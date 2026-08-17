7 mega nowości na Netflix. Ale to ten skandynawski thriller przyciągnie tłumy

W tym tygodniu wrócimy na Netflix do klimatów „Narcos”, poznamy dalsze losy jednego z najdłużej produkowanych seriali platformy czy obejrzymy mocny skandynawski serialowy thriller (tego z pewnością nie chcecie przegapić). Ponadto wraca jeden z uwielbianych eksperymentów społecznych, który był popularny w tym roku także w Polsce i dokument, który przybliży skandal, o którym mówił cały świat.

Netfliksowe nowości na ten tydzień. Skandynawski thriller przyciągnie widzów

„Pikowanie: Ciąg dalszy kłopotów Boeinga”



Po głośnej śmierci Johna Barnetta, informatora Boeinga, w filmie „Upadek: Sprawa Boeinga” nominowana do Oscara reżyserka Rory Kennedy oraz nominowany do Emmy producent Mark Bailey kontynuują pilne śledztwo dotyczące niegdyś kultowego giganta lotniczego. Odkrywają nowe, zaskakujące fakty i oddają głos pracownikom firmy. Nadchodzący dokument Kennedy to rozwinięcie filmu „Upadek: Sprawa Boeinga” wytwórni Moxie Films i Imagine Documentaries, który miał premierę w 2022 roku.

Premiera: 19/8/2026



„15 dni jest na zawsze”



Opisuje sprawy dojrzewającego chłopca z wielkimi kompleksami z którymi pomaga mu terapeutka.

Premiera: 19/8/2026



„Love is Blind: Wielka Brytania”, 3. sezon



Brytyjscy i irlandzcy single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania, polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianą osobą. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich więź fizyczna odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości. Program prowadzony przez Emmę i Matta Willisów odpowie na pytanie, czy wygląd, pochodzenie rasowe i wiek mają znaczenie, czy też miłość jest naprawdę ślepa.

Premiera: 19/8/2026



„S&X”



Ichito Shimotori jest seksuologiem w klinice Shimotori i codziennie spotyka się z pacjentami borykającymi się z problemami intymnymi, o których nie mogą porozmawiać z nikim innym. Ignorując drwiny i uprzedzenia, z jakimi spotyka się w związku z wykonywanym zawodem, traktuje każdego pacjenta z najwyższą szczerością i szacunkiem. Jednak mało kto z jego otoczenia wie, że skrywa on własny lęk...

Premiera: 19/8/2026



„Krwawa ofiara”



W Sztokholmie trwa lato — czas, kiedy noc nigdy tak naprawdę nie zapada. Policja odbiera zgłoszenie o wtargnięciu do domu. Na miejsce, do letniej rezydencji położonej w archipelagu, zostaje wysłany patrol. Nie ma tam jednak nikogo. Następnego dnia odnalezione zostają ciała funkcjonariuszy, którzy padli ofiarą brutalnej zbrodni. To początek serii przerażających morderstw wymierzonych, jak się wydaje, w policjantów. Prowadzący śledztwo detektyw musi zwrócić się o pomoc do swojego ojca, emerytowanego śledczego, aby wspólnie rozwiązać tę zagadkę.

Premiera: 20/8/2026



„Outer Banks”, 5. sezon



W piątym sezonie Płotki osiągają absolutne dno po tragicznej stracie JJ-a w Maroku. Pogrążeni w żałobie utknęli z dala od domu bez błękitnej korony i nadal są na celowniku wrogów. Chandler Groff wciąż grasuje na wolności, Dalia i Korsarze dyszą im na karku, a Snoby knują, żeby nie mieli dokąd wracać. John B, Sarah, Kiara, Pope i Cleo muszą polegać na swoich instynktach — i niewygodnym sojuszu z Rafem — aby dalej trzymać się razem. Ich misją jest teraz desperacki wyścig o odzyskanie swojej przyszłości i zdobycie wolności, za którą gonią od samego początku. Płotki muszą stawić czoła przeciwnościom, by pomścić swojego najlepszego przyjaciela i dopiąć swojego…po raz ostatni.

Premiera: 20/8/2026



„Pojmanie El Chapo”



Dwóch meksykańskich oficerów musi przetrwać ostatnie godziny swojej zmiany po tym, jak zderzyli się z bezwzględnym bossem kartelu.

Premiera: 21/8/2026 Czytaj też:

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