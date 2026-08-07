Polsat odkrył karty na jesień. Wielkie powroty i zaskakujące nowości w ramówce

Stacja postawi na sprawdzone formaty, nowe seriale, kabarety oraz teleturniej inspirowany popularną planszówką. Na ekranie pojawią się też gwiazdy, które tym razem będą rywalizować nie tylko o uwagę widzów, ale i o taneczne oraz muzyczne laury.

Polsat ujawnił jesienną ramówkę. Nowy teleturniej, wielkie powroty i serialowe premiery

Jesień w Polsacie zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Stacja podczas konferencji ramówkowej w Centrum Łubinowa w Warszawie przedstawiła swoje najważniejsze propozycje na najbliższe miesiące. Wśród nich znalazły się nowe programy, kolejne sezony popularnych formatów, serialowe premiery oraz filmowe hity. Nie zabraknie też znanych nazwisk.

Podczas prezentacji pojawił się m.in. prezes Polsatu Edward Miszczak oraz gwiazdy stacji. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia był występ uczestników najnowszej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Na parkiecie zaprezentowali się Marta „Mandaryna” Wiśniewska, Izabela Kuna, Helena Englert, Monika Borzym, Joanna Jędrzejczyk, Kaeyra, Piotr „Guma” Gumulec, Matteo Brunetti, Dominik Rupiński, Krzysztof Kwiatkowski, Jasper Sołtysiewicz oraz Dominik Smaruj.

„Hitster. Muzyczna gra przebojów” przenosi planszówkę na ekran

Jedną z najważniejszych nowości jesiennej ramówki będzie „Hitster. Muzyczna gra przebojów”. Program inspirowany jest popularną grą planszową, a jego zasady opierają się na znajomości muzyki i chronologii powstawania przebojów.

Nowy format poprowadzą Idą Nowakowska i Piotr Kędzierski. Uczestnicy będą musieli umieszczać wylosowane utwory w odpowiednim przedziale czasowym.

W każdym odcinku rywalizować będą dwa dwuosobowe zespoły. Jak zapowiada Polsat, będą to „wyjątkowe duety – przyjaciele, partnerzy i rodziny”. W programie znaczenie będą miały nie tylko muzyczna wiedza i pamięć, ale również osobiste wspomnienia związane z konkretnymi piosenkami.

Polsat zapowiada udział blisko 100 gwiazd. Wśród nich znaleźli się m.in. Roxie Węgiel i Kevin Mglej, Tomasz Oświeciński z córką Mają, a także Edyta Górniak i Justyna Steczkowska wraz z synami – Allanem Enso i Leonem Myszkowskim. Na ekranie pojawią się również Piotr Kupicha, Gamou Fall oraz Barbara Bursztynowicz.

Premiera „Hitster. Muzyczna gra przebojów” odbędzie się 3 października o godz. 17:40. Program będzie emitowany w soboty i niedziele. Jesienią widzowie zobaczą 22 odcinki.

„Milionerzy” wracają z kolejnym sezonem

Jesienią nie zabraknie również „Milionerów”. Trzeci sezon programu wystartuje w poniedziałek, 31 sierpnia. Teleturniej będzie można oglądać od poniedziałku do czwartku o godz. 19:55.

Zmiany dotyczą także „Gliniarzy”. Od 31 sierpnia serial będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 15:55. To zmiana względem dotychczasowej godziny emisji, która wynosiła 17:00.

„Zdrada” i „Gliniarze: Śląsk”. Kryminalne nowości Polsatu

W jesiennej ramówce znalazły się dwie serialowe nowości. Pierwszą jest „Zdrada”, thriller kryminalno-obyczajowy z Pawłem Małaszyńskim w roli głównej. Produkcja kilka lat temu trafiła do Polsat Box Go. W obsadzie znaleźli się również Anna Karczmarczyk, Dawid Ogrodnik, Marietta Żukowska, Piotr Polk oraz Grażyna Szapołowska. „Zdrada” zadebiutuje na antenie 3 września. Kolejne odcinki będą emitowane w czwartki o godz. 21:40.

Drugą premierą będzie „Gliniarze: Śląsk”. W serialu zobaczymy m.in. powracającą na ekran Agnieszkę Wagner oraz Zbigniewa Stryja. „Każdy odcinek to nowa, pełna napięcia sprawa kryminalna rozgrywająca się na terenie jednego z najbardziej zróżnicowanych regionów Polski – na Górnym Śląsku” – zapowiada Polsat. Premiera „Gliniarzy: Śląsk” została zaplanowana na 31 sierpnia. Serial będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 16:55.

