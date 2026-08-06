25 lat po premierze „Kochane kłopoty” odsłonią kulisy. HBO Max szykuje niespodziankę

Fani „Kochanych kłopotów” będą mieli okazję zajrzeć za kulisy jednego z najbardziej lubianych seriali telewizyjnych. Z okazji 25. rocznicy premiery powstaje pierwsza oficjalna produkcja dokumentalna poświęcona „Gilmore Girls”.

Lauren Graham wróci do Stars Hollow

Film przygotowywany dla HBO Max ma pokazać niepublikowane dotąd materiały i opowiedzieć o kulisach powstawania serialu, który z czasem stał się międzynarodowym fenomenem popkultury.

W dokumencie pojawią się twórcy serialu Amy Sherman-Palladino i Daniel Palladino, a także Lauren Graham, czyli ekranowa Lorelai Gilmore. W produkcji wezmą udział również inni ważni członkowie obsady i ekipy.

Twórcy dokumentu zabiorą widzów w sentymentalną podróż do Stars Hollow, czyli fikcyjnego miasteczka, w którym rozgrywała się historia bohaterek. Opowieść ma pokazać nie tylko sam serial, ale również współpracę ludzi, którzy wspólnie stworzyli produkcję na trwałe zapisaną w historii telewizji.

Niepublikowane materiały z planu „Kochanych kłopotów”

Jednym z najważniejszych elementów dokumentu będą archiwalia, których widzowie wcześniej nie mieli okazji zobaczyć. W filmie wykorzystane zostaną między innymi niepublikowane materiały, niewykorzystane ujęcia oraz nagrania pochodzące z planu.

Dokument ma również zawierać fragmenty scenariuszy. Dzięki temu historia „Kochanych kłopotów” zostanie przedstawiona nie tylko z perspektywy aktorów, ale także osób odpowiedzialnych za powstanie serialu.

Produkcja ma przypomnieć, w jaki sposób dzięki współpracy całej ekipy powstała historia, która zdobyła popularność na całym świecie i zyskała status jednego z najbardziej rozpoznawalnych oraz uwielbianych seriali.

Kto odpowiada za dokument?

Za realizację filmu odpowiadają Warner Horizon Unscripted Television oraz This Machine, studio produkcyjne należące do Sony Pictures Television, kierowane przez R.J. Cutlera.

Reżyserką dokumentu została Bonni Cohen, która ma na koncie filmy „In Waves and War” oraz „Athlete A”. Producentami wykonawczymi są Mark Blatty, Jane Cha Cutler, R.J. Cutler, Daniel Palladino, Elise Pearlstein, Amy Sherman-Palladino i Trevor Smith. Za produkcję odpowiadają natomiast Bonni Cohen oraz Melissa Robledo.

Dokument powstaje dla HBO Max. Będzie to pierwsza oficjalna produkcja dokumentalna poświęcona „Kochanym kłopotom”, przygotowana 25 lat po premierze serialu.

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