Ten nowy serial okazał się strzałem w dziesiątkę. Widzowie są zachwyceni

Co do tej produkcji były ogromne oczekiwania, szczególnie, że w tym roku mamy do czynienia już z inną głośną premierą z tym samym bohaterem. Na szczęście dość szybko okazało się, że serial z Nicolasem Cagem w głównej roli sprostał oczekiwaniom widzów. Spodoba się nawet tym, którzy nie przepadają za motywami superbohaterskimi.

Były duże oczekiwania, jest świetny serial. „Świetnie się bawiłem”

„Nareszcie Pająk bez Petera Parkera, licealnych dramatów i tych wszystkich Iron Manów i Kapitanów Ameryków. W bonusie Cage w niezłej formie, lata trzydzieste, świetne zdjęcia i dorośli bohaterowie”; „Zmęczony życiem Spider Man Świetny klimat. Nicolas Cage w głównej roli dowiózł”; „Bardzo przyjemny serial. Naprawdę świetnie się bawiłem. Zdecydowanie warto obejrzeć”; „Niezwykle klimatyczne i wciągające”; „Jedyne co ma z kina noir to czarno-biały filtr i muzyczkę. To normalny kryminał nastawiony na akcję i to bardzo dynamiczny. Ogólnie bardzo dobry” – piszą o nim widzowie. Ten serial to idealna propozycja na weekend, osiem mocnych odcinków, z czego ostatni zgarnia najwięcej laurów.

„Spider-Noir” to aktorski serial oparty na komiksie Marvela Spider-Man Noir. Opowiada historię Bena Reilly’ego (Nicolas Cage), doświadczonego, pechowego prywatnego detektywa z Nowego Jorku lat 30., który po głęboko osobistej tragedii zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością jako jedyny superbohater miasta.

W obsadzie, oprócz zdobywcy Oscara Nicolasa Cage'a, znaleźli się: zdobywca nagrody Emmy Lamorne Morris („Fargo”, „Jess i chłopaki”), Li Jun Li („Grzesznicy”, „Babilon”), Karen Rodriguez („Klub polujących żon”, „Acapulco”), Abraham Popoola („Atlas”, „Kulawe konie”), a także zdobywca nagrody SAG Jack Huston („Zakazane imperium”, „Day of The Fight”) oraz laureat Emmy i nominowany do Oscara Brendan Gleeson („Duchy Inisherin”, „Harry Potter”). W rolach gościnnych występują m.in. Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson oraz Kai Caster.

Wszystkie odcinki serialu „Spider-Noir” znajdziecie na Prime Video.

Czytaj też:

12 genialnych, a mało znanych seriali Netfliksa i HBO Max. Tak, wszystkie mają oceny powyżej 8/10 Czytaj też:

Netflix i HBO Max kuszą nowościami. Ale to ten miniserial dziś rozbije bank!