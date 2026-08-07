Nazywali ją „polską Marilyn Monroe”. Ona nigdy nie chciała być skandalistką

Kalina Jędrusik. Przez jednych była uwielbiana, przez innych potępiana. 7 sierpnia mija rocznica jej śmierci.

Kalina Jędrusik. Gwiazda, której nie dało się zamknąć w jednej szufladzie

W czasach, gdy obyczajowość miała wyraźnie wyznaczone granice, Kalina Jędrusik bez większego przejmowania się opinią otoczenia nosiła krótkie spódnice, odsłaniała dekolt i mówiła o miłości oraz seksualności bez skrępowania.

Nazywano ją „grzesznicą PRL-u” i „polską Marilyn Monroe”. Ona sama przekonywała, że nie zamierzała nikogo szokować. Chciała po prostu żyć po swojemu. 7 sierpnia 1991 roku jej historia nagle się skończyła.

Dla kolejnych pokoleń Kalina Jędrusik stała się symbolem kobiety, która nie zamierzała podporządkować się społecznym oczekiwaniom. Jej ekranowy wizerunek był pełen zmysłowości, ale za scenicznym temperamentem kryła się także aktorka świadoma swojej niezależności.

Popularność przyniosły jej występy w „Kabarecie Starszych Panów”. To właśnie tam zaśpiewała „Bo we mnie jest seks”, utwór, który na trwałe połączył jej nazwisko z wizerunkiem seksbomby PRL-u. Później przyszły kolejne role, a szczególne miejsce w jej dorobku zajęła „Ziemia obiecana” Andrzeja Wajdy. Jako Lucy Zuckerowa, partnerka Karola Borowieckiego granego przez Daniela Olbrychskiego, stworzyła jedną z najbardziej zmysłowych kobiecych postaci polskiego kina.

„Polska Marilyn Monroe” i „grzesznica PRL-u”. Kim była?

Jędrusik szybko przestała być postrzegana wyłącznie jako aktorka. Stała się zjawiskiem. Prasa i publiczność przypisywały jej etykiety „polskiej Marilyn Monroe”, „grzesznicy PRL-u” czy kobiety, która rzekomo nie zna granic.

Problem polegał na tym, że za tymi określeniami krył się przede wszystkim obraz stworzony przez innych. Sama Jędrusik nie uważała się za prowokatorkę. Wspominała, że nie chciała nikogo szokować i zależało jej przede wszystkim na swobodzie.

Z czasem zaczęła również ironicznie komentować legendę, która wokół niej narosła. Pytała, dlaczego ta sama obyczajowość jest inaczej oceniana u mężczyzn i kobiet. Jej bunt nie polegał więc wyłącznie na stroju czy odważnych rolach. Dotyczył także prawa do życia według własnych zasad.

Życie prywatne aktorki wzbudzało ogromne zainteresowanie. W 1958 roku wyszła za pisarza Stanisława Dygata, starszego od niej o 16 lat. Ich związek miał otwarty charakter, a oboje nie ukrywali swoich fascynacji innymi osobami.

Dla społeczeństwa PRL-u taki model małżeństwa był jednak trudny do zaakceptowania. Jędrusik nie zamierzała udawać kogoś, kim nie była. Właśnie ta szczerość sprawiała, że jednocześnie fascynowała publiczność i budziła jej oburzenie.

„Kolorowy ptak” w szarym PRL-u. Aktorka, która stworzyła własny mit

Jędrusik wyróżniała się niemal wszystkim. Była głośna, odważna, spontaniczna i otwarta. W czasach, gdy kobieta miała zdecydowanie mniej przestrzeni na manifestowanie własnej niezależności, ona pojawiała się publicznie w sposób, który dla wielu osób był szokujący.

Sama porównywała swoją sytuację do losu „kolorowego ptaka”, który po wydostaniu się z klatki może zostać zaatakowany przez tych, którzy nie akceptują jego odmienności. To jedna z najważniejszych metafor opisujących jej publiczny wizerunek.

Jej sława miała więc dwie strony. Z jednej była ogromna popularność i zachwyt publiczności. Z drugiej pojawiały się oskarżenia, moralizowanie i próby sprowadzenia jej do roli skandalistki. Jędrusik przez lata funkcjonowała pomiędzy tymi skrajnościami.

Dziś określenie „polska Marilyn Monroe” może wydawać się efektownym skrótem, ale nie oddaje całej złożoności Jędrusik. Jej fenomen polegał właśnie na połączeniu zmysłowości, scenicznej charyzmy i bezkompromisowego podejścia do własnego życia.

Jej rola w „Ziemi obiecanej” pokazała, że potrafiła stworzyć postać wykraczającą poza prosty stereotyp seksbomby. Lucy Zuckerowa była kobietą świadomą swojej atrakcyjności, ale jednocześnie silną i zdecydowaną. To właśnie takie role sprawiły, że Jędrusik zapisała się w historii polskiego kina.

Kalina Jędrusik zmarła nagle. Miała 60 lat

7 sierpnia 1991 roku Kalina Jędrusik zmarła nagle w wyniku ataku astmy oskrzelowej na tle uczulenia na sierść kota. Miała 60 lat.

Jej śmierć zakończyła życie jednej z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury XX wieku. Jędrusik spoczęła na warszawskich Powązkach, w Alei Zasłużonych, obok Stanisława Dygata.

Nad jej grobem Andrzej Łapicki wypowiedział słowa, które trudno uznać za bardziej trafne podsumowanie jej fenomenu: „Uosobienie życia i miłości”.

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