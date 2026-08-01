6 nowych seriali kryminalnych, które warto obejrzeć teraz w sieci

Lubisz zagadki, mroczne tajemnice i historie, które trzymają w napięciu do ostatniego odcinka? Platformy streamingowe regularnie poszerzają swoją ofertę o nowe seriale kryminalne – od klasycznych śledztw i thrillerów psychologicznych po produkcje inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Wybraliśmy sześć NOWYCH tytułów z Netfliksa, Disney+ i innych serwisów, które warto dodać do swojej listy do obejrzenia.

Nowe seriale kryminalne na streamingach, które warto włączyć

„RJ Decker” (Disney+)



RJ Decker, skompromitowany fotograf i były więzień, próbuje sił jako prywatny detektyw w barwnym, lecz niebezpiecznym świecie Południowej Florydy. Rozwiązuje sprawy – od nieco dziwnych po kompletnie absurdalne. Pomagają mu była dziewczyna-dziennikarka, jej żona-detektyw oraz tajemnicza protektorka. Ta kobieta z przeszłości może okazać się jego największym sojusznikiem... albo biletem w jedną stronę za kratki.



„Siły specjalne” (Netflix)



Atak na elitarną jednostkę sprawia, że oficer, który miał odejść ze służby, staje na czele niebezpiecznej misji, zmuszającej go do konfrontacji z przeszłością.



„Obsesja” (Disney+)



Agentka FBI Alice Black poluje na tajemniczą i przebiegłą seryjną morderczynię. Obie kobiety podążają własną ścieżką ku sprawiedliwości, a gdy ich losy się splatają, granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać.



„Prisoner” (SkyShowtime)



Młoda i zawsze kierująca się zasadami funkcjonariuszka więzienna Amber Todd (Izuka Hoyle) otrzymuje zadanie, by eskortować Tibora (Tahar Rahim) - niebezpiecznego, nieprzewidywalnego i bardzo ważnego więźnia. Ma on trafić przed sąd i zeznawać przeciwko Pegasusowi, potężnej organizacji przestępczej. Kiedy ich konwój zostaje brutalnie napadnięty, Amber i Tibor zmuszeni są do ucieczki i współpracy, aby przeżyć i dotrzeć na czas do celu. W trakcie podróży ich relacja przechodzi burzliwe momenty, a stawka cały czas rośnie, ponieważ mafia robi wszystko, aby ich znaleźć. Amber nie może ufać nikomu, zwłaszcza zabójcy, z którym jest skuta kajdankami. Musi jednak zmierzyć się z najtrudniejszym pytaniem: jakie granice moralne jest gotowa przekroczyć, by ratować to, co jest dla niej najdroższe?



„Jedyny świadek” (Netflix)



Opowieść o doświadczeniach Alexa i André Hanscombe'ów, którzy próbują poradzić sobie z doświadczeniem traumy, wywołanej brutalnym aktem przemocy. Gdy w 1992 roku Rachel Nickell pada ofiarą mordercy na błoniach Wimbledonu, André z dnia na dzień zostaje samotnym rodzicem. Wówczas postanawia odłożyć na bok swój żal i ból oraz postawić syna Alexa - jedynego naocznego świadka ataku - w centrum własnego świata. Od tego czasu André zaczyna żyć kierowany tylko jednym pragnieniem, jakim jest zapewnienie dobrostanu pokiereszowanemu emocjonalnie chłopcu, czego nie ułatwiają mu szukające sensacji media i coraz bardziej zdesperowana policja. Serial "Jedyny świadek" to historia o tym, jak ojcu i synowi, postawionym w obliczu niewyobrażalnej tragedii, udało się przejść drogę, wiodącą z ciemności do światła.



„Gomorrah: The Origins” (SkyShowtime)



Historia dorastania Pietro Savastano, przyszłego szefa mafii i bohatera oryginalnej sagi "Gomorra". W 1976 roku szesnastoletni Pietro mieszka na przedmieściach zupełnie innych niż te, które znamy z serialu. Walczy o przetrwanie i dopuszcza się drobnych kradzieży. Prequel opowiada o kryminalnej drodze Pietro - o tym, jak odkrył w sobie bezwzględne okrucieństwo i jaką cenę przyszło mu zapłacić za zdobycie władzy. Czytaj też:

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