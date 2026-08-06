Szpiegowski serial SkyShowtime z oceną 10/10. 393 mln minut oglądania na koncie!

„Lioness” Taylor Sheridan jest obecnie najchętniej oglądanym serialem telewizyjnym w serwisie na świecie, a „Agencja” z Michaelem Fassbenderem również udowadnia, że historie o agentach, tajnych operacjach i podwójnych grach mają w streamingu swoich wiernych odbiorców. Drugi sezon tej ostatniej produkcji zgromadził 393 mln minut oglądania w ciągu jednego tygodnia!

„Lioness” najpopularniejszym serialem SkyShowtime

Według danych FlixPatrol „Lioness” jest obecnie najchętniej oglądanym serialem telewizyjnym na SkyShowtime na świecie. Sukces trzeciego sezonu pokazuje, że widzowie platformy chętnie sięgają po historie szpiegowskie i sensacyjne.

Nie jest to zresztą pierwszy dowód na popularność tego gatunku w ofercie SkyShowtime. Jednym z kolejnych przykładów jest „Agencja”, która po premierze nowych odcinków również przyciągnęła uwagę widzów.

„Agencja” na Skyshowtime. Michael Fassbender jako były agent CIA

Głównym bohaterem „Agencji” jest Marsjanin, w którego wciela się Michael Fassbender. To były agent CIA działający pod przykrywką, który po latach nieobecności wraca do Londynu. Jego powrót oznacza konfrontację stworzonej przez niego fikcyjnej historii z prawdziwymi emocjami.

Serial zadebiutował na SkyShowtime 21 czerwca, a wszystkie 10 odcinków pierwszego sezonu pojawiło się na platformie jednocześnie. Produkcja szybko zdobyła zainteresowanie widzów, co doprowadziło do decyzji o realizacji drugiego sezonu.

Popularność serialu potwierdzają również dane Nielsena. Według zestawienia obejmującego tydzień od 22 do 28 czerwca „Agencja” zgromadziła łącznie 393 mln minut oglądania.

Serial zajął dziewiąte miejsce na liście oglądalności telewizji streamingowej Nielsena. Wyprzedził między innymi „Ms. Rachel” Netfliksa, która zgromadziła 303 mln minut i znalazła się na dziesiątej pozycji.

Wynik „Agencji” jest szczególnie istotny w kontekście rosnącej oferty SkyShowtime. Platforma w ostatnim czasie coraz mocniej rozwija katalog produkcji, a serial szpiegowski z Fassbenderem stał się jednym z tytułów przyciągających widzów.

Drugi sezon „Agencji” zebrał znacznie lepsze oceny

Pierwszy sezon serialu rozwijał historię w stosunkowo powolnym tempie, stopniowo budując mroczny świat pełen sekretów, oszustw, kłamstw i szpiegowskich intryg. Produkcja otrzymała 66 proc. ocen krytyków w serwisie Rotten Tomatoes, podczas gdy ocena widzów wyniosła 79 proc.

Drugi sezon przyniósł jednak wyraźną zmianę. Obecnie może pochwalić się wynikiem 92 proc. ocen krytyków oraz 93 proc. ocen widzów w Rotten Tomatoes.

Nowa odsłona postawiła na większą ilość akcji, jednocześnie rozwijając role i osobowości drugoplanowych bohaterów. Marsjanin grany przez Fassbendera po raz kolejny pokazuje swoje umiejętności jako agent, a zakończenie sezonu przygotowuje grunt pod kolejną część historii.

Drugi sezon produkcji zebrał również bardzo dobrą recenzję ScreenRant, w której otrzymał ocenę 10/10. W recenzji podkreślono, że nowe odcinki pozwoliły serialowi w pełni wykorzystać jego potencjał i podnieść poziom całej historii.

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