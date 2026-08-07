Olbrychski napisał list do Tuska, doszło do interwencji. Poseł PiS: Fascynujące odklejenie

Daniel Olbrychski w rozmowie z Onetem ujawnił, że napisał list do Donalda Tuska, bo ma do niego zaufanie. – Poczułem się jak w najczarniejszych czasach systemów totalitarnych – zaczął aktor. Jak wyjaśniał, „wydarzyła się rzecz niesamowita”, czyli go ocenzurowano. – Rozumiałbym to, gdybyśmy żyli w czasach PRL-u, kiedy byłem ostrym przeciwnikiem tego, co się działo w Polsce – skomentował Olbrychski.

Sprawa dotyczy Festiwalu Filmowego w Gdyni. W tym roku aktor utrzymał propozycję, aby dołączyć do jury, ale potrzebna była zgoda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeden z dyrektor odmówił, jako powód podając krytykę poprzedniej szefowej MKiDN – Hanny Wróblewskiej. Chodzi o słowa Olbrychskiego z 2024 r., że była ona „wstydem dla polskiej kultury i dla tej koalicji”.

Daniel Olbrychski napisał do Donalda Tuska. Jednak będzie jurorem Festiwalu Filmowego w Gdyni

– Przypuszczam, że Piotr Gliński, były minister kultury, po którym jechałem wielokrotnie jak po łysej kobyle, nie odważyłby się wydać takiej decyzji – dywagował aktor. Olbrychski przekonywał, że „stojąc po właściwej stronie został opluty”. – To jest naplucie mi w twarz – grzmiał aktor. Olbrychski ujawnił, że interweniował u wiceministra Marka Krawczyka, który zobowiązał zająć się sprawą i wezwać na dywanik dyrektora.

Po publikacji wywiadu blokada została cofnięta i aktor może zostać członkiem jury konkursu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tej sprawie doszło do interwencji ze strony Kancelarii Premiera. Potwierdził to rzecznik rządu Adam Szłapka. „Fascynujące odklejenie. Olbrychskiego nie wzięli do jury, a przecież popiera tę władzę, skandal” – skomentował z kolei historię poseł PiS Radosław Fogiel.

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