Policja interweniowała po nagraniu na żywo. Perez Hilton trafił do szpitala

Niepokojące wydarzenia wokół Pereza Hiltona. Policja pojawiła się w domu hollywoodzkiego blogera w Miami po zgłoszeniach dotyczących transmisji na żywo, podczas której miał znajdować się w stanie wskazującym na kryzys i miało dojść do samookaleczenia.

Policja przyjechała do domu Pereza Hiltona. Był w trudnej sytuacji

Jak potwierdził magazyn „Variety”, we wtorkowy wieczór Biuro Szeryfa Hrabstwa Miami-Dade otrzymało wiele telefonów dotyczących niepokojącej transmisji na żywo z udziałem Pereza Hiltona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy.

Po przybyciu do domu policjanci rozmawiali z kilkoma członkami rodziny Hiltona. Ustalono, że w czasie transmisji przebywał on sam w domu. Funkcjonariusze zdecydowali się na taktyczne wycofanie, jednocześnie nadal monitorując sytuację.

Ostatecznie Hilton został bezpiecznie wyprowadzony z domu i przewieziony do miejscowego szpitala. Tam otrzymał pomoc medyczną.

Rodzina Pereza Hiltona wydała oświadczenie

W środę bliscy blogera zabrali głos w sprawie jego stanu. Podziękowali za wiadomości, wsparcie i troskę, które otrzymują od osób zaniepokojonych sytuacją.

„Wielu z Was kontaktowało się z nami z troską o Pereza i jesteśmy niezmiernie wdzięczni za ogrom miłości, wsparcia i modlitw. Możemy potwierdzić, że Perez otrzymuje opiekę medyczną, a nasza rodzina skupia się teraz na jego dobru”.

Do sytuacji odniosło się także Biuro Szeryfa Miami-Dade. W komunikacie wyjaśniono, w jaki sposób funkcjonariusze reagują w przypadkach związanych z kryzysem zdrowia psychicznego lub samookaleczeniem.

„W wielu przypadkach, w których osoba doświadcza kryzysu zdrowia psychicznego lub aktywnie samookalecza się, funkcjonariusze priorytetowo traktują deeskalację, zapewniając czas, dystans i możliwości komunikacji” – poinformowało Biuro Szeryfa Miami-Dade w oświadczeniu we wtorek wieczorem.

„O ile nie istnieje bezpośrednie zagrożenie dla innych, spowolnienie sytuacji i zastosowanie technik interwencji kryzysowej może zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji samobójczej z udziałem policjanta i zminimalizować ryzyko obrażeń dla danej osoby, funkcjonariuszy i społeczeństwa”.

Przedstawiciele Hiltona proszą o uszanowanie prywatności

Swoje stanowisko przekazali również Dante Rusciolelli i Rebekah Kochan, dyrektorzy generalni Golden Artists Entertainment Co., reprezentującej Hiltona. Podkreślili, że w związku z krążącymi w internecie materiałami nie chcą formułować niepotwierdzonych wniosków.

„Jesteśmy świadomi niepokojących treści krążących w internecie, dotyczących naszego klienta, Pereza Hiltona. W tej chwili nie udało nam się nawiązać z nim bezpośredniego kontaktu, pomimo naszych nieustających starań. Naszym priorytetem jest zdrowie i dobre samopoczucie Pereza, a także dobro jego rodziny. Dopóki nie potwierdzimy informacji, nie będziemy spekulować ani komentować sprawy” – oświadczyli Dante Rusciolelli i Rebekah Kochan, dyrektorzy generalni Golden Artists Entertainment Co., w oświadczeniu dla „Variety”.

„Doceniamy troskę wszystkich i prosimy o uszanowanie jego prywatności w tym czasie”.

Od blogera do jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci show-biznesu

Perez Hilton rozpoczął działalność na początku XXI wieku. Popularność zdobył dzięki blogowi poświęconemu życiu gwiazd, w którym prezentował bezkompromisowe i często bardzo ostre spojrzenie na świat Hollywood.

Z czasem sam zaczął krytycznie oceniać sposób, w jaki wcześniej prowadził swoją działalność medialną. W rozmowie z „The New York Times” w 2012 roku przyznał, że nie jest już zwolennikiem prowokacyjnego dziennikarstwa.

„Dla mnie nie liczy się to, żeby mnie lubiano, ale to, żeby ludzie myśleli, że nie jestem już toksyczny dla świata” – powiedział. Hilton dodał później: „Zdaję sobie sprawę, że będzie wiele osób ze wciąż tlącą się niechęcią i wielu sceptyków”.

Obecnie najważniejsze pozostaje jego zdrowie. Po interwencji policji Perez Hilton znajduje się pod opieką medyczną, a jego rodzina apeluje o uszanowanie prywatności.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty lub ktoś bliski zmaga się z obniżonym nastrojem — nie jesteś sam. Bezpłatne wsparcie znajdziesz m.in. tutaj:

800 70 2222 — całodobowe Centrum Wsparcia

22 484 88 01 — Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA

116 123 — Kryzysowy Telefon Zaufania dla Dorosłych

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