Katarzyny Wielkiej, najpotężniejszej monarchini w historii. Pełna skandali, intryg i konfliktów historia obsesyjnej miłości między cesarzową a dowódcą wojskowym porywa bez reszty.



„Seks w wielkim mieście” (Prime Video)



Przez bardzo długi czas Carrie Bradshaw szukała miłości nie tam, gdzie powinna... ale zawsze w pięknych butach. Carrie, Samantha, Charlotte i Miranda powracają cztery lata po zakończeniu kultowej serii telewizyjnej. Rozwijając karierę zawodową, dbając o związki, doświadczając radości macierzyństwa i żyjąc na Manhattanie, dziewczyny zdają sobie sprawę bardziej niż kiedykolwiek, że prawdziwa przyjaźń nigdy nie wychodzi z mody. Przejmujący, wyrazisty i pełen dumy "Seks w wielkim mieście" to list miłosny, na który fani tak bardzo czekali.



„Ginny & Georgia” (Netflix)



Wiecznie zamyślona i nerwowa piętnastolatka Ginny Miller często czuje się bardziej dojrzała niż jej trzydziestoletnia mama - seksowna i dynamiczna Georgia Miller. Po latach ciągłego uciekania matka i córka trafiają do malowniczej Nowej Anglii. Georgia chce tu w końcu zapuścić korzenie i zapewnić swojej rodzinie coś bardzo dla niej nietypowego - normalne życie. Na początku idzie świetnie, ale temu nowemu życiu i sielance towarzyskiej słodkiej jak kombucza zagraża przeszłość Georgii. Tym razem jednak zamiast uciekać kobieta postanawia walczyć.



„Gambit królowej” (Netflix)



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial Netflix pt. "Gambit królowej" to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„Wspaniała pani Maisel” (Prime Video)



Rok 1958, Nowy Jork. Życie Midge Maisel układa się świetnie - mąż, dzieci, wystawne kolacje w eleganckim mieszkaniu. Gdy jej świat staje nagle na głowie, Midge musi szybko zdecydować, do czego się nadaje. Przemiana gospodyni domowej w artystkę stand-upową wszystkim poza nią samą wydaje się niebywała. Czytaj też:

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