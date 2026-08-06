Maria Dębska i Maciej Musiał wracają na ekrany. „Pionek” ma już datę premiery

SkyShowtime zapowiedziało premierę „Pionka”, czyli kolejnej odsłony serialu „Śleboda”, kryminalnej historii z Marią Dębską i Maciejem Musiałem w rolach głównych. Pierwsze odcinki trafią do serwisu już w dniu premiery.

„Pionek” w SkyShowtime. Kiedy premiera nowego serialu?

„Pionek” będzie sześcioodcinkową kontynuacją „Ślebody”, pierwszego serialu oryginalnego SkyShowtime. Premierę zaplanowano na 10 września. Tego dnia widzowie otrzymają dostęp do dwóch pierwszych odcinków produkcji.

W centrum wydarzeń ponownie znajdą się antropolożka Anka Serafin oraz dziennikarz Bastian Strzygoń. W postacie te po raz kolejny wcielą się Maria Dębska i Maciej Musiał.

W obsadzie drugoplanowej pojawią się natomiast Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Łukasz Simlat oraz Weronika Książkiewicz.

Brutalne morderstwo i seryjny zabójca. O czym będzie nowy serial kryminalny?

Nowa historia rozpocznie się od brutalnej zbrodni na Śląsku. Ofiarą będzie studentka architektury, a sposób działania sprawcy przypomni śledczym zbrodnie Normana Pionka, seryjnego mordercy znanego jako „Wampir z Szombierek”. Mężczyzna, w którego wciela się Łukasz Simlat, odbywa karę więzienia.

Choć pierwsze ustalenia będą sugerować, że ktoś naśladuje działania Pionka, kolejne ślady nie pozwolą policji szybko rozwiązać zagadki. Śledztwo poprowadzi komisarz Kocur, grana przez Weronikę Książkiewicz. W sprawę zaangażuje się również Bastian Strzygoń. Dziennikarz, szukając sensacyjnego tematu, wciągnie w dochodzenie Ankę Serafin.

Jak zapowiada SkyShowtime: „Na Śląsku dochodzi do brutalnego morderstwa studentki architektury. Sposób działania sprawcy do złudzenia przypomina zbrodnie Normana Pionka (Łukasz Simlat), seryjnego mordercy nazywanego »Wampirem z Szombierek«, odsiadującego wyrok więzienia. Choć wszystko wskazuje na naśladowcę, kolejne tropy nie dają policji jednoznacznych odpowiedzi. W śledztwo prowadzone przez komisarz Kocur (Weronika Książkiewicz) nieoczekiwanie angażuje się Bastian Strzygoń, który w pogoni za sensacją wciąga w sprawę Ankę Serafin”.

Za reżyserię „Pionka” ponownie odpowiadają Michał Gazda i Bartosz Blaschke. Zdjęcia przygotował Maciej Lisiecki, natomiast scenariusz napisali Karolina Frankowska i Katarzyna Golenia.

Producentką serialu jest Magdalena Szwedkowicz, a za produkcję odpowiada MAG Entertainment.

„Pionek” to adaptacja drugiej powieści z cyklu

Nowy serial powstał na podstawie drugiej powieści z cyklu kryminalnego autorstwa Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego.

Pierwszą ekranizacją była „Śleboda”, która zadebiutowała pod koniec 2024 roku jako pierwszy serial oryginalny SkyShowtime. „Pionek” będzie więc kolejnym rozdziałem historii bohaterów granych przez Marię Dębską i Macieja Musiała.

Premiera całej produkcji została rozłożona na etapy. Pierwsze dwa z sześciu odcinków „Pionka” pojawią się w SkyShowtime 10 września.

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