Jesienne „Mega Hity”. Polsat pokaże „Titanica” i „Jurassic World Dominion”

Poniedziałkowe wieczory pozostaną domeną filmowego pasma „Mega Hity”. Jesienią Polsat przygotował zarówno kultowe produkcje, jak i nowsze kino akcji.

31 sierpnia widzowie zobaczą „Titanica”. Tydzień później, 7 września, stacja pokaże „Jurassic World Dominion”, finał współczesnej trylogii, w którym świat ludzi i dinozaurów musi zmierzyć się z konsekwencjami wspólnej egzystencji.

21 września w paśmie pojawi się thriller „Jeden gniewny człowiek” Guya Ritchiego z Jasonem Stathamem. W jesiennej ofercie znalazły się również polskie produkcje „Diabeł” z Erykiem Lubosem oraz „Napad” z Olafem Lubaszenką.

Nie zabraknie także serii „Uprowadzona” z Liamem Neesonem. Wszystkie trzy części historii byłego agenta CIA Bryana Millsa zostaną wyemitowane 2, 16 i 23 listopada.

Kabarety i „Twoja twarz brzmi znajomo”

Jesienna ramówka Polsatu to również powrót popularnych programów rozrywkowych. W soboty o godz. 19:55 będzie można oglądać „Kabaret na żywo. Młodzi i moralni”. Robert Górski z Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz Robert Korólczyk z Kabaretu Młodych Panów zaprezentują zarówno nowe, jak i starsze skecze.

W środowe wieczory wróci natomiast Kabaret K2 z programem „K2: Jedziemy po bandzie”. Emisję zaplanowano na godz. 20:30. Gośćmi programu będą m.in. Daniel Olbrychski, Artur Żmijewski, Piotr Kędzierski oraz Ida Nowakowska.

Jesienią na antenie pojawi się także kolejna seria „Twoja twarz brzmi znajomo”. Polsat kontynuuje również emisję programu śniadaniowego „Halo, tu Polsat”. Widzowie będą mogli oglądać go od piątku do niedzieli o godz. 8:00.

Na antenę wróci również „Nasz nowy dom”. Program będzie emitowany w czwartki o godz. 20:30.

„Lego Masters” przechodzi do Polsatu

Jedną z niespodzianek konferencji była zapowiedź programu „Lego Masters”. Format był dotychczas emitowany przez sześć sezonów w TVN, a jesienią pojawi się w Polsacie.

Stacja nie zdradziła jeszcze, kto zostanie gospodarzem programu. Nie wiadomo również, czy wraz ze zmianą nadawcy zmieni się jego formuła.

Jesienią na antenie pojawi się także nowy program Bogdana Rymanowskiego. Dziennikarz podczas konferencji pojawił się na scenie, jednak szczegóły dotyczące formatu pozostają na razie tajemnicą. Wiadomo jedynie, że program będzie poświęcony komentowaniu przedwyborczych poczynań polityków. Emisję zaplanowano raz w miesiącu, w poniedziałki.

Jesień także w kanałach tematycznych Polsatu

Polsat zaprezentował również ofertę swoich kanałów tematycznych. TV4 przygotowało piątkowe pasmo filmowe, w którym widzowie znajdą thrillery, kino szpiegowskie, historie zemsty oraz przygodowe produkcje osadzone w średniowiecznym świecie.

Polsat Play pozostanie przy programach opartych na prawdziwych historiach i wyrazistych bohaterach. Jesienią pojawią się nowe odcinki m.in. „Złomiarzy”, „Drwali i innych opowieści Bieszczadu”, „Chłopaków do wzięcia” oraz „Polaków za granicą”.

Polo TV nadal będzie stawiać na muzykę taneczną. Do ramówki wrócą „Disco Weekend z Blondi”, „Lubię Disco”, „Top 10 Lista Przebojów” oraz „Disco Gramy”.

Fokus TV pozostanie przy produkcjach dokumentalnych i historycznych. Oprócz kolejnego sezonu „Rolników. Podlasie” stacja przygotowała wieczorne pasmo historyczne z takimi produkcjami jak „Najkrwawsze bitwy drugiej wojny światowej”, „Wojna widziana z powietrza” oraz „Koloseum”.

Super Polsat pozostanie natomiast kanałem skierowanym do całej rodziny. W jesiennej ramówce znajdą się seriale, programy rozrywkowe, poranki z bajkami dla najmłodszych, transmisje sportowe oraz pasmo Super Kino z podwójnym seansem filmowym. Nowościami będą pierwsza polska edycja światowego formatu „Pokochaj lub Sprzedaj” oraz program „SuperMarket Chef”.

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