Netflix pokazał największe serialowe hity 2026 roku. Ten tytuł zdeklasował konkurencję

Netflix ma już swoich serialowych zwycięzców 2026 roku. Przynajmniej chwilowo.

Najchętniej oglądane seriale na Netflix w 2026 roku

Wśród największych hitów znalazły się zarówno wielkie powroty, jak i nowe produkcje, thrillery, kryminały oraz ekranizacje znanych historii. Na szczycie zestawienia nie ma jednak wielkiej niespodzianki. „Bridgerton” po raz kolejny udowodnił, że widzowie Netfliksa potrafią masowo wracać do dobrze znanych bohaterów.

Zestawienie pokazuje, że tegoroczne hity platformy są wyjątkowo różnorodne. Obok wielkich marek, takich jak „Bridgerton”, „One Piece” czy „Avatar: Legenda Aanga”, znalazły się nowe thrillery i kryminały. Nie zabrakło również produkcji dokumentalnej oraz koreańskiego dramatu akcji.

Ranking przygotował serwis ScreenRant na podstawie oficjalnych danych dotyczących oglądalności. Uwzględnia światowe zestawienia najpopularniejszych produkcji z okresu od 1 stycznia do 2 sierpnia 2026 roku.

Najchętniej oglądane seriale na Netflix w 2026 (stan na 06.08.2026)

„Nocny agent” zamyka pierwszą dziesiątkę



Dziesiąte miejsce przypadło trzeciemu sezonowi „Nocnego agenta”. Gabriel Basso ponownie wcielił się w Petera Sutherlanda, a nowa odsłona liczyła 10 odcinków.

W ciągu czterech tygodni serial zgromadził 26,7 mln wyświetleń. Najlepszy był drugi tydzień, kiedy produkcja osiągnęła 9,9 mln wyświetleń.

To wynik słabszy od poprzedniego sezonu. Druga odsłona uzyskała 43,8 mln wyświetleń w ciągu pierwszych pięciu tygodni. Netflix potwierdził już jednak, że czwarty sezon „Nocnego agenta” będzie ostatnim.



„Michael Jackson: Werdykt” wykorzystał zainteresowanie Królem Popu



Na dziewiątej pozycji znalazł się trzyodcinkowy dokument „Michael Jackson: Werdykt”. Produkcja zgromadziła 27,5 mln wyświetleń w ciągu pierwszych trzech tygodni.

Największe zainteresowanie pojawiło się tuż po premierze. W pierwszym tygodniu serial uzyskał 17,8 mln wyświetleń, co było trzecim najlepszym wynikiem wśród tegorocznych premier Netfliksa. W drugim tygodniu liczba spadła do 7,2 mln, a w trzecim do 2,5 mln. Następnie produkcja wypadła z pierwszej dziesiątki.



„Nemesis” okazał się niespodziewanym hitem



Ósme miejsce zajmuje „Nemesis”. Ośmioodcinkowy kryminał zadebiutował w maju i szybko zdobył mocną pozycję w globalnym zestawieniu. W ciągu pierwszych pięciu tygodni uzyskał 30 mln wyświetleń.

Najlepszy okazał się drugi tydzień, gdy produkcja przyciągnęła 11,4 mln wyświetleń i zajęła pierwsze miejsce na świecie. Przez pierwsze trzy tygodnie „Nemesis” znajdował się w pierwszej trójce najpopularniejszych seriali. Wyniki były na tyle dobre, że Netflix zdecydował o zamówieniu drugiego sezonu.



„Avatar: Ostatni władca wiatru” z dużym wynikiem, ale poniżej pierwszego sezonu



Siódme miejsce przypadło drugiemu sezonowi kultowej sagi. Aktorska wersja popularnej animacji Nickelodeon wróciła na Netflix w czerwcu 2026 roku i do tej pory zgromadziła 30,8 mln wyświetleń.

Wynik wygląda jednak skromniej w porównaniu z pierwszym sezonem. Debiutancka odsłona rozpoczęła od 21,2 mln wyświetleń, a po sześciu tygodniach w pierwszej dziesiątce miała ich łącznie 61,2 mln. Drugi sezon nie zbliżył się jeszcze do tego rezultatu.



„Człowiek w ogniu” wrócił w serialowej wersji



Na szóstym miejscu znalazł się pierwszy sezon „Człowieka w ogniu”. Netflix sięgnął po znaną historię i przedstawił ją w formie siedmioodcinkowego thrillera akcji. W roli Johna Creasy’ego wystąpił Yahya Abdul-Mateen II.

Serial osiągnął 35 mln wyświetleń w ciągu pierwszych 91 dni, a w całym roku wynik sięgnął 40 mln. Produkcja rozpoczęła od dwóch tygodni na pierwszym miejscu światowych list. W pierwszym tygodniu uzyskała 11 mln wyświetleń, a w drugim 12,6 mln. Dobre wyniki sprawiają, że Netflix spodziewa się ogłoszenia drugiego sezonu.



„One Piece” nadal przyciąga miliony



Piątą pozycję zajmuje drugi sezon „One Piece”. Adaptacja popularnej mangi osiągnęła 39,5 mln wyświetleń w ciągu pięciu tygodni obecności w pierwszej dziesiątce. Przez trzy tygodnie z rzędu produkcja była także numerem jeden na świecie.

Netflix informował, że do czerwca drugi sezon zgromadził łącznie 47 mln wyświetleń. Wynik jest jednak słabszy niż w przypadku pierwszej odsłony. Debiutancki sezon przez osiem kolejnych tygodni pozostawał w pierwszej dziesiątce i uzyskał w tym czasie 63,6 mln wyświetleń.



„Dam ci lekcję” największym nieanglojęzycznym hitem



Czwarte miejsce przypadło koreańskiemu serialowi . To jedyna produkcja nieanglojęzyczna w zestawieniu. Od premiery 5 czerwca dramat akcji zgromadził 61,9 mln wyświetleń w ciągu dziewięciu tygodni.

Serial przez cztery tygodnie z rzędu zajmował pierwsze miejsce w światowych zestawieniach produkcji nieanglojęzycznych. Co ciekawe, nie potrzebował spektakularnego debiutu. W pierwszym tygodniu zanotował 6,4 mln wyświetleń, ale w drugim wynik wzrósł aż do 21,1 mln.



„Zabójcza przyjaźń” także okazała się gigantycznym hitem



Na trzecim miejscu znalazła się serial z Jonem Bernthalem i Tessą Thompson. Sześcioodcinkowy thriller po premierze na początku stycznia przez trzy tygodnie zajmował pierwsze miejsce na światowych listach Netfliksa.

W ciągu siedmiu tygodni produkcja uzyskała 90,6 mln wyświetleń. Jej całkowity wynik okazał się jeszcze wyższy. Netflix potwierdził 104 mln wyświetleń w tym roku. Serial ustanowił także tegoroczny rekord pod względem oglądalności w trzecim tygodniu emisji. Wówczas zanotował 17,2 mln wyświetleń.



„Za wszelką cenę” depcze zwycięzcy po piętach



Drugą pozycję zajmuje serial oparty na twórczości Harlana Cobena. W ciągu pierwszych siedmiu tygodni produkcja zgromadziła 106,5 mln wyświetleń. Już po dwóch tygodniach znalazła się w pierwszej trójce najpopularniejszych seriali.

Produkcja rozpoczęła od 24 mln wyświetleń, co było najlepszym wynikiem debiutanckiego serialu z 2026 roku. W drugim tygodniu zainteresowanie gwałtownie wzrosło i serial osiągnął 34,1 mln wyświetleń. Przez cztery tygodnie z rzędu pozostawał także numerem jeden na Netfliksie.



„Bridgertonowie”, 4. sezon bezkonkurencyjni



Pierwsze miejsce należy do czwartego sezonu „Bridgertonów”. Produkcja osiągnęła aż 130,8 mln wyświetleń i przez dziewięć kolejnych tygodni utrzymywała się w światowej pierwszej dziesiątce.

Na imponujący wynik wpłynął także sposób premiery. Netflix podzielił sezon na dwie części. Pierwsze cztery odcinki pojawiły się 29 stycznia, a kolejne cztery 26 lutego. Pierwsza część wystartowała z wynikiem 39,7 mln wyświetleń, co było najlepszym rezultatem pierwszego tygodnia wśród seriali Netfliksa w 2026 roku. Druga część zgromadziła 28 mln wyświetleń i ponownie wyniosła produkcję na pierwsze miejsce światowego zestawienia. Czytaj też:

